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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'क्या हर बेटी सच में सुरक्षित है?' नवरात्रि में महिलाओं की सुरक्षा पर राजपाल यादव ने उठाए सवाल

'क्या हर बेटी सच में सुरक्षित है?' नवरात्रि में महिलाओं की सुरक्षा पर राजपाल यादव ने उठाए सवाल

राजपाल यादव ने नवरात्रि के मौके पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं. राजपाल ने पूछा कि जिस देश में कन्याओं को देवी मानकर पूजा जाता है, वहां क्या हर बेटी सच में सुरक्षित है?

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 11 Oct 2026 04:14 PM (IST)
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नवरात्रि के मौके पर एक्टर राजपाल यादव ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने सवाल उठाया कि त्योहार के दौरान समाज जिस तरह नारी शक्ति और देवियों की पूजा करता है, क्या वही सम्मान महिलाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में भी मिलता है?

राजपाल यादव ने इंस्टाग्राम पर एक नोट लंबा नोट शेयर किया. जिसमें उन्होंने अष्टमी और नवमी पर छोटी बच्चियों को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करने और दूसरी ओर महिलाओं के खिलाफ अपराधों व उनकी सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर बात की.

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महिलाओं की सुरक्षा पर राजपाल यादव ने उठाए सवाल
राजपाल यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'नवरात्रि के नौ दिनों तक हम नारी शक्ति की पूजा करते हैं. अष्टमी और नवमी पर छोटी बच्चियों को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं. लेकिन जब महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं सामने आती हैं, तो मन में एक सवाल उठता है कि जिस देश में हम छोटी बच्चियों को देवी मानते हैं, क्या वहां हर बेटी सच में सुरक्षित है?'

राजपाल यादव ने कहा कि तीन बेटियों के पिता होने के नाते यह सवाल उनके दिल को और गहराई से छूता है. उन्होंने लिखा कि हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी बिना किसी डर के अपने सपनों को पूरा करे, अपनी शर्तों पर जिंदगी जिए और उसे हर जगह सम्मान मिले.

 
 
 
 
 
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उन्होंने लिखा, 'देवी मां की पूजा तभी सार्थक है, जब हम उनकी शक्ति को सिर्फ मंदिरो में नहीं, बल्कि हर स्त्री के सम्मान और सुरक्षा में भी पहचानें.'

राजपाल यादव ने की अपील
राजपाल यादव ने अपनी बात खत्म करते हुए लोगों से अपील की कि नवरात्रि को सिर्फ देवी की प्रतीकात्मक पूजा तक सीमित न रखें. उन्होंने लिखा, 'इस नवरात्रि, आइए सिर्फ देवी की पूजा करने तक सीमित न रहें. हम अपनी बेटियों को निडर होकर जीना सिखाने के साथ-साथ उन्हें ऐसी दुनिया देने का भी संकल्प लें, जहां उन्हें हर दिन अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना न पड़े.'

उन्होंने आगे कहा कि कन्या पूजन समाज को लड़कियों और महिलाओं के सम्मान व अधिकारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी याद दिलाने का अवसर भी है. राजपाल यादव का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 11 Oct 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
Rajpal Yadav
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