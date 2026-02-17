हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कितने पढ़े लिखे हैं राजपाल यादव? नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया था इंडस्ट्री का मोस्ट एजुकेटेड एक्टर

Nawazuddin-Rajpal: कुछ समय पहले एक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट एजुकेटेड एक्टर का खुलासा किया था और ये कोई और नहीं बल्कि राजपाल यादव हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Feb 2026 12:01 PM (IST)
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने कलाकार राजपाल यादव ने अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और दमदार अभिनय से लाखों दिलों में खास जगह बनाई है। उन्होंने अपनी कॉमेडी से दर्शकों को खूब हंसाया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्टिंग के साथ-साथ पढ़ाई में भी वह काफी आगे रहे हैं. दरअसल ये बात बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने खुद एक इंटरव्यू में कही थी.

मोस्ट एजुकेटेड एक्टर हैं राजपाल यादव
बॉलीवुड में सबसे एजुकेटेड कौन हैं, इसका खुलासा नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ‘द लल्लनटॉप’ को दिए एक इंटरव्यू में किया था. नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस इंटरव्यू में अपनी बेहतरीन कॉमेडी के जरिए फिल्मों में चार चांद लगाने वाले राजपाल यादव का एक किस्सा याद किया और कहा कि, 'मैंने और राजपाल ने पांच साल तक सिर्फ एक्टिंग की ट्रेनिंग ही ली है. इसलिए मुझे लगता है कि इस पूरी इंडस्ट्री में मेरे और राजपाल के पास सबसे ज़्यादा एकेडेमिक एजुकेशन है.'
 
नवाजुद्दीन ने राजपाल के बारे में बात करते हुए ये भी कहा था कि, 'वो बहुत ही कमाल के इंसान है. हमारे स्ट्रगल के दौर में जब राजपाल का काम चल रहा था तो बहुत लोग उसके घर पर खाना खाते थे और कभी किसी को मना नहीं किया. उनका घर एक लंगर की तरह था. वो कॉमेडी करते हैं लेकिन असल में बहुत सेंसीटिव इंसान है.'
 
 
 
 
 
 
नवाजुद्दीन ने की राजपाल की मदद
आपको बता दें, नवाजुद्दीन इन दोनों फिर चर्चा में थे. दरअसल हाल ही में राजपाल यादव को चेक बाउंस के केस में जेल जाना पड़ा था. इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे राजपाल की मदद के लिए उतरे. इसी बीच खबरें थीं कि नवाजुद्दीन जो अपने स्ट्रगल के दिनों में एक्टर के यहां रहते थे और खाना खाते थे, वो मदद के लिए आगे नहीं आए. जिसके बाद अब खबर सामने आई कि नवाजुद्दीन ने राजपाल की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है. इस बारे में एक्टर से जुड़े एक सूत्र ने जानकारी दी थी. 
 
दरअसल, नवाजुद्दीन से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया कि, अपने दोस्त राजपाल को मुसीबत में देख नवाजुद्दीन भी मदद के लिए आगे आए. हालांकि उन्होंने इस बात को इतना ओपेन नहीं किया. दोनों की दोस्ती काफी पुरानी है ऐसे में एक्टर से जुड़े सूत्र ने बताया कि नवाजुद्दीन पहले भी राजपाल की मदद कर चुके हैं. लेकिन नवाजुद्दीन अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना पसंद करते हैं. वो अपनी अच्छाई को हैडलाइंस का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, इसलिए बिन बताए अपने दोस्तों की मदद करते हैं.
Published at : 17 Feb 2026 12:01 PM (IST)
Nawazuddin Siddiqui Rajpal Yadav
Embed widget