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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दलेर पाजी शराब नहीं पीते...' कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल पर भड़के राजपाल यादव

'दलेर पाजी शराब नहीं पीते...' कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल पर भड़के राजपाल यादव

दलेर महेंदी का उत्तराखंड का कार्यक्रम विवाद का हिस्सा बन गया था. मंच पर मंत्री सुबोध उनियाल ने उन पर शराब पीकर गाने का आरोप लगाया था. इस पर अब राजपाल यादव ने मंत्री पर भड़ास निकाली है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 21 Oct 2026 03:14 PM (IST)
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हाल ही में मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी उत्तराखंड के टिहरी के कुंजापुरी मेले में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, हालांकि उनका ये कार्यक्रम विवाद का हिस्सा बन गया. कार्यक्रम में उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल भी पहुंचे थे और उन्होंने दलेर की परफॉर्मेंस के बीच उन्हें मंच पर ही उन्हें टोकते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने शराब पी रखी है, वो ठीक से गा नहीं पा रहे हैं, सिर्फ लिप-सिंक कर रहे हैं. इस मामले में अब राजपाल यादव ने मंत्री पर भड़कते हुए सिंगर का बचाव किया है.

मिनिस्टर सुबोध उनियाल पर भड़के राजपाल

मंत्री द्वारा दलेर मेहंदी पर लगाए गए आरोप के बाद उनके सपोर्ट में उनके भाई मीका सिंह, अनुपम खेर, बादशाह, शिल्पा शेट्टी और शान सहित कई सेलेब्स उतर आए हैं. वहीं अब राजपाल यादव ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, 'कला का विद्यार्थी होने के नाते आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक सम्मानित मंत्री हजारों लोगों के सामने एक ऐसे लीजेंड सिंगर से अशोभनयीय और निंदनीय शब्दों से व्यवहार कर रहे थे, जिसने देश-दुनिया में दशकों से अपनी आवाज से सेवा की है. आप मारपीट का उदाहरण दे रहे थे. माननीय मंत्री जी आपको ये शोभा नहीं देता. ऐसा लगा कि जैसे आपने कला को ही खऱीद लिया हो. कला कभी खरीदी नहीं जा सकती, कला एक जीवन है. जीवन का सम्मान करिए.'

 
 
 
 
 
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'दलेर पाजी शराब नहीं पीते हैं...'

राजपाल ने आगे कहा, 'और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दलेर पाजी शराब नहीं पीते हैं. मैंने भी उनके साथ 'वेलकम टू द जंगल' मैं काम किया है. उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए. पद आते और जाते हैं, लेकिन कद हमेश रहता है. और कला का कद हजारों सालों से है. कद की कला का सम्मान कीजिए.'

 
 
 
 
 
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वहीं एक्टर ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'कलाकार का अपमान मतलब कला का अपमान, और कला का अपना एक कद है. और कद कभी पैसो से नहीं तोला जा सकता.' बता दें कि दलेर ने 'हो जाएगी बल्ले बल्ले', 'ना ना ना रे', 'तुनक तुनक तुन', और 'दर्दी रब रब करदी' सहित कई गानों से पहचान बनाई है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 03:09 PM (IST)
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