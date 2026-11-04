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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'जिन फिल्मों में मेरी पिटाई होती है वो...' राजपाल यादव ने रोहित शर्मा के सामने खोला अपनी सक्सेस का राज

'जिन फिल्मों में मेरी पिटाई होती है वो...' राजपाल यादव ने रोहित शर्मा के सामने खोला अपनी सक्सेस का राज

क्रिकेटर रोहित शर्मा के शो पर राजपाल यादव ने फिल्मों में अपनी पिटाई पर एक मजेदार बात कही. उन्होंने इसे अपनी सक्सेस से जोड़ते हुए इसे अपना 'लकी चार्म' बता दिया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 04 Nov 2026 09:27 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा इन दिनों अपने फैंस का एंटरटेनमेंट अपने शो 'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' के जरिए कर रहे हैं. उनके शो पर बॉलीवुड हस्तियां भी पहुंचती रहती हैं. अब उनके शो पर राजपाल यादव जैसे दिग्गज एक्टर और कॉमेडियन पहुंचे. इस दौरान मजाक-मजाक में राजपाल यादव ने रोहित शर्मा के सामने अपने 'लकी चार्म' का खुलासा भी कर दिया.

रोहित बोले- क्या फिल्मो में पिटना आपका लकी चार्म है?

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राजपाल यादव और रोहित शर्मा ने मिलकर शो पर काफी मस्ती-मजाक किया. रोहित शर्मा ने इस दौरान अभिनेता की कुछ बेहतरीन फिमों का जिक्र करते हुए कहा कि इन मूवीज में आपकी पिटाई कॉमन चीज है. रोहित ने उनसे सवाल किया था, 'राजपाल सर, आपकी 'भागम भाग', 'खट्टा मीठा', 'भूल भुलैया' और भी कई फिल्मों में एक चीज कॉमन रही है, आपकी पिटाई. क्या पिटाई आपका लकी चार्म है?

राजपाल बोले- जिन फिल्मों में मेरी पिटाई होती है, वे हिट हो जाती हैं

रोहित शर्मा के मजेदार सवाल का राजपाल यादव ने भी मजेदार जवाब दिया. रोहित शर्मा से राजपाल यादव ने कहा, 'जिन फिल्मों में मेरी पिटाई होती है, वे फिल्में हिट हो जाती हैं.' उनकी ये बात सुनकर रोहित शर्मा सहित सभी लोग जोर-जोर से हंसने लगे.

राजपाल यादव ने कई कॉमेडी फिल्मों से बनाई पहचान

राजपाल यादव ने अपने ढाई दशक से ज्यादा के करियर में कई कॉमेडी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता है. उनकी सबसे चर्चित और पसंदीदा फिल्मों में 'खट्टा मीठा', 'भागम भाग' और 'भूल भुलैया' के अलावा 'हंगामा', 'ढोल', 'पार्टनर', 'दे दना दन', 'चुप चुप के', 'मालामाल वीकली', 'मुझसे शादी करोगी' और 'फिर हेरा फेरी' आदि भी शामिल हैं.

राजपाल यादव का वर्क फ्रंट

राजपाल यादव ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 1999 में आई फिल्म 'दिल क्या करे' से की थी. उसी दौर में वो टीवी सीरियल 'मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल' में भी नजर आए थे, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया. राजपाल के वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आए राजपाल अब 'द किंग ऑफ वंडरफुल वर्ल्ड', 'मालामाल वीकली 2', 'एसवीसी 63' और 'खलनायक 2' जैसे प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगे. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 04 Nov 2026 09:27 PM (IST)
Tags :
Rajpal Yadav
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