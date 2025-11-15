(Source: ECI | ABP NEWS)
राजकुमार राव के घर आई नन्ही परी, पत्रलेखा ने किया बेटी को जन्म
Rajkummar Rao-Patralekhaa: राजकुमार राव और पत्रलेखा पेरेंट्स बन गए हैं. पत्रलेखा ने बेटी को जन्म दिया है. जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके दी है.
बॉलीवुड में इस समय खुशियों का माहौल है. एक के बाद एक सेलेब्स के घर खुशखबरी आ रही है. हाल ही में कैटरीना कैफ और विक्की कौशल पेरेंट्स बने थे और अब राजकुमार राव और पत्रलेखा भी पेरेंट्स बन गए हैं. पत्रलेखा ने बेटी को जन्म दिया है. राजकुमार ने सोशल मीडिया पर क्यूट सा पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी है.
राजकुमार राव ने शेयर किया पोस्ट
राजकुमार राव ने पोस्ट में लिखा- 'हम चांद पर हैं, भगवान ने हमे बेटी का आशीर्वाद दिया है.' 15 नवंबर का दिन राजकुमार और पत्रलेखा के लिए खास है. इसी दिन उनकी शादी हुई थी. चौथी सालगिरह पर उनके घर बेटी आ गई है. राजकुमार ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- 'भगवान ने हमें हमारी शादी की चौथी सालगिरह पर सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है.'
View this post on Instagram
फैंस ने दी बधाई
राजकुमार राव ने सोशल मीडिया पर जब से पोस्ट शेयर किया है उस पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है. फैंस और सेलेब्स उन्हें ढेर सारी बधाई दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा- बधाई हो राजा जी. वहीं दूसरे ने लिखा- बेस्ट न्यूज, आप दोनों को ढेर सारी बधाई. एक ने लिखा- बॉलीवुड का क्यूट कपल.
जुलाई में की थी अनाउंसमेंट
राजकुमार राव और पत्रलेखा ने जुलाई में पोस्ट शेयर करके प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी. उन्होंने एक क्यूट सा पोस्ट शेयर किया था जिसमें लिखा था बेबी ऑन द वे. राजकुमार और पत्रलेखा ने जब प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी तो फैंस बेहद खुश हो गए थे.
View this post on Instagram
11 साल किया था डेट
बता दें राजकुमार राव और पत्रलेखा ने 11 साल डेट करने के बाद शादी की थी. दोनों की पहली मुलाकात साल 2010 में हुई थी. उसके बाद दोनों ने साथ में 2014 में फिल्म सिटीलाइट में काम किया था. कई सालों तक डेट करने के बाद ये कपल 2021 में शादी के बंधन में बंधा था. अब शादी के 4 साल बाद दोनों पेरेंट्स बन गए हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL