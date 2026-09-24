बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में वो गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे. इस दौरान उनके साथ पत्नी सुनीता आहूजा नहीं, बल्कि उनकी को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार नजर आईं. दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अब इस वीडियो को लेकर राखी सावंत ने गोविंदा को जमकर फटकार लगाई है.

राखी सावंत ने वीडियो शेयर कर लगाई क्लास

राखी सावंत ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो गोविंदा पर नाराजगी जताती नजर आ रही हैं. उन्होंने कोमल रानी के साथ लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचने पर गोविंदा को फटकार लगाई. राखी ने कहा, 'अरे चीची भैया, गोविंदा जी, आपको क्या हो गया है? इतने बड़े लालबाग गणपति में आप उस रूपा, कोमल, जो भी है... उसे लेकर गए. ये बहुत गलत बात है. आपको अपनी पत्नी सुनीता जी को लेकर जाना चाहिए था, जिनके साथ आपने जिंदगी के 40 साल गुजारे हैं. आपने ये बहुत गलत किया. सुनीता जी को क्यों साथ नहीं ले गए.'

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राखी सावंत ने आगे कहा, 'सुनीता जी हमेशा आपके साथ खड़ी रही हैं और आपको अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए. किसी और महिला के साथ इस तरह घूमना सही नहीं है. बीवी को लेके जाना चाहिए था. ये अलग-अलग रहने का कोई मतलब नहीं है. आप जो भी कर लो, सुनीता जी आपको अकेले नहीं छोड़ेंगी. आप उनके साथ रहेंगे. कौन है ये कोमल? ठीक है, एक्ट्रेस को साइड में रखिए.'

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'सुनीता जी ने आपके बच्चे पैदा किए हैं...'

उन्होंने आगे कहा, 'गोविंदा जी, ये क्या दूसरे की बीवी को लेके घूम रहे हो? कौन है वो? आप अपनी बीवी को लेके घूमो ना. सुनीता जी को लेके जाओ. 40 साल हो गए हैं आपको साथ में. उन्होंने आपके बच्चे पैदा किए हैं, आपके बच्चे बड़े किए. आपका दिल बड़ा है यार, क्या करते हो? ठीक है, वो भी खामोश हो गई है.'

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आखिर में राखी सावंत ने गोविंदा से पुरानी बातें भूलकर अपनी पत्नी के पास वापस लौटने की अपील की. राखी ने कहा, 'सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं. चलो, आप सब कुछ भूल जाओ यार, अच्छी बात नहीं है. मत करो ना गोविंदा जी, आप इतने अच्छे इंसान हो.'

कोमल रानी के साथ नजर आए गोविंदा

दरअसल, गोविंदा 22 सितंबर की रात अपनी फिल्म 'रूपा' की को-स्टार कोमल रानी के साथ लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे थे. इस दौरान दोनों ट्रेडिशनल लुक में नजर आए. कोमल के माथे और मांग में लालबागचा राजा के चरणों का सिंदूर भी नजर आया. गोविंदा से पहले उनकी पत्नी सुनीता आहूजा भी लालबागचा राजा के दरबार में पहुंची थीं. हालांकि, इस दौरान वो अकेली थीं. सुनीता ने बप्पा के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया.

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सुनीता आहूजा ने दिया ऐसा बयान

गोविंदा और कोमल के साथ नजर आने के बाद उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. पैपराजी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, 'चाहे आप इंसानों से कितना भी प्यार कर लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ धोखा देते हैं. इससे अच्छा जानवरों से प्यार करो, वे हमेशा आपके साथ वफादार रहते हैं. इंसान धोखेबाज होते हैं.'

बता दें कि पिछले कुछ समय से गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी को लेकर खबरें सुर्खियों में हैं. सुनीता ने मीडिया से बातचीत के दौरान गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार के रिश्ते को लेकर कई बयान दिए थे. वहीं, एयरपोर्ट पर दोनों को साथ देखने के बाद सुनीता ने गोविंदा पर तंज भी कसा था.

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