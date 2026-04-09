हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकनाडा में मुलाकात, फोन पर प्यार का इजहार, जब विदेश में जा अटका था राजपाल यादव का दिल

कनाडा में मुलाकात, फोन पर प्यार का इजहार, जब विदेश में जा अटका था राजपाल यादव का दिल

Rajpal Yadav Love Story: राजपाल यादव पिछले कुछ समय से चेक बाउंस मामले को लेकर चर्चा में हैं. ऐसे में अब अभिनेता ने पत्नी राधा के साथ अपनी लव स्टोरी रिवील की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 Apr 2026 09:52 PM (IST)
Preferred Sources

राजपाल यादव कद-काठी में भले ही छोटे हैं लेकिन टैलेंट के मामले में कहीं ज्यादा कद वाले हैं. हिंदी सिनेमा जगत में एक्टर का बोलबाला है. वह किसी भी किरदार में फिट हो जाते हैं. स्क्रीन पर वह छोटा डॉन से लेकर छोटा पंडित तक जैसे किरदारों में दर्शकों का मनोरंजन कर चुके हैं. जिस फिल्म या किरदार में होती है, उनकी कॉमिक टाइमिंग इसमें जान ही फूंक देती है. ऐसे में अब वह किसी फिल्म या फिर विवाद को नहीं बल्कि लव स्टोरी की वजह से चर्चा में हैं. उन्होंने खुद अपनी लव लाइफ को लेकर बात है.

दरअसल, राजपाल यादव ने हाल ही में पत्नी राधा यादव के साथ कर्ली टेल्स से बात की थी. इस दौरान उनसे उनकी लव स्टोरी के बारे में सवाल किया गया था, जिस पर उन्होंने खुलकर बात की. कपल से पूछा जाता है कि उनकी पहली मुलाकात कहां हुई थी? इस पर राधा बताती हैं, 'मैं कनाडा से हूं. इनकी फिल्म द हीरो की शूटिंग चल रही थी. एक कॉमन फ्रेंड के चलते मुलाकात हुई थी. पहले तो दोस्ती हुई. घर आए मम्मी पापा से मिले. उस समय नहीं पता था कि शादी तक बात पहुंचेगी.' वह ये भी बताती हैं कि दोनों शादी से पहले 10 महीने तक रिलेशनशिप में रहे थे.कनाडा में मुलाकात, फोन पर प्यार का इजहार, जब विदेश में जा अटका था राजपाल यादव का दिल

राजपाल यादव ने फोन पर किया था प्रपोज 

राधा बताती हैं, 'यहीं से दोस्ती हुई फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू हो गई. फिर 2003 में मैं इंडिया आई और हमने शादी कर ली.' फिर उनसे सवाल किया गया, 'पहले प्रपोज किसने किया?' इस पर राधा कहती हैं, 'इन्होंने ही प्रपोज किया. वो कैजुअल प्रपोजल था क्योंकि मुझे फोन पर प्रपोज किया था.' राजपाल कहते हैं, 'ऐसे मामलों में तो मैं ही आग रहना चाहता हूं.' राधा कहती हैं, 'इन्होंने मुझे सुबह-सुबह 5.30 बजे फोन किया और कहा कि मुझे लग रहा है कि तुमको इंडिया आ जाना चाहिए. फिर मैंने सवाल किया कि क्यों आ जाना चाहिए फिर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमको शादी कर लेना चाहिए. ये इनक प्रपोजल था और मैंने भी हां कह दिया था.' 

डकैत टाइप फोटो देख भड़क गए थे राधा के घरवाले

मम्मी-पापा की रजामंदी पर भी सवाल किया गया तो इस पर राधा यादव ने बताया, 'मम्मी पापा आसानी से तो नहीं माने. हमारे बीच ज्यादा उम्र का फासला था तो अड़चने आईं.' राजपाल इस पर कहते हैं, 'आसानी से तो नहीं, पहली बार तो जंगलों वाली फोटो दिखा दी.' राधा बताती हैं, 'उनका वो लुक देखकर घरवाले बोले डकैत टाइप लुक है ये तो पूरा. लेकिन बाद में जब सामने से मिलवाया तो पापा बोले ये तो नॉर्मल दिखते हैं.'


कनाडा में मुलाकात, फोन पर प्यार का इजहार, जब विदेश में जा अटका था राजपाल यादव का दिल

राजपाल से 13 साल 5 महीने छोटी हैं वाइफ राधा

राधा इसी इंटरव्यू में बताती हैं, 'हमारे बीच 13 साल 5 महीने उम्र का गैप है. लोग बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन मेरा मानना है कि इंसान मायने रखता है ना कि उसका प्रोफेशन और उम्र. काम तो वो कुछ भी कर लेगा. लेकिन इंसान का सही होना जरूरी है.' राधा ये भी बताती हैं कि उनकी शादी को 23 साल हो चुके हैं. 

