Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबड़ी फिल्मों के सेट पर जूनियर एक्टर्स संग होता है भेदभाव, इस एक्टर ने किया खुलासा

बड़ी फिल्मों के सेट पर जूनियर एक्टर्स संग होता है भेदभाव, इस एक्टर ने किया खुलासा

बड़े बजट की फिल्मों में जूनियर एक्टर्स को क्यों महसूस कराया जाता है ‘छोटा’? क्रांति प्रकाश झा ने बताया अपना अनुभव, ‘धोनी’ के सेट पर कैसा हुआ था व्यवहार

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Himanshi Chaudhary |  Updated at : 09 Sep 2026 02:20 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार से निकलकर एक्टिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले क्रांति प्रकाश झा ने फिल्मों और वेब सीरीज में कई अलग-अलग रोल्स निभाए हैं. ‘एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ में नजर आ चुके क्रांति ‘रक्तांचल’ सीरीज से भी ऑडियंस के बीच खास पहचान बना चुके हैं. अब वह ‘रक्तांचल 3’ में नजर आ रहे हैं. ये सीरीज अमेजन एमएक्स प्लेयर पर 16 जुलाई को रिलीज हुई थी. 

बड़े सेट पर जूनियर एक्टर्स को होता है छोटा होने का एहसास

हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में क्रांति प्रकाश झा से जब बड़ी फिल्मों के सेट पर छोटे एक्टर्स को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया, 'हां, बड़ी फिल्मों में जूनियर एक्टर्स को छोटा महसूस करवाया जाता है.'

उन्होंने कहा, 'हां मैंने भी महसूस किया है. बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में मैंने एक्सपीरियंस किया है, ऐसा होता है.'

वहीं, दूसरी तरफ उन्होंने धोनी के सेट के बारे में भी बताया.

ये भी पढ़ें: 'तुम्हारे साथ जिंदगी और मजेदार', पति राज कुंद्रा के बर्थडे पर शिल्पा शेट्टी ने लुटाया प्यार

‘धोनी’ के सेट पर मिला बिल्कुल अलग अनुभव

हालांकि, क्रांति प्रकाश झा ने ‘एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ के सेट का एग्जांपल देते हुए बताया कि वहां उनका अनुभव बिल्कुल अलग था. उन्होंने कहा कि उस समय ‘धोनी’ बहुत बड़ी फिल्म थी, लेकिन सेट पर उन्हें किसी ने छोटा महसूस नहीं कराया.


बड़ी फिल्मों के सेट पर जूनियर एक्टर्स संग होता है भेदभाव, इस एक्टर ने किया खुलासा

इसके उलट क्रांति को वहां सिर्फ प्यार मिला. उन्होंने सेट के माहौल को याद करते हुए बताया कि वहां ऐसा माहौल था जैसे सभी साथ मिलकर मस्ती करने आए हों. उनके मुताबिक, बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा होने के बावजूद वहां उन्हें किसी तरह का भेदभाव या दूरी महसूस नहीं हुई.

ये भी पढ़ें: ‘द रिवॉल्यूशनरीज’ के लिए रोहित सराफ ने किया गजब ट्रांसफॉर्मेशन, 15 महीने में बनाई ब्रैड पिट जैसी बॉडी

यानी किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना उसके बड़े बजट या स्टारकास्ट की वजह से खास नहीं होता. कलाकार के लिए सेट पर मिलने वाला सम्मान, अपनापन और व्यवहार भी उतना ही मायने रखता है.

उन्होंने बताया कि बिहारी होने की वजह से कभी किसी सेट पर असहज महसूस नहीं हुआ है. लेकिन उन्होंने बताया कि अभी भी लोग उनसे ये पूछ लेते हैं कि अरे तुम गांव जा रहे हो क्या? तो वे कहते हूं नहीं भाई, पटना जा रहा हूं, पटना गांव नहीं है. 

शाहिद कपूर भी मानतें हैं छोटे एक्टर्स के साथ होता है भेदभाव
एक पॉडकास्ट में पद्मावत का जिक्र करते हुए शाहिद कपूर ने भी जूनियर आर्टिस्ट्स के साथ भेदभाव की बात कही थी. उन्होंने बताया था कि एक आर्टिस्ट के तौर पर मुझे ऐसी सिचुएशन में डाला गया जिससे मुझे ये फील हो कि मैं कम हूं. उनका कहना है कि कहकर छोटा फील नहीं करवाते लेकिन बिहेवियर से फील होता है.

और पढ़ें
Published at : 09 Sep 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
Kranti Prakash Jha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मैं अपना ऐसा रूप दिखाऊंगा जो...' बर्थडे पर अक्षय कुमार ने फैंस से किया खास वादा
'मैं अपना ऐसा रूप दिखाऊंगा जो...' बर्थडे पर अक्षय ने फैंस से किया खास वादा
बॉलीवुड
सुनिधि चौहान ने सिंगिंग रियलिटी शोज को बताया था स्क्रिप्टेड, अब नेहा कक्कड़ बोलीं-'अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं'
सुनिधि ने सिंगिंग रियलिटी शोज को बताया था स्क्रिप्टेड, अब नेहा कक्कड़ ने कसा तंज
बॉलीवुड
'हर दृश्य एक सवाल, हर राज एक जवाब', रिलीज हुआ अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का धांसू ट्रेलर
रिलीज हुआ 'दृश्यम 3' का धांसू ट्रेलर, सस्पेंस उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
'तुम्हारे साथ जिंदगी और मजेदार', पति राज कुंद्रा के बर्थडे पर शिल्पा शेट्टी ने लुटाया प्यार
पति राज कुंद्रा के बर्थडे पर शिल्पा शेट्टी ने लुटाया प्यार, शेयर की खास पोस्ट
Advertisement

वीडियोज

Hanuman Ansh की सफलता पर Chandan K Anand ने बताया Neem Karoli Baba का चमत्कार या मेहनत?
Sansani: कानपुर में Killer बहू का सीक्रेट प्लान ! UP CRIME News
UP Viral News: Bareilly में करीब 4 करोड़ की लागत से बन रही थी टंकी, कटान के चलते नदी में समाई
Punjab Drug Row | Breaking News: मंत्री से सवाल पूछने वाले को जहर पीना पड़ा? | Janhit | CM Mann
Janhit With Chitra Tripathi: BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आतंकी मसूद अजहर पर पाकिस्तान ने बोला झूठ, अब अफगानिस्तान ने खोली पोल
आतंकी मसूद अजहर पर पाकिस्तान ने बोला झूठ, अब अफगानिस्तान ने खोली पोल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के हेलिकॉप्टर को नहीं मिली उतरने की अनुमति, भड़क उठे सपा चीफ
अखिलेश के हेलिकॉप्टर को नहीं मिली उतरने की अनुमति, भड़क उठे सपा चीफ
क्रिकेट
भारत न्यूजीलैंड दौरा: दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
साउथ सिनेमा
The Paradise US Advance Booking: कुछ ही घंटों में 1 लाख डॉलर पार, अमेरिका में नानी की नई फिल्म का गजब क्रेज
अमेरिका में नानी की 'द पैराडाइज' का गजब क्रेज, धुआंधार हो रही प्री सेल
इंडिया
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
इंडिया
अमेरिका में मिला तलाक भारत में नहीं चलेगा! साकेत कोर्ट का बड़ा फैसला
अमेरिका में मिला तलाक भारत में नहीं चलेगा! साकेत कोर्ट का बड़ा फैसला
एग्रीकल्चर
कौन-सा राज्य किसानों पर सबसे ज्यादा करता है खर्च? यहां जान लें
कौन-सा राज्य किसानों पर सबसे ज्यादा करता है खर्च? यहां जान लें
शिक्षा
DU के 91 में से 71 कॉलेजों में हॉस्टल नहीं, हजारों छात्रों को होती है परेशानी
DU के 91 में से 71 कॉलेजों में हॉस्टल नहीं, हजारों छात्रों को होती है परेशानी
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget