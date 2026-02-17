नवाजुद्दीन ने की राजपाल की मदद

आपको बता दें, नवाजुद्दीन इन दोनों फिर चर्चा में थे. दरअसल हाल ही में राजपाल यादव को चेक बाउंस के केस में जेल जाना पड़ा था. इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे राजपाल की मदद के लिए उतरे. इसी बीच खबरें थीं कि नवाजुद्दीन जो अपने स्ट्रगल के दिनों में एक्टर के यहां रहते थे और खाना खाते थे, वो मदद के लिए आगे नहीं आए. जिसके बाद अब खबर सामने आई कि नवाजुद्दीन ने राजपाल की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है. इस बारे में एक्टर से जुड़े एक सूत्र ने जानकारी दी थी.

दरअसल, नवाजुद्दीन से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया कि, अपने दोस्त राजपाल को मुसीबत में देख नवाजुद्दीन भी मदद के लिए आगे आए. हालांकि उन्होंने इस बात को इतना ओपेन नहीं किया. दोनों की दोस्ती काफी पुरानी है ऐसे में एक्टर से जुड़े सूत्र ने बताया कि नवाजुद्दीन पहले भी राजपाल की मदद कर चुके हैं. लेकिन नवाजुद्दीन अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना पसंद करते हैं. वो अपनी अच्छाई को हैडलाइंस का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, इसलिए बिन बताए अपने दोस्तों की मदद करते हैं.