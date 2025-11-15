राजकुमार राव के घर आई नन्ही परी, पत्रलेखा ने किया बेटी को जन्म

बॉलीवुड में इस समय खुशियों का माहौल है. एक के बाद एक सेलेब्स के घर खुशखबरी आ रही है. हाल ही में कैटरीना कैफ और विक्की कौशल पेरेंट्स बने थे और अब राजकुमार राव और पत्रलेखा भी पेरेंट्स बन गए हैं. पत्रलेखा ने बेटी को जन्म दिया है. राजकुमार ने सोशल मीडिया पर क्यूट सा पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी है.

राजकुमार राव ने शेयर किया पोस्ट

राजकुमार राव ने पोस्ट में लिखा- 'हम चांद पर हैं, भगवान ने हमे बेटी का आशीर्वाद दिया है.' 15 नवंबर का दिन राजकुमार और पत्रलेखा के लिए खास है. इसी दिन उनकी शादी हुई थी. चौथी सालगिरह पर उनके घर बेटी आ गई है. राजकुमार ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- 'भगवान ने हमें हमारी शादी की चौथी सालगिरह पर सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है.'

View this post on Instagram A post shared by RajKummar Rao (@rajkummar_rao)

फैंस ने दी बधाई

राजकुमार राव ने सोशल मीडिया पर जब से पोस्ट शेयर किया है उस पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है. फैंस और सेलेब्स उन्हें ढेर सारी बधाई दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा- बधाई हो राजा जी. वहीं दूसरे ने लिखा- बेस्ट न्यूज, आप दोनों को ढेर सारी बधाई. एक ने लिखा- बॉलीवुड का क्यूट कपल.

जुलाई में की थी अनाउंसमेंट

राजकुमार राव और पत्रलेखा ने जुलाई में पोस्ट शेयर करके प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी. उन्होंने एक क्यूट सा पोस्ट शेयर किया था जिसमें लिखा था बेबी ऑन द वे. राजकुमार और पत्रलेखा ने जब प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी तो फैंस बेहद खुश हो गए थे.

View this post on Instagram A post shared by RajKummar Rao (@rajkummar_rao)

11 साल किया था डेट

बता दें राजकुमार राव और पत्रलेखा ने 11 साल डेट करने के बाद शादी की थी. दोनों की पहली मुलाकात साल 2010 में हुई थी. उसके बाद दोनों ने साथ में 2014 में फिल्म सिटीलाइट में काम किया था. कई सालों तक डेट करने के बाद ये कपल 2021 में शादी के बंधन में बंधा था. अब शादी के 4 साल बाद दोनों पेरेंट्स बन गए हैं.