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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'पति चोर, गोल्ड डिगर...', गोविंदा की को-स्टार कोमल रानी पर भड़कीं राखी सावंत, बोलीं- 'मैं सुनीता आहूजा नहीं हूं'

'पति चोर, गोल्ड डिगर...', गोविंदा की को-स्टार कोमल रानी पर भड़कीं राखी सावंत, बोलीं- 'मैं सुनीता आहूजा नहीं हूं'

Rakhi Sawant: राखी सावंत एक बार फिर अपने बेबाक बयान को लेकर चर्चा में आ गई हैं. उन्होंने गोविंदा और उनकी को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार पर जमकर निशाना साधा है. आइए जानते हैं, उन्होंने क्या कहा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 04 Oct 2026 09:37 AM (IST)
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बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. अब वो एक बार फिर अपने बेबाक बयान के चलते सुर्खियां बटोर रही हैं. उन्होंने एक बार फिर ‘हीरो नंबर 1’ गोविंदा और उनकी ‘रूपा’ को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार पर जमकर निशाना साधा है. चलिए जानते हैं, उन्होंने क्या कहा.

राखी सावंत को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान पैप्स ने उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया. जब पैपराजी ने उनसे गोविंदा और कोमल रानी को लेकर सवाल किया, तो वो भड़क उठीं. राखी सावंत ने कहा, 'गोविंदा जी, पूरा देश नाराज है आपसे. ये कोमल कौन है? ये चूना लगा रही है क्या? ये मेरे बारे में बकवास कर रही है और भी सेलेब्स के बारे में बकवास कर रही है. चीची भैया ने इसको ये पंख दिए हैं.'

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कोमल रानी पर राखी सावंत ने साधा निशाना

राखी यहीं नहीं रुकीं. उन्होंने कोमल को सीधे चेतावनी देते हुए सुनीता आहूजा का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'सुन, मेरी नाड़ में नहीं लगना. मैं सुनीता नहीं हूं, तेरी धज्जियां उड़ा के रख दूंगी.' इसके बाद राखी ने गोविंदा के साथ कोमल के नाम को जोड़े जाने वाली अफवाहों पर तंज कसते हुए उन्हें 'पति चोर' तक कह दिया.

 
 
 
 
 
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कोमल रानी के सिंदूर पर राखी सावंत ने किया कमेंट

पैपराजी ने राखी से कोमल के सिंदूर लगाने को लेकर भी सवाल किया. इस पर राखी ने मजाकिया अंदाज में पूछा, 'हां, चीची भैया के नाम का सिंदूर?'

बता दें कि पिछले कुछ समय से गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी को लेकर खबरें सुर्खियों में हैं. इस बीच गोविंदा का नाम कोमल रानी के साथ भी जोड़ा जा रहा है. हाल ही में दोनों को लालबागचा राजा के दर्शन करते हुए साथ देखा गया था. इस दौरान कोमल की मांग में लाल सिंदूर नजर आया था. वहीं, उसी दिन सुनीता आहूजा भी अलग से लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंची थीं.

 
 
 
 
 
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हाल ही में एक इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने कहा था कि गोविंदा जहां रहें, खुश रहें. वहीं, ANI को दिए एक इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा कि अगर उनका कोमल रानी के साथ अफेयर भी है, तो ये किसी के लिए चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 04 Oct 2026 09:30 AM (IST)
Tags :
Rakhi Sawant Govinda Komal Rani
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