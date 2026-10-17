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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडराखी सावंत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी! 16 साल पुराना है मामला

राखी सावंत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी! 16 साल पुराना है मामला

फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. झांसी की अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. उनके खिलाफ 16 साल पुराने मामले ये वारंट जारी किया गया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 17 Oct 2026 06:25 PM (IST)
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फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत की मुश्किलें बढ़ गई हैं. झांसी की अदालत ने राखी सावंत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. अब राखी सावंत को कोर्ट में पेश होकर जमानत करानी होगी. यह मामला झांसी के उस युवक की आत्महत्या से जुड़ा है, जिसने राखी सावंत के शो 'राखी का इंसाफ' में कथित तौर पर हुई बेइज्जती के बाद आत्महत्या कर ली थी. इसी मामले में अदालत ने राखी सावंत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं. झांसी की अदालत ने आत्महत्या से जुड़े पुराने मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. आरोप है कि राखी सावंत के शो 'राखी का इंसाफ' में कथित बेइज्जती के बाद झांसी के एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी. इसी मामले में अब अदालत ने सख्त रुख अपनाया है. राखी सावंत को कोर्ट में पेश होकर जमानत की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. फिलहाल, इस मामले में अदालत की आगे की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं.

2010 राखी का इंसाफ शो जिसमें झांसी का युवक है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 17 Oct 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
Rakhi Sawant
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