राखी सावंत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी! 16 साल पुराना है मामला

फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत की मुश्किलें बढ़ गई हैं. झांसी की अदालत ने राखी सावंत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. अब राखी सावंत को कोर्ट में पेश होकर जमानत करानी होगी. यह मामला झांसी के उस युवक की आत्महत्या से जुड़ा है, जिसने राखी सावंत के शो 'राखी का इंसाफ' में कथित तौर पर हुई बेइज्जती के बाद आत्महत्या कर ली थी. इसी मामले में अदालत ने राखी सावंत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं. झांसी की अदालत ने आत्महत्या से जुड़े पुराने मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. आरोप है कि राखी सावंत के शो 'राखी का इंसाफ' में कथित बेइज्जती के बाद झांसी के एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी. इसी मामले में अब अदालत ने सख्त रुख अपनाया है. राखी सावंत को कोर्ट में पेश होकर जमानत की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. फिलहाल, इस मामले में अदालत की आगे की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं.

2010 राखी का इंसाफ शो जिसमें झांसी का युवक है.