बढ़ा वजन, दाढ़ी-मूंछ और घने बाल, राजकुमार ने बना लिया ये कैसा हाल, वायरल वीडियो देख फैंस हुए हैरान
राजकुमार राव हाल ही में एक इवेंट में पहुंचे थे.इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक्टर का एकदम बदला हुआ अंदाज देखने को मिल रहा है.
मुंबई में इस वीकेंड मुकेश छाबड़ा के बोलती खिड़कियां शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था.इस दौरान कई सेलेब्स इस इवेंट में शामिल होने पहुंचे थे. लेकिन, जिसने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमार राव थे.
जी हां, सोशल मीडिया पर भी राजकुमार राव की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उनका एकदम बदला हुआ लुक देखने को मिल रहा है.बता दें इस इवेंट में राजकुमार राव ब्लैक शर्ट और ब्लैक जींस पहनकर पहुंचे थे.उन्होंने अपने लुक को चश्मे के साथ टीमअप किया था.
साथ ही व्हाइट स्नीकर्स भी पहने थे. इसके अलावा इस बार उनके फेस पर दाढ़ू और मूंछे भी देखने को मिलीं.उनका हेयर स्टाइल भी पहले से एकदम अलग था. इतना ही नहीं वीडियो में उनका वजन भी थोड