चेक बाउंस मामले को लेकर विवादों में हैं राजपाल यादव

गौरतलब है कि राजपाल यादव पिछले लंबे समय से विवादों में घिरे हुए हैं. वह 2012 के 5 करोड़ के कर्ज की वजह से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं. इस केस की वजह से उन्हें दो बार जेल भी जाना पड़ा है. उन्होंने फिल्म 'अता पता लापता' के लिए 5 करोड़ रुपये कर्ज के तौर पर मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड लोन लिया था, जो ब्याज समेत 9 करोड़ रुपये हो गया था. हालांकि, एक्टर की मदद के लिए बॉलीवुड के कई एक्टर्स ने हाथ आगे बढ़ाया. मामला अभी कोर्ट में है, फैसला आना बाकी है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rajpal Naurang Yadav (@rajpalofficial)

राजपाल यादव की अपकमिंग फिल्म

बहरहाल, अगर राजपाल यादव की अपकमिंग फिल्म की बात की जाए तो वह अक्षय कुमार के साथ 'भूत बंगला' जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं. इसका हाल ही में ट्रेलर भी जारी किया गया है, जिसे 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसका निर्देशन प्रियदर्शन कर रहे हैं. इस मूवी के जरिए अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी लंबे समय के बाद पर्दे पर साथ आ रही है. इसके अलावा राजपाल यादव 'वेलकम टू द जंगल' जैसी फिल्मों में भी दिखाई देंगे.

और पढ़ें
Published at : 09 Apr 2026 09:52 PM (IST)
Tags :
Rajpal Yadav
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
कनाडा में मुलाकात, फोन पर प्यार का इजहार, जब विदेश में जा अटका था राजपाल यादव का दिल
कनाडा में मुलाकात, फोन पर प्यार का इजहार, जब विदेश में जा अटका था राजपाल यादव का दिल
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 vs Dhurandhar: 21वें दिन 'धुरंधर' के पहले पार्ट ने धमाका कर दिया था, दूसरा पार्ट बॉक्स ऑफिस पर रह गया हद से ज्यादा पीछे
21वें दिन 'धुरंधर' के पहले पार्ट ने धमाका कर दिया था, दूसरा पार्ट बॉक्स ऑफिस पर रह गया हद से ज्यादा पीछे
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office Day 22 Live: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' थमने को नहीं तैयार, 22वें दिन रात 9 बजे तक कमा डाले 5 करोड़
'धुरंधर 2' थमने को नहीं तैयार, 22वें दिन रात 9 बजे तक कमा डाले 5 करोड़
बॉलीवुड
Anant Ambani Birthday Live: अनंत अंबानी के बर्थडे सेलिब्रेशन में सितारों से सजी महफिल, हुआ सूफी कॉन्सर्ट, रणवीर सिंह ने गाया गाना
Live: अनंत अंबानी के बर्थडे सेलिब्रेशन में सितारों से सजी महफिल, हुआ सूफी कॉन्सर्ट, रणवीर सिंह ने गाया गाना
Advertisement

वीडियोज

Iran US-Israel Ceasefire: ईरान vs इजरायल...सीजफायर को Netanyahu तोड़ने पर क्यों तुले? | Trump
Sandeep Chaudhary : SIR में हेरा-फेरी...TMC के साथ खेला? | Derek O'Brien |TMC Vs ECI | BJP | Bengal
Iran Us Ceasefire : सीजफायर का उल्लंघन...फिर बरसेंगी मिसाइलें! | Israel | Donald Trump | Breaking
Anant Ambani: गौ सेवा और बच्चों का प्यार! कुछ इस तरह दिल्ली में मनाया गया अनंत अंबानी का जन्मदिन
Chitra Tripathi : Pakistan का ‘डबल गेम’? शांति के नाम पर साजिश! | US Iran Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान-अमेरिका इस्लामाबाद वार्ता पर आतंकी हमले की साजिश! ISI के फूले हाथ-पांव, पाकिस्तान में बड़ी बैठक
ईरान-अमेरिका इस्लामाबाद वार्ता पर आतंकी हमले की साजिश! ISI के फूले हाथ-पांव
बिहार
दिल्ली पहुंचते ही नीतीश कुमार ने लिया यूटर्न! राज्यसभा की शपथ से पहले ये क्या कहा?
दिल्ली पहुंचते ही नीतीश कुमार ने लिया यूटर्न! राज्यसभा की शपथ से पहले ये क्या कहा?
टेलीविजन
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
आईपीएल 2026
आउट नहीं सिक्स था? फिन एलन के विकेट पर बवाल; वीडियो देख आप खुद बताइये क्या नॉटआउट थे
आउट नहीं सिक्स था? फिन एलन के विकेट पर बवाल; वीडियो देख आप खुद बताइये क्या नॉटआउट थे
विश्व
'हिजबुल्लाह पर संग्राम', टूटा सीजफायर, रुका हॉर्मुज…, फिर दो-दो हाथ को तैयार इजरायल-ईरान
'हिजबुल्लाह पर संग्राम', टूटा सीजफायर, रुका हॉर्मुज…, फिर दो-दो हाथ को तैयार इजरायल-ईरान
विश्व
US Iran War LIVE: सीजफायर टूटने पर करारा जवाब देने वाला था ईरान, पाकिस्तान के दखल के बाद बदला फैसला
LIVE: सीजफायर टूटने पर करारा जवाब देने वाला था ईरान, पाकिस्तान के दखल के बाद बदला फैसला
टेक्नोलॉजी
पॉपुलैरिटी ने बढ़ाई टेंशन! ऐप्पल के लिए कैसे सिरदर्द बनी सबसे सस्ते मैकबुक की सुपरफास्ट बिक्री?
पॉपुलैरिटी ने बढ़ाई टेंशन! ऐप्पल के लिए कैसे सिरदर्द बनी सबसे सस्ते मैकबुक की सुपरफास्ट बिक्री?
एग्रीकल्चर
नाइट्रोजन-फास्फेट और सल्फर-पोटाश पर कितनी मिलती है सब्सिडी, जान लें इनकी असली कीमत?
नाइट्रोजन-फास्फेट और सल्फर-पोटाश पर कितनी मिलती है सब्सिडी, जान लें इनकी असली कीमत?
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Embed widget