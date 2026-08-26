Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडराकेश रोशन ने 3 साल के लिए लीज पर दिया अपार्टमेंट, टोटल किराया 1.8 करोड़

राकेश रोशन ने 3 साल के लिए लीज पर दिया अपार्टमेंट, टोटल किराया 1.8 करोड़

राकेश रोशन और उनकी पत्नी प्रमिला रोशन ने हाल ही में अपना एक फ्लैट लीज पर दिया है. उन्होंने 3 साल के लिए ये फ्लैट लीज पर दिया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 26 Aug 2026 07:13 PM (IST)
Preferred Sources

ऋतिक रोशन के पिता और फिल्ममेकर राकेश रोशन और मां प्रमिला रोशन अपने अपार्टमेंट को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने अपना अपार्टमेंट तीन साल की लीज पर दिया है. इसके लिए उन्होंने करोड़ों में किराया मिलने वाला है.

राकेश रोशन ने लीज पर दिया अपार्टमेंट

CRE Matrix के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, राकेश रोशन ने मुंबई की जुहू-विले पार्ले डेवलपमेंट (JVPD) स्कीम में अपना अपार्टमेंट किराए पर दिया है. इसके लिए उन्हें कुल किराया 1.89 करोड़ मिलेगा. लीज एग्रीमेंट 24 अगस्त, 2026 को रजिस्टर किया गया था. लाइसेंस 15 अगस्त 2026 से शुरू हुआ.

एग्रीमेंट के हिसाब से शुरू में किराया 5 लाख रुपये प्रति महीना है. किराया हर साल 5 परसेंट बढ़ेगा. लीज पीरियड के दौरान टोटल किराया 1.89 करोड़ होगा. पहले साल का किराया 60 लाख रुपये होगा. दूसरे साल का किराया 63 लाख रुपये होगा और तीसरे साल का किराया 66.15 लाख रुपये होगा. लाइसेंस एग्रीमेंट में 21.75 लाख की सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी शामिल है.

ये भी पढ़ें- संदीप रेड्डी वांगा ने 'वाराणसी' को बताया 'स्पिरिट' से बड़ी फिल्म

बता दें कि डॉक्यूमेंट्स में अपार्टमेंट के एरिया का जिक्र नहीं है. राकेश रोशन और प्रमिला रोशन ने इसे लेकर कुछ रिएक्ट नहीं किया है. 

राकेश रोशन की बात करें तो वो पॉपुलर एक्टर, फिल्ममेकर हैं. उनकी फिल्म 'खून भरी मांग', 'कोई मिल गया' और 'कृष' फिल्म सीरीज को फैंस ने खूब प्यार दिया.

इस फिल्म में होगा ऋतिक का कैमियो

राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन भी पॉपुलर एक्टर हैं. उन्हें 'कोई मिल गया' और 'कृष', 'वॉर 2' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. पिछली बार उन्हें फिल्म 'वॉर 2' में देखा गया था. फिल्म में वो मेजर कबीर के रोल में थे. इसके अलावा वो फिल्म 'अल्फा' में कैमियो रोल प्ले करते नजर आए. इस फिल्म में आलिया भट्ट, शरवरी वाघ, बॉबी देओल और अनिल कपूर जैसे स्टार्स थे. वहीं वो फिल्म 'जेलर 2' में भी दिखेंगे. जेलर 2 में भी वो कैमियो रोल में नजर आएंगे. फिल्म में रजनीकांत लीड रोल प्ले कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस: 'टॉक्सिक' बनी तूफान, 5 बजे तक बनीं 2026 की सातवीं हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
Rakesh Roshan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
राकेश रोशन ने 3 साल के लिए लीज पर दिया अपार्टमेंट, टोटल किराया 1.8 करोड़
राकेश रोशन ने 3 साल के लिए लीज पर दिया अपार्टमेंट, टोटल किराया 1.8 करोड़
बॉलीवुड
शादीशुदा कुकू कोहली पर कैसे आया था अरुणा ईरानी का दिल? ऐसी रही दोनों की लव स्टोरी
शादीशुदा कुकू कोहली पर कैसे आया था अरुणा ईरानी का दिल? ऐसी रही लव स्टोरी
बॉलीवुड
'नो एंट्री' ने पूरे किए 21 साल, अनीस बज्मी ने दर्शकों का जताया आभार
'नो एंट्री' ने पूरे किए 21 साल, अनीस बज्मी ने दर्शकों का जताया आभार
बॉलीवुड
जब महेश भट्ट से मिलने के लिए तरस गए थे मुश्ताक खान, सलीम खान ने ऐसे की मदद
जब महेश भट्ट से मिलने के लिए तरस गए थे मुश्ताक खान, सलीम खान ने ऐसे की मदद
Advertisement

वीडियोज

महाप्रलय की दर्दनाक तस्वीरें आईं सामने, तबाही का मंजर देख कांप उठेगी रूह!
Bollywood News: The Vvaan Force of the Forrest जंगल ने सिद्धार्थ को क्यों चुना? टीजर ने छोड़ा बड़ा राज! (26.08.26)
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहें’
Hijab Controversy | Asaduddin Owaisi: हिजाब पर HC के फैसले से गुस्से में ओवैसी! | HC | Muslim
Hijab Controversy | Asaduddin Owaisi: हाईकोर्ट का फैसला...ओवैसी को चुभा! | Allahabad | HC | Muslim
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘हर संभव सहायता’, बाढ़ से तबाही पर PM मोदी का नेपाल के प्रधानमंत्री को फोन
‘हर संभव सहायता’, बाढ़ से तबाही पर PM मोदी का नेपाल के प्रधानमंत्री को फोन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नेपाल फ्लैश फ्लड का असर कुशीनगर में भी! नारायणी नदी पर अलर्ट, प्रशासन ने लगाया कैंप
नेपाल फ्लैश फ्लड का असर कुशीनगर में भी! नारायणी नदी पर अलर्ट, प्रशासन ने लगाया कैंप
क्रिकेट
5वें दिन बारिश बनेगी भारत की जीत में विलेन? जानें कैसा रहेगा कोलंबो का मौसम
5वें दिन बारिश बनेगी भारत की जीत में विलेन? जानें कैसा रहेगा कोलंबो का मौसम
इंडिया
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
इंडिया
'रेट पूछे गए थे..', बांसुरी स्वराज ने 'पितृसत्ता' के मुद्दे पर राहुल को घेरा
'रेट पूछे गए थे..', बांसुरी स्वराज ने 'पितृसत्ता' के मुद्दे पर राहुल को घेरा
बिहार
नेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!
नेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!
इंडिया
राजस्थान HC के एक्टिंग चीफ जस्टिस पर SC जज के गंभीर आरोप, CJI को लिखी 3 चिट्ठियां
राजस्थान HC के एक्टिंग चीफ जस्टिस पर SC जज के गंभीर आरोप, CJI को लिखी 3 चिट्ठियां
ENT LIVE
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Embed widget