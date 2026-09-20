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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनमाज पढ़ने के बाद भी नहीं बदली राखी सावंत की ये आदत, बोलीं- 'मैं कपड़े ढंग के नहीं पहनती...'

नमाज पढ़ने के बाद भी नहीं बदली राखी सावंत की ये आदत, बोलीं- 'मैं कपड़े ढंग के नहीं पहनती...'

राखी सावंत एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो नमाज पढ़ने के बाद खुद में आए बदलावों के बारे में बात करती नजर आ रही हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 20 Sep 2026 01:35 PM (IST)
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बॉलीवुड की 'ड्रामा क्वीन' कही जाने वाली एक्ट्रेस राखी सावंत अक्सर अपने बेबाक बयानों और ड्रेसिंग सेंस को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. वो मुंबई में जहां भी स्पॉट होती हैं, पैपराजी उन्हें घेर लेते हैं और उनसे बातचीत करते नजर आते हैं. अब राखी एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर उनका एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो नमाज पढ़ने के बाद खुद में आए बदलावों के बारे में बात करती नजर आ रही हैं. 

'मैं कपड़े ढंग के नहीं पहनती...'
राखी सावंत को हाल ही में मुंबई में स्पॉट किया गया. इस दौरान हमेशा की तरह पैपराजी ने उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया. जब एक पैपराजी ने राखी से पूछा कि नमाज पढ़ने के बाद उनके अंदर क्या बदलाव आए हैं, तो एक्ट्रेस ने कहा, 'मेरे अंदर बहुत बदलाव आए हैं. बस एक ही बदलाव नहीं आया. मैं कपड़े ढंग के नहीं पहनती.'

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'बॉलीवुड में मेरा कोई बाप नहीं बैठा है...'
उन्होंने आगे कहा, 'मैं क्या कर सकती हूं, बॉलीवुड में मेरा कोई बाप थोड़ी है, जो मुझे घर पर बैठकर रोटी खिलाएगा. इस देश के किसी आदमी या मर्द में दम होगा तो भाई वो शादी करके मुझे चेंज कर देगा. मुझे खुद प्रोटेक्ट करता है दुश्मनों से.' राखी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. वीडियो सामने आने के बाद फैंस उनके इस बयान पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. 

 
 
 
 
 
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यूजर्स कर रहे ऐसे कमेंट
एक यूजर ने लिखा, 'अल्लाह आपको हिदायत दे. सही कपड़े भी पहनें आप.' वहीं, एक अन्य ने कमेंट किया, 'अल्लाह से दुआ है कि राखी को कोई सच्चा इंसान वाला मर्द इनकी जिंदगी में भेज दे, आमीन.' 

नमाज पढ़ने के बाद भी नहीं बदली राखी सावंत की ये आदत, बोलीं- 'मैं कपड़े ढंग के नहीं पहनती...

एक यूजर ने लिखा, 'बात तो सही है.' वहीं, दूसरे ने कहा, 'यार राखी को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'वो भी हो जाएगा नमाज की बरकत से.' राखी के इस वीडियो पर यूजर्स इसी तरह के कमेंट्स कर अपनी-अपनी राय जाहिर कर रहे हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 20 Sep 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
Rakhi Sawant
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