फेमस फिल्म प्रोड्यूसर वाशु भगनानी को लंदन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि, उनके अस्पताल में एडमिट होने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है. वहीं जब न्यूज़ एजेंसी एएनआईI ने उनसे कॉन्टेक्ट किया तो वाशु भगनानी ने "अकेले रहने" की रिक्वेस्ट की. उनके हेल्थ अपडेट का अभी इंतजार किया जा रहा है.

IT की रेड के बीच लंदन के अस्पताल में भर्ती हुए वाशु भगनानी

खबरों के मुताबिक, फिल्म फंड में कथित गड़बड़ी को लेकर चल रही इनकम टैक्स जांच के बीच प्रोड्यूसर वाशु भगनानी को लंदन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्हें अस्पताल में तब भर्ती कराया गया है, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रकुल प्रीत सिंह, वाशु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियो से जुड़ी कई जगहों पर छापेमारी की थी. यह छापेमारी कथित टैक्स चोरी के मामले में की गई थी, जिसमें फिल्म प्रोजेक्ट्स के लिए विदेश भेजे गए फंड से जुड़ा मामला शामिल है.

बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी 12 जगहों पर पड़ी थी IT की रेड

जानकारी के मुताबिक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी 12 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया. इन जगहों में एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह, वाशु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियो से जुड़े ठिकाने शामिल हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांच करने वालों का मानना ​​है कि फिल्म प्रोजेक्ट्स को फ़ंड देने के नाम पर कथित तौर पर विदेश में पैसे भेजे जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि कई टीमें इन कथित विदेशी लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों, फ़ाइनेंशियल रिकॉर्ड और दूसरी जानकारियों की जांच कर रही हैं. रिकॉर्ड की जांच से इन ट्रांजेक्शन का नेचर और मकसद का पता चलने की उम्मीद है.

वाशु भगनानी के बारे में

वाशु भगनानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं. उन्होंने 1995 में पूजा एंटरटेनमेंट की शुरुआत की और गोविंदा की फ़िल्म 'कुली नंबर 1' के साथ एक प्रोड्यूसर के तौर पर अपना सफर शुरू किया. यह फ़िल्म उसी साल रिलीज हुई थी. इसके बाद उन्होंने 'हीरो नंबर 1', 'बीवी नंबर 1', 'प्यार किया तो डरना क्या' और 'रहना है तेरे दिल में' जैसी कई सफल फिल्में बनाईं.

पूजा एंटरटेनमेंट के तहत, वाशु भगनानी ने 'सरबजीत', 'बेल बॉटम' और 2024 की एक्शन फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' (जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ हैं) जैसी फिल्मों को भी प्रोड्यूस किया. अब इस प्रोडक्शन हाउस को उनके बेटे जैकी भगनानी संभाल रहे हैं.