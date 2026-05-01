'मैंने जीत हासिल की...', कैंसर से जंग जीतने के बाद राजश्री देशपांडे ने शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, सर्जरी के निशान को बनाया ताकत
Rajshri Deshpande Post: हाल ही में राजश्री देशपांडे ने ब्रेस्ट कैंसर से जीतने के बाद अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें उनके सर्जरी के निशान दिख रहे है. अब उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
एक्ट्रेस राजश्री देशपांडे ने हाल ही में अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल समय को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की और अपने ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी कुछ बातें शेयर की. साथ ही तस्वीरें में उनकी सर्जरी के निशान दिख रहे है, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि ये उनके लिए कमजोरी नहीं, बल्कि जीत की पहचान हैं. इसके बाद फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे है और हौसला बढ़ा रहे है.
राजश्री ने लिखा भावुक नोट
राजश्री ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वो साड़ी में बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं. एक तस्वीर में उन्होंने अपने सर्जरी के निशान भी दिखाए और लिखा, 'मेरे ये निशान मेरी जिंदगी की कहानी कहते हैं. हर एक निशान मुझे याद दिलाता है कि मैंने लड़ाई लड़ी, मैं बची रही और मैंने जीत हासिल की. ब्रेस्ट कैंसर ने मेरे शरीर पर अपने निशान जरूर छोड़े, लेकिन मेरे हौसले को कभी नहीं तोड़ पाया. हर उस महिला से कहना चाहती हूं जो खुद को कमजोर समझ रही है उठो, तुम बहुत खूबसूरत हो.'
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उन्होंने आगे लिखा, ये निशान कोई कमी नहीं, बल्कि तुम्हारी हिम्मत का ताज हैं. आज मैं अपने फिल्म प्रमोशन के लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी हूं, दिल में प्यार और हौसले के साथ. जिंदगी को पूरी तरह जीने के नाम...' उनका ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और फैंस के साथ-साथ कई कलाकारों ने भी उनकी तारीफ की.
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जल्द रिलीज होने वाली हैं फिल्म
बता दें कि राजश्री ने मार्च में पहली बार अपने कैंसर के बारे में बताया था. उन्होंने खुलासा किया था कि उन्हें ग्रेड 1 ब्रेस्ट कैंसर का पता चला, जिसे समय रहते जांच में पकड़ लिया गया. इसके बाद उन्हें कई टेस्ट और सर्जरी से गुजरना पड़ा. इस बीच उन्होंने मानसिक और भावनात्मक रूप से मुश्किल समय देखा, लेकिन परिवार और करीबियों ने उन्हें संभाले रखा और हिम्मत दी. अब वो अपनी जिंदगी को नए नजरिए से जी रही हैं. इसके आलावा जल्द ही उनकी फिल्म 'बापया' भी रिलीज होने वाली है, जो 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में आएगी.
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Source: IOCL