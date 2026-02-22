हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'अभी तक अपना फोन नहीं देखा', जेल से बाहर आते ही भावुक हुए राजपाल यादव

चेक बाउंस मामले में जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद राजपाल यादव ने फैंस और फिल्म इंडस्ट्री का शुक्रिया अदा किया. 18 मार्च को अगली सुनवाई होने वाली है, जिससे पहले वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Feb 2026 04:18 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव कई दिनों से अपने चेक बाउंस मामले को लेकर सुर्खियों में है. कुछ दिन जेल में रहने के बाद 16 फरवरी को सुनवाई में करीब 1.5 करोड़ रुपए चुकाने के बाद ही उन्हें रिहा किया गया. उन्होंने परिवार में 19 फरवरी को होने वाली शादी का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी. जेल से बाहर आने के कुछ ही दिनों बाद राजपाल अपने गांव, उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी भतीजी की शादी में डांस करते और खुश नजर आए.

राजपाल ने चाहने वालों का किया शुक्रिया 

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने दिल खोलकर अपने फैंस और फिल्म इंडस्ट्री का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने खास तौर पर सलमान खान का नाम लिया. राजपाल ने बताया कि मुश्किल वक्त में इंडस्ट्री और चाहने वालों का साथ उनके लिए बहुत मायने रखता है. वह 1997 में मुंबई आए थे और 2027 में उनके करियर के 30 साल पूरे हो जाएंगे. उन्हें इतना प्यार मिला है कि सिर्फ धन्यवाद कहना कम लगता है. दुनिया भर के लोग जब उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं, तो वह भी उनके साथ मुस्कुरा देते हैं. थिएटर, फिल्म और टीवी में सैकड़ों किरदार निभाकर उन्होंने लोगों का मनोरंजन किया है और यही उनका सबसे बड़ा इनाम है. 

पत्नी राधा ने किया सपोर्ट 

उन्होंने आगे यह भी कहा कि जेल से बाहर आने के बाद उनकी पत्नी राधा ने उन्हें बताया कि कितने लोगों ने फोन और मैसेज भेजे. उन्होंने अभी तक अपना फोन ठीक से देखा भी नहीं है, लेकिन वह हर एक का आभार मानते हैं. राजपाल ने अपनी पत्नी की जमकर तारीफ की और कहा कि 23 साल की शादीशुदा जिंदगी में उनकी पत्नी हमेशा मजबूती से उनके साथ खड़ी रही. बच्चों की परवरिश से लेकर घर संभालने तक उन्होंने हर जिम्मेदारी निभाई.

18 मार्च को होगी अगली सुनवाई 

इसके अलावा उन्होंने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी जिक्र किया कि संघर्ष के दिनों में कई कलाकार साथ बैठकर खाना खाते थे और हंसते-बोलते थे. नवाजुद्दीन ने उन्हें जो सम्मान दिया, वह उनकी बड़ी सोच को दिखाता है. बता दें, कोर्ट ने राजपाल को अपना पासपोर्ट जमा करने और बिना अनुमति देश से बाहर न जाने का आदेश दिया गया है और 18 मार्च को अगली सुनवाई होगी. राजपाल जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले पर अपनी बात कानूनी टीम के साथ साफ करेंगे.

Published at : 22 Feb 2026 04:18 PM (IST)
Rajpal Yadav
