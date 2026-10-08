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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हो? कैसे जिएंगे आपके बगैर?', नाना पाटेकर के निधन पर रो पड़ीं राखी सावंत

'आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हो? कैसे जिएंगे आपके बगैर?', नाना पाटेकर के निधन पर रो पड़ीं राखी सावंत

एक्टर नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहे. फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. राखी सावंत भी उन्हें याद कर काफी इमोशनल हो गई हैं. रोते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 08 Oct 2026 08:34 PM (IST)
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दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. उनके जाने से फैंस और सेलेब्स भी काफी भावुक नजर आ रहे हैं. वहीं, राखी सावंत नाना पाटेकर को याद करते हुए काफी इमोशनल हो गईं. 

उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें को रोती हुई नजर आई और कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा. 

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नाना पाटेकर के निधन पर इमोशनल हुईं राखी सावंत
राखी सावंत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पैप्स से बात करते हुए कह रही हैं, 'मेरा नाना चला गया. वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे. मेरी मां के गुजरने के बाद उनका फोन आया था. कहा था डरो मत राखी में हूं. मैंने उनके साथ 'हॉर्न ओके प्लीज' फिल्म में काम किया. 104 बुखार था मुझे, जब वो (तनुश्री दत्ता) सेट छोड़कर भाग गई थी.'

राखी ने कहा, 'नाना पाटेकर जी का फोन आया था. उन्होंने बोला था राखी इज्जत बचा ले. मैंने बोला क्या हुआ नाना जी. फिर उन्होंने स्टोरी बताई. मैंने कहा नाना जी 104 बुखार है. तो वो बोले अरे तो शेरनी है. मैंने बुखार में जाकर वो गाना किया. इतना नेक इंसान. नींद से उठी मुझे यकीन नहीं हो रहा की मेरा नाना नहीं रहा इस दुनिया में.'

उन्होंने कहा, 'शेर था, छावा था, बिंदास महाराष्ट्र की शान. हिंदू-मुस्लिम में कभी फर्क नहीं किया उस आदमी ने. अभी छोटे बच्चे को अजान दी.' 

 
 
 
 
 
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'कैसे जिएंगे हम, नाना जी'
राखी ने आगे कहा, 'एक तो मेरी मां चली गईं, मेरे पापा चले गए, श्रीदेवी चली गईं... आप भी चले गए? आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हो? कैसे जिएंगे हम, नाना जी, आपके बगैर? हमारी फिल्म इंडस्ट्री कैसे चलेगी आपके बिना? बोलिए ना. मैं नाना पाटेकर को लेकर बहुत दुखी हूं. मैं बहुत दुखी हूं.'

 
 
 
 
 
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बता दें, 8 अक्टूबर की सुबह 5.20 पर नाना पाटेकर ने 75 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. डॉक्टर ने बताया कि नाना पाटेकर को करीब 4:30 बजे अस्पताल लाया गया था और उन्हें 5:30 बजे मृत घोषित किया गया. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 08 Oct 2026 08:34 PM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर
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