मां की कब्र पर शैंपेन की बोतल लेकर पहुंचीं राखी सावंत, भड़के यूजर्स, बोले - 'दिखावा क्वीन..’

बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत काफी वक्त तक दुबई में रहने के बाद अब इंडिया लौट आई हैं. इंडिया आते ही एक्ट्रेस ने नए-नए कारनामे करने शुरू कर दिए हैं. जिसकी वजह से वो फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं. लेकिन हाल ही में एक्ट्रेस का एक ऐसा वीडियो सामने आया. जिसे देख नेटिजन्स एक्ट्रेस पर बुरी तरह से भड़क गए हैं. वीडियो में राखी हाथ में शैंपेन की बोतल लिए हुए नजर आ रही हैं.

राखी सावंत पर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स

20 अक्टूबर को देशभर में दिवाली का त्योहार मनाया गया. इस दौरान बॉलीवुड स्टार्स भी अपनी फैमिली के साथ जश्न मनाते हुए नजर आए. वहीं राखी सावंत ने दिवाली का एक अनोखा सेलिब्रेशन किया. एक्ट्रेस अपनी मां की कब्र पर शैंपने लेकर पहुंची थी. लेकिन एक्ट्रेस का ये अंदाज यूजर्स को बिल्कुल भी रास नहीं आया. अब इसकी वजह से लोग राखी सावंत को खूब खरी-खोटी सुनाने में लगे हुए.

View this post on Instagram A post shared by MovieMate Media (@moviematemedia)

शैंपेन लेकर मां की कब्र पर पहुंचीं राखी

दरअसल राखी सावंत की मां इस दुनिया में अब नहीं हैं. ऐसे में एक्ट्रेस उनकी कब्र पर दिवाली सेलिब्रेशन करने पहुंची. राखी कब्र पर मिठाई के साथ-साथ पटाखे और शैंपेन की बोतल भी लिए नजर आई. शैंपेन की बोतल राखी ने कैमरे के सामने फ्लॉन्ट भी की. यही देख कुछ यूजर्स अब एक्ट्रेस पर भड़कते हुए नजर आए. एक ने लिखा, 'राखी क्वीन नहीं, दिखावा क्वीन है.' दूसरे ने लिखा, ' यहां लाने से अच्छा गरीबों को कुछ दे देती.’ तीसरे ने लिखा, ‘पहले कब्र तो साफ करलो वो जरूरी है.’

‘बिग बॉस 19’ में दिखेंगी राखी सावंत?

बता दें कि राखी सावंत ‘बिग बॉस 19’ को लेकर भी चर्चा में हैं. खबरें हैं कि एक्ट्रेस सलमान खान के शो में एंट्री ले सकती हैं. इसके लिए राखी ने सोशल मीडिया पर वोट अपील भी की थी. लेकिन फिर उन्होंने इसे एक मजार भी बताया था.

