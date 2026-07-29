कंगना रनौत के Gen Z पर दिए बयान पर भड़कीं राखी सावंत, जमकर सुनाई खरी-खोटी

बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के Gen Z छात्राओं और खासकर महिलाओं पर दिए गए बयान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. अब बॉलीवुड की 'ड्रामा क्वीन' राखी सावंत ने कंगना पर तीखा हमला बोला है. राखी ने कहा कि देश की बेटियों और छात्रों पर सवाल उठाने से पहले कंगना को अपना गिरेबान झांकना चाहिए. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

राखी सावंत का वीडियो वायरल

राखी सावंत ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कंगना पर भड़कती हुई नजर आ रही हैं. राखी ने कंगना को 'चुड़ैल', 'खजवी' और 'गटर माउथ' तक कह दिया. राखी ने कहा, 'खजवी, कैसी है खजवी? क्या देकर मिनिस्टर बन गई तू? ऐसे तो तू कहीं बाहर भी जाएगी कंगना, तो कोई कुत्ता भी तुझे वोट नहीं देगा. पता नहीं क्या देखकर तू सीएम, पीएम पता नहीं क्या बन गई. सुन मेरी बात, हमारे देश की लड़कियों के बारे में क्या बकवास कर रही है? हां, क्या बकवास कर रही है मेरे स्टूडेंट्स और मेरी लड़कियों के बारे में? एक कान के नीचे थप्पड़ तो खाई थी ना एयरपोर्ट पर?'

संसद में बैठकर क्या बकवास किए जा रही है...

राखी सावंत ने आगे कहा, 'तुझे डर नहीं है? और थप्पड़ खाएगी सब जगह से? तू मेरे देश की लड़कियों के साथ क्या बकवास कर रही है? तेरे को Z सिक्योरिटी दे दी है. इतना जो तू ये Z सिक्योरिटी लेकर घूम रही है. दम है ना, तो अकेली घूम. अकेली घूम, तब तुझे पता चलेगी देश की ताकत, देश के बच्चों की ताकत, देश के लोगों की ताकत. भगोड़ी. संसद में बैठकर क्या बकवास किए जा रही है अकेले.'

View this post on Instagram A post shared by Rakhi Sawant (@rakhisawant2511)

देश की लड़कियों के बुरा बोलने से पहले अपना चरित्र देख...

राखी यहीं नहीं रुकीं. उन्होंने कंगना को लताड़ते हुए कहा, 'देश की लड़कियों को इतना बुरा बोल रही है? अपना चरित्र देख. बॉलीवुड में क्या-क्या किया है. किस-किसके साथ रही है. कितने-कितने साल कहां-कहां मुंह काला किया है. अपना चरित्र देख गटर माउथ. गंदी नाली की कीड़ी. मेरे देश की लड़कियों के खिलाफ बोल रही है, तेरी इतनी औकात है?'

ये भी पढ़ें:- दो पार्ट में बनेगी अल्लू अर्जुन की 'राका', बजट से लेकर शाहरुख खान के कैमियो पर आया बड़ा अपडेट

कंगना रनौत ने ऐसा क्या कह दिया?

बता दें कि कंगना रनौत ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर Gen Z और कुछ लड़कियों को लेकर एक विवादित पोस्ट शेयर की थी. उन्होंने उन्हें 'जेनरेशन गटर' कहा और लिखा कि ऐसी लड़कियां न पढ़ाई में अच्छी हैं और न ही परिवार की जिम्मेदारियां निभाना चाहती हैं.

कंगना ने ये भी कहा कि वो अपनी आजादी के नाम पर गलत आदतों को बढ़ावा देती हैं और अपने माता-पिता के पैसों पर जीती हैं. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफी विवाद शुरू हो गया, जिस पर अब राखी सावंत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. ड्रामा क्वीन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ये भी पढ़ें:- सनी देओल की 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर रिलीज, बंटवारे के सबसे दर्दनाक दौर की झलक देख दहल जाएगा दिल