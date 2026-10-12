बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव ने अपने चेक बाउंस मामले के बीच लोगों से अपील की है कि वे उनके एक्टर-दोस्त गौरी शंकर की पत्नी की मदद करें जो क्रोनिक किडनी डिजीज से जूझ रही हैं. राजपाल यादव ने एक वीडियो मैसेज के जरिए अपने फैंस और दर्शकों से अपने दोस्त की पत्नी की इलाज में मदद करने की रिक्वेस्ट की है.

वीडियो में राजपाल ने बताया कि गौरी शंकर लंबे समय से उनके दोस्त रहे हैं और उन्होंने टेलीविज़न इंडस्ट्री में योगदान दिया है, और अब उन्हें हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है.

राजपाल यादव ने दोस्त की पत्नी के इलाज के लिए मांगी मदद

गौरी शंकर द्वारा शेयर किए गए वीडियो में राजपाल यादव कहते नजर आते हैं, “ हाय दोस्तों मैं हूं आपका राजपाल और आप लोगों से प्रार्थना है कि हमारे दोस्त हैं गौरी शंकर उनकी श्रीमती जी की तबीयत बहुत खराब है. बहुत ही अच्छे अभिनेता है और बहुत सालों से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की सेवा कर रहे हैं और कुछ परेशानियों में हैं तो प्लीज-प्लीज आप लोग जो भी उचित समझे इसमें अपनी सहभागिता दिखाएं. काफी पैसा लगना है उनकी श्रीमती की तबीयत ठीक होने में. प्लीज-प्लीज थोड़ा योदगान करें. लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल और इस सेवा में जरूर योगदान दें.

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गौरी शंकर के शेयर किए गए एक और वीडियो में उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी एक महीने से वॉकहार्ट हॉस्पिटल में भर्ती थीं. उन्होंने बताया कि इलाज महंगा था, लेकिन उनकी जान बचाना उनकी प्राथमिकता थी. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले एक दिन में उनकी हालत और बिगड़ गई थी और उन्होंने तुरंत आर्थिक मदद की गुहार लगाई. फंडरेजिंग पोस्ट के मुताबिक, 25 लाख रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 1 लाख 22 हजार 562 रुपये जमा किए गए थे. गौरी शंकर ने लोगों से अपील की कि वे जितना हो सके उतना दान करें और इस बात पर ज़ोर दिया कि हर योगदान उनकी पत्नी के इलाज में मदद कर सकता है.

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इन एक्टर्स ने भी गौरी शंकर की पत्नी के इलाज के लिए मांगी मदद

गौरी शंकर के परिवार की मदद के लिए आगे आने वाले राजपाल यादव अकेले एक्टर नहीं हैं. 'दृश्यम' फ्रैंचाइजी में इंस्पेक्टर गायतोंडे का रोल निभाने वाले कमलेश सावंत ने भी लोगों से परिवार की मदद करने की अपील की है. 'भाबी जी घर पर हैं' में नज़र आ रहे रोहिताश्व गौड़ भी इस मुहिम में शामिल हो गए हैं और लोगों से इलाज के लिए योगदान देने की अपील कर रहे हैं.

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राजपाल यादव खुद कर्ज में डूबे है

गौरी शंकर की पत्नी के लिए आर्थिक मदद की राजपाल यादव की अपील ऐसे समय में आई है जब एक्टर खुद आर्थिक और कानूनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. वह अपनी 2012 की फिल्म 'अता पता लापता' से जुड़े चेक बाउंस के एक लंबे समय से चल रहे मामले में फंसे हुए हैं. इस फिल्म को उन्होंने ही डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था. यह विवाद 2010 का है, यादव को फिल्म के लिए पैसे जुटाने के मकसद से मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये मिले थे. फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के बाद, पैसे लौटाने को लेकर हुए विवाद के कारण चेक बाउंस के सात मामले दर्ज हुए. जुलाई 2026 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा को बरकरार रखा और उन्हें तीन महीने की जेल की सज़ा सुनाई.

हाल ही में, 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने यादव को 13 अक्टूबर तक 2 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. 'भूल भुलैया' एक्टर ने 1.15 करोड़ रुपये के डिमांड ड्राफ्ट जमा किए, जबकि बाकी 85 लाख रुपये उनकी प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक खरीदार द्वारा जमा किए जाने की उम्मीद थी. सुनवाई के दौरान, यादव ने यह भी दावा किया कि पिछले 13 सालों में उन्हें लगभग 250 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.