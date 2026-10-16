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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दादा' की रिलीज से पहले कोलकाता जाएंगे राजकुमार राव, सौरव गांगुली संग करेंगे मां दुर्गा के दर्शन

'दादा' की रिलीज से पहले कोलकाता जाएंगे राजकुमार राव, सौरव गांगुली संग करेंगे मां दुर्गा के दर्शन

'दादा' फिल्म की रिलीज से पहले महाष्टमी के खास मौके पर राजकुमार राव और इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली कोलकाता के पूजा पंडालों में जाकर मां दुर्गा से आशीर्वाद लेंगे.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 16 Oct 2026 03:05 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव सौरव गांगुली की बायोपिक में लीड़ रोल करने वाले हैं. फिल्म ‘दादा’ की रिलीज से पहले महाष्टमी के खास मौके पर राजकुमार राव और इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली कोलकाता के पूजा पंडालों में जाएंगे और मां दुर्गा से आशीर्वाद लेंगे.

जब से मेकर्स ने सौरव गांगुली की बायोपिक ‘दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी’ का एलान किया है तब से इसे लेकर क्रिकेट और सिनेमा के फैंस के बीच एक्साइटमेंट का माहौल है. ऐसे में ये जानकारी मिलने के बाद फैंस की खुशी का ठिकानी ही नहीं है.

'दादा' की रिलीज से पहले कोलकाता जाएंगे राजकुमार राव
राजकुमार राव सोमवार को कोलकाता पहुंचेंगे. इसके बाद महाष्टमी के दिन वह सौरव गांगुली के साथ दक्षिण कोलकाता के कुछ पूजा पंडालों में जाएंगे और माता के दर्शन करेंगे. इन पंडालों में कुछ ऐसे भी हैं, जिनसे सौरव की बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं. इस दौरान फिल्म की टीम के कुछ सदस्य भी उनके साथ मौजूद रहेंगे.

सौरव गांगुली के लिए खास है दुर्गा पूजा

सौरव गांगुली के लिए दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि उनके बचपन और परिवार से जुड़ी खास यादों का हिस्सा भी है. उनका जन्म कोलकाता के बेहाला इलाके में हुआ था और यहीं उनका बचपन बीता.

दुर्गा पूजा से उनके परिवार का पुराना रिश्ता भी है. बेहाला में होने वाली बारीशा प्लेयर्स कॉर्नर दुर्गा पूजा की शुरुआत उनके पिता चंडीदास गांगुली ने की थी. आज भी इस पूजा से गांगुली परिवार जुड़ा हुआ है. सौरव को कई बार पूजा के दौरान पारंपरिक बंगाली ढाक बजाते हुए भी देखा गया है.

दादा' की रिलीज से पहले कोलकाता जाएंगे राजकुमार राव, सौरव गांगुली संग करेंगे मां दुर्गा के दर्शन

साल 2022 में कोलकाता के एक दुर्गा पूजा पंडाल की थीम भी उनके क्रिकेट करियर के यादगार पल से जुड़ी थी. पंडाल को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की उस बालकनी जैसा बनाया गया था, जहां 2002 में नेटवेस्ट ट्रॉफी जीतने के बाद उन्होंने अपनी जर्सी उतारकर भारत का झंड़ा लहराया था.

ऐसे में महाष्टमी पर राजकुमार राव के साथ पूजा पंडालों में उनका जाना फिल्म ‘दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी’ के प्रमोशन के साथ-साथ उनकी पुरानी यादों को ताजा करने का भी खास मौका होगा.

कब रिलीज होगी फिल्म?

'दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी' का निर्देशन विक्रमादित्य मोटवानी कर रहे हैं. फिल्म को लव रंजन और अंकुर गर्ग प्रोड्यूस कर रहे हैं. राजकुमार राव स्टारर इस फिल्म की रिलीज डेट 14 मई 2027 रखी गई है.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 16 Oct 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Rajkumar Rao
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