राजपाल यादव ने अपने चेक बाउंस केस पर बात की है और उनके खिलाफ किए गए 22 करोड़ रुपये के दावे पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने 14 साल बाद अपना पक्ष रखने का मौका देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया. साथ ही, उन्होंने लोन पर लगाए गए ब्याज को लेकर भी सवाल खड़े किए.

बता दें, ये मामला M/s मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया है और कुछ शर्तों के साथ राजपाल यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया है. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए राजपाल ने कहा कि कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा, वो उसका पालन करेंगे.

चेक बाउंस केस में राहत के बाद राजपाल यादव ने तोड़ी चुप्पी

राजपाल यादव ने कहा, 'सबसे पहले, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल से आभार जताना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे 14 साल में पहली बार अपना पक्ष रखने का मौका दिया. सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा, मैं हर हाल में उसका पालन करूंगा.'

राजपाल यादव ने कोर्ट की उस कथित टिप्पणी पर भी जवाब दिया, जिसमें कहा गया था कि 'कोर्ट में ड्रामा नहीं चलता.' इस पर राजपाल ने कहा, 'मैं 42 साल से एक्टिंग कर रहा हूं, इसलिए मुझे इसकी अच्छी खुराक मिल चुकी है!' उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई ड्रामा कर रहा है, तो उसे सामने लाया जाना चाहिए.

22 करोड़ रुपये के दावे पर उठाए सवाल

राजपाल यादव ने केस में शामिल रकम पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, 'अगर यह 5 करोड़ रुपये का मामला होता, तो इसे सुलझाया जा सकता था. लेकिन यह 22 करोड़ रुपये का मामला है. मेरे 22 करोड़ रुपये खत्म करने के बाद भी मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं… मैं जनता का कलाकार हूं और लोगों के बीच जाता हूं.'

उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या M/s मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को साल 2010 में लोन देने की अनुमति थी और क्या ये कंपनी एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) थी. ब्याज को लेकर उन्होंने पूछा, 'क्या भारत में ऐसा कोई कानून है, जिसके तहत बैंक 12 से 15 प्रतिशत ब्याज पर लोन देता है, जबकि यहां ब्याज इससे 4 से 5 गुना ज्यादा है?'

'यह लड़ाई जारी रहेगी'

राजपाल यादव ने कहा कि कानूनी लड़ाई से उनका हौसला नहीं टूटा है. उन्होंने कहा, 'उन्होंने मुझसे सब कुछ छीनने की कोशिश की, लेकिन वे हमारी मुस्कान, हमारा आत्मविश्वास और हमारा प्यार नहीं छीन सके.' उन्होंने आगे कहा कि वो बातचीत के जरिए मामला सुलझाना पसंद करते हैं, लेकिन सच सामने आने तक पीछे नहीं हटेंगे ये लड़ाई जारी रहेगी.'

मध्यस्थता के लिए भेजा गया मामला

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया. राजपाल यादव ने दो हिस्सों में 2 करोड़ रुपये जमा किए थे. 7 अक्टूबर को 1.15 करोड़ रुपये और 13 अक्टूबर 2026 को 85 लाख रुपये जमा किए गए.

ट्रायल कोर्ट को उचित शर्तों के साथ राजपाल यादव का पासपोर्ट रिलीज करने के लिए कहा गया है, ताकि वो काम के सिलसिले में विदेश जा सकें.