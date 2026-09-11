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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉलीवुड से 'तारक मेहता' तक में काम कर चुके हैं राजू खेर, भाई अनुपम उठाते हैं उनका पूरा खर्चा

बॉलीवुड से 'तारक मेहता' तक में काम कर चुके हैं राजू खेर, भाई अनुपम उठाते हैं उनका पूरा खर्चा

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर के छोटे भाई राजू खेर आज अपना 69वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया और वो 'तारक मेहता' का भी हिस्सा रहे.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 11 Sep 2026 06:47 AM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने फिल्म इंडस्ट्री में खास और अमिट पहचान बनाई है. उनकी तरह ही उनके छोटे भाई राजू खेर ने भी फिल्मों में काम किया. हालांकि उन्हें अनुपम खेर जैसी सफलता हासिल नहीं हुई. बॉलीवुड फिल्मों के अलावा राजू खेर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' जैसे पॉपुलर शो में भी काम कर चुके हैं. आज राजू अपना 69वां जन्मदिन मना रहे हैं.

69 साल के हुए अनुपम खेर के भाई राजू

अनुपम खेर के छोटे भाई राजू खेर का जन्म 11 सितंबर 1957 को कश्मीर में हुआ था. राजू हूबहू अपने बड़े भाई अनुपम खेर की तरह नजर आते हैं. कई बार उन्हें देखने पर लोग धोखा भी खा जाते हैं. जहां राजू अपने बड़े भाई अनुपम का काफी सम्मान करते हैं तो वहीं अनुपम छोटे भाई से काफी प्यार करते हैं और उन पर जान छिड़कते हैं.

बॉलीवुड से 'तारक मेहता' तक में काम कर चुके हैं राजू खेर, भाई अनुपम उठाते हैं उनका पूरा खर्चा

इन फिल्मों में नजर आ चुके हैं राजू खेर

69 वर्षीय राजू खेर ने कई फिल्मों में काम किया है. उन्हें आमिर खान और रानी मुखर्जी की चर्चित फिल्म 'गुलाम' में देखा गया है. इसके अलावा राजू खेर 'घर जमाई', 'उम्मीद', 'ओम जय जगदीश', 'ऊंचाई', 'मैं तेरा हीरो', 'जंगल', 'मैंने गांधी को नहीं मारा', 'डेल्ही बेली', 'शूटआऊट एट वडाला', 'जीना इसी का नाम है' और 'कृष 3' जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं. 

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'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में भी आए नजर

राजू खेर भारतीत टीवी इतिहास के सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो में से एक 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' का भी हिस्सा रह चुके हैं. सब टीवी के इस चर्चित सीरियल में वो एक अमीर बिल्डर/बिजनेसमैन) की कैमियो भूमिका में दिखाई दिए थे. उनके किरदार का नाम मि. चंडी रमानी था.

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भाई का पूरा खर्च उठाते हैं अनुपम खेर 

राजू खेर का पूरा ख़र्च उनके भाई अनुपम खेर उठाते हैं. ये खुलासा खुद अनुपम ने साल 2025 में जिंदगी विद ऋचा के साथ बातचीत में किया था. अनुपम ने कहा था, 'मैंने अपने मैनेजर से बहुत पहले ही ये कह दिया था कि मुझसे कभी भी ये सवाल मत करना कि मैंने अपने भाई को कितना पैसा दिया? मैं राजू के घर खर्च और अन्य चीजों के लिए एक चेक साइन करके रखता हूं.'

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 11 Sep 2026 06:46 AM (IST)
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