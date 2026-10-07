'मेरा 17 करोड़ का नुकसान हुआ', कोर्ट में छलका राजपाल यादव का दर्द

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक्टर राजपाल यादव को लंबे समय से चल रहे 'मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड' से जुड़े सात चेक बाउंस मामलों में पैसे जमा करने के कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर कड़ी फटकार लगाई थी. वहीं बुधवार को राजपाल यादव कोर्ट में फिर पेश हुए. राजपाल ने 1 करोड़ 15 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपा. उनके वकील ने कहा कि संपत्ति की बिक्री पितृ पक्ष के चलते रुकी है. नवरात्रि शुरू होने के बाद 13 अक्टूबर को वह 85 लाख रुपए RTGS के रिए जमा करवाएंगे.

इस दौरान एक्टर काफी इमोशनल दिखे. जानते हैं राजपाल ने कोर्ट के सामने क्या कहा?

राजपाल यादव ने कोर्ट में क्या क्या कहा?

सुनवाई के दौरान, यादव ने कोर्ट को बताया कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से लगभग 17 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. उन्होंने कहा कि फिल्म लगभग 22 करोड़ रुपये की लागत से बनी थी, लेकिन उन्हें इससे कोई कमाई नहीं हुई. उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ नहीं हो पाई. बातचीत के दौरान एक्टर ने नुकसान के बड़े आंकड़ों का भी ज़िक्र किया और कहा कि उन्हें इस फिल्म से लगभग 200-250 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और प्रोड्यूसर्स को भी नुकसान उठाना पड़ा.

इसके बाद भारत के सीजेआई ने फिल्म के टाइटल को लेकर मजाकिया टिप्पणी की. सीजेई ने कहा, "आपकी फिल्म की तरह, आपका पैसा भी 'अता पता लापता' यानी गायब हो गया है."

यादव ने जवाब में कहा, "प्रणाम करता हूं," और फिर अपने नुकसान के बारे में बात की.

सीजेआई ने उन्हें अच्छी फिल्म बनाने और दर्शकों का मनोरंजन करने की सलाह दी. उन्होंने मज़ाक में यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाले कुछ वकील अच्छे एक्टर हैं और उन्हें यादव की फिल्मों में कास्ट किया जा सकता है.

यादव के वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि एक्टर की स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है और उन्हें फिर से काम मिलना शुरू हो गया है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर को पैसे चुकाने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है.

राजपाल यादव ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा?

सुनवाई के बाद दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए राजपाल ने कहा, "फिल्मों के लिए लोन नहीं लिया जाता. आप घर बनाने या जमीन खरीदने के लिए लोन लेते हैं, फिल्में बनाने के लिए नहीं. यह या तो एक पैकेज डील होती है या इन्वेस्टमेंट. राजपाल यादव खुद पहले से ही सौ फ़िल्मों पर काम कर रहे हैं, तो उन्हें एक फ़िल्म बनाने के लिए लोन की क्या ज़रूरत होगी?" उन्होंने आगे कहा, "मेरे मन में अपने देश, सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका के लिए बहुत सम्मान है. जो भी फैसला लिया जाएगा, चाहे वह कहीं से भी आए, उसे सभी स्वीकार करेंगे."

#WATCH | Delhi | Actor Rajpal Yadav says, "...Loans aren't taken out for films. You take a loan to build a house or buy land, not to make movies. It’s either a package deal or an investment. Rajpal Yadav is already working on a hundred films himself, so why would he need a loan to make one?...I have the utmost respect for my country, the Supreme Court, and the judiciary. Whatever decision is reached, wherever it comes from, it will be accepted by all..." — ANI (@ANI) October 7, 2026

राजपाल यादव के खिलाफ़ चेक बाउंस का मामला क्या है?

यह मामला 2010 में 'अता पता लापता' फिल्म के सिलसिले में मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राजपाल यादव को दिए गए कथित लोन से जुड़ा है. बाद में, 1.05 करोड़ रुपये के सात चेक बाउंस हो गए थे. एक्टर को चेक बाउंस के सात मामलों में दोषी ठहराया गया था और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट द्वारा उनकी याचिका पर आगे विचार करने से पहले, उन्हें 2 करोड़ रुपये जमा करने का नया आदेश दिया गया है.