अभिनेता से नेता बने थलपति विजय फिलहाल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मिली जीत का जश्न मना रहे हैं. राजनीति से परे विजय अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. पिछले लंबे समय से उनका नाम साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के साथ जुड़ रहा है. कहा जा रहा है कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. अब अपने बयानों से लाइमलाइट में रहने वाली राखी सावंत ने विजय और तृषा की डेटिंग की खबरों पर रिएक्ट किया है.

हम विजय-तृषा की मेहंदी सेरेमनी में जाएंगे- राखी सावंत

थलपति के मुख्यमंत्री बनने से पहले राखी सावंत ने विजय और तृषा को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि विजय और तृषा को शादी कर लेना चाहिए. फिल्मीमंत्रा से बात करते हुए राखी सावंत ने कहा, 'मुझे लगता है कि विजय और तृषा को शादी कर लेनी चाहिए और हम उनकी मेहंदी सेरेमनी में जाएंगे.'

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तृषा कृष्णन को पहले से जानती हैं राखी सावंत

राखी ने ये भी बताया कि वो तृषा को इंडस्ट्री के शुरुआती दिनों से जानती हैं. उन्होंने कहा, 'तृषा और विजय की जोड़ी बहुत अच्छी है. मैं तृषा को जानती हूं. हम दोनों ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत एक साथ की थी, लेकिन बाद में वो साउथ इंडस्ट्री में शिफ्ट हो गईं और वहां फिल्में करने लगीं. मैं उन्हें बचपन से जानती हूं.'

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विजय के साथ काम करना चाहती थीं राखी सावंत

राखी ने आगे थलपति विजय की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, 'मैं उन्हें पर्सनली पसंद करती हूं. उनका स्वभाव बहुत अच्छा है. विजय के साथ एक गाना करना मेरा सपना था, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला. हालांकि, अब मुझे लगता है कि मुझे उनकी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए. वो तमिलनाडु के पहले ऐसे ईसाई हैं, जिन्होंने इतनी सारी सीटें जीती हैं. जिनके नाम में ही विजय हो, उनकी हर जगह जीत है.'

विजय और तृषा कृष्णन ने इन फिल्मों में किया साथ काम

बता दें कि विजय और तृषा ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें 'घिल्ली', 'थिरुपाची', 'आथी' और 'कुरुवी' शामिल हैं. फैंस को दोंनो की जोड़ी काफी पसंद आती है. दोनों की केमिस्ट्री को लेकर दर्शकों के बीच हमेशा से ही खास क्रेज देखने को मिला है.

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