5 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस केस में बकाया चुकाने के लिए और समय मांगने वाली राजपाल यादव की अर्जी खारिज कर दी थी. जिसके बाद एक्टप ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था. एक्टर को 17 फरवरी को बेल मिली थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए 18 मार्च तक उनकी सज़ा सस्पेंड कर दी थी. वहीं तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से पहले, राजपाल यादव कथित तौर पर काफी परेशान हालत में थे. उनके हवाले से कहा गया था, “मेरे पास पैसे नहीं हैं. मुझे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा है. मैं यहां बिल्कुल अकेला हूं. मुझे इस मुश्किल से अकेले ही निपटना होगा.” अब जेल से बेल पर रिहा होने के बाद, एक्टर ने अपने बयान और क्या उनके पास सच में पैसे हैं, इस बारे में बात की है.

राजपाल यादव ने खुद को कहा चलती फिरती चेक बुक

बता दें कि राजपाल यादव ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू के दौरान कहा, “मैं अभी इस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं पैसों से घिरा हुआ हूं, राजपाल चलती फिरती चेक बुक है. मैं पैसा कमाता हूं, मैं लोगों को पैसा कमाने में मदद करता हूं, और कई घर इस पर डिपेंड करते हैं.”

राजपाल यादव ने राजनीति क्यों छोड़ी थी?

राजपाल ने इस दौरान अपने छोटे से पॉलिटिकल सफ़र के बारे में भी बताया, और साफ़ किया कि उन्होंने राजनीति क्यों छोड़ी थी. उन्होंने कहा, “2019 में, मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी क्योंकि मैं बस अपने लोगों की सेवा करना चाहता था.” जेल से रिहा होने के बाद, एक्टर ने चल रही कानूनी कार्रवाई पर ध्यान न देने का फ़ैसला किया. इसके बजाय, उन्होंने शुक्रगुज़ारी और उन लोगों के बारे में डिटेल में बात की जो उनके सबसे मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहे.

मुश्किल समय में साथ देने वालों का किया शुक्रिया

राजपाल ने आगे कहा, “मेरे अंगूठे की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि मैं अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने सीधे यहां आ गया, मुझे अपने लोगों को बुलाने का भी मौका नहीं मिला. रिहा होने के 24 घंटे के अंदर ही मुझे यहां आना पड़ा. जिन लोगों ने मेरी मदद की और जिनके नाम लिए जा रहे हैं वे आज से मेरे साथ नहीं हैं, वे सिनेमा में मेरे सफर की शुरुआत से ही मेरा साथ दे रहे हैं और हमेशा मेरा साथ दिया है. मैं सिर्फ 'थैंक यू' कहकर उन्हें छोटा महसूस नहीं कराना चाहता, क्योंकि 'थैंक यू' बहुत छोटा सा इशारा है.”

काम पर लौटे राजपाल यादव

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने इस मुश्किल समय में राजपाल को फाइनेंशियल मदद दी है, इनमें सलमान खान, अजय देवगन, डेविड धवन, सोनू सूद, गुरु रंधावा और मीका सिंह शामिल थे, खबर है कि यादव जेल से बेल पर रिहा होने के बाद काम पर वापस आ गए और 'वेलकम टू द जंगल' की शूटिंग शुरू कर दी है.