इतनी फिल्मों के बावजूद क्यों 5 करोड़ नहीं चुका पाए राजपाल यादव? एक्टर ने दिया ये जवाब

राजपाल यादव इन दिनों अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की भूत बंगला में नजर आ रहे हैं. वहीं एक्टर कुछ टाइम पहले चेक बाउंस मामले में सलाखों के पीछे पहुंच गए थे. वे फिलहाल बेल पर जेल से बाहर हैं. इन सबके बीच राजपाल यादव ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जेल की सजा और 5 करोड़ रुपये के कर्ज मामले से जुड़े विवाद के बारे में खुलकर बात की है

दरअसल शुभंकर मिश्रा से बातचीत की शुरुआत नवाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा राजपाल को "दयालु" इंसान कहने के रेफरेंस से हुई, जो स्ट्रग्लिंग एक्टर्स के लिए हमेशा अपना रसोईघर खुला रखते थे. इस पर रिएक्शन देते हुए राजपाल ने कहा, "मैं दिल से बोलूंगा. मैंने कई ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में मैं कभी पब्लिकली बात नहीं करूंगा क्योंकि जैसे ही आप उनके बारे में बात करते हैं, उनका महत्व खत्म हो जाता है." उन्होंने आगे कहा, "दो तरह की मदद होती है... एक जिसके बारे में लोगों को पता चलता है, और दूसरी जो छिपी रहती है."

इंडस्ट्री ने दिया पूरा साथ

अपने मुश्किल दौर में लोगों के साथ खड़े रहने के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए राजपाल यादव ने कहा कि उन्हें हमेशा सपोर्ट मिला है. उन्होंने कहा, “पिछले 25 सालों में... मेरे गांव से लेकर मुंबई तक, ऐसा कोई नहीं है जो मेरे साथ न हो.” उन्होंने आगे कहा कि उनका लंबा करियर ही इंडस्ट्री के सपोर्ट का सबूत है. राजपाल ने यह भी बताया कि उन्होंने 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और कहा, “ऐसा कोई निर्माता, निर्देशक या अभिनेता नहीं है जिसने मुझे दोबारा काम के लिए न बुलाया हो... अगर इंडस्ट्री मेरे साथ न होती, तो मैं इतनी फिल्में कैसे कर पाता?”

‘पैसे की कमी के कारण जेल नहीं हुई थी’

लोगों की एक आम धारणा थी कि इतनी बड़ी फिल्मोग्राफी वाले अभिनेता को 5 करोड़ रुपये आसानी से चुका देने चाहिए थे. इस पर राजपाल यादव ने कहा, “यही तो असली सवाल है... जिस दिन लोग इसे समझेंगे, वे मेरा पूरा मामला समझ जाएंगे.” राजपाल ने इशारा करते हुए कहा कि मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. जेल में बिताए अपने समय के बारे में बात करते हुए अभिनेता ने क्लियर किया, “मुझे पैसे की कमी के कारण जेल नहीं हुई थी. यह एक बड़े मुद्दे और सिद्धांत का मामला था.” उन्होंने आगे कहा कि अगर मामला सिर्फ 5 करोड़ रुपये का होता, तो “यह 2012 में ही सुलझ जाता.” यह दावा करते हुए कि इस मुद्दे के कारण आखिरकार 17-22 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

धोखाधड़ी के आरोपों पर क्या बोले राजपाल यादव

राजपाल ने विवादों के केंद्र में मौजूद फिल्म प्रोजेक्ट के बारे में भी बात की और बताया कि गड़बड़ होने से पहले इसका एक अहम हिस्सा पूरा हो चुका था. उन्होंने कहा, "12 करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे... यह 22 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बन गई." उन्होंने आगे बताया कि फिल्म की रिलीज में बाधा आई. उन्होंने कहा, "अगर किसी प्रोजेक्ट में दुश्मन भी शामिल हों, तो उन्हें उसे रिलीज होने देना चाहिए. फैसला दर्शकों का होना चाहिए." धोखाधड़ी के आरोपों पर रिएक्शन देते हुए अभिनेता ने कहा, "फिल्म इंडस्ट्री में 100 फिल्मों में से 20 सफल होती हैं और 80 असफल... अगर कोई फिल्म असफल होती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि धोखाधड़ी हुई है.”

अपनी कानूनी लड़ाई पर क्या बोले राजपाल यादव

लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई के बावजूद, राजपाल ने व्यवस्था पर अपना भरोसा बनाए रखा। उन्होंने कहा, “मैं न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का सम्मान करता हूं... मुझे पूरा विश्वास है.” उन्होंने आगे कहा, “यह लड़ाई मैंने शुरू नहीं की, लेकिन यह मेरे कारण ही खत्म होगी.” अपनी बात खत्म करते हुए, अभिनेता ने लोगों से सतही बातों से परे देखने की रिक्वेस्ट की. उन्होंने कहा, “बहुत गलतफहमी हुई है... पूरी कहानी सुनिए.” उन्होंने यह भी कहा कि वह केवल अपना पक्ष रख रहे हैं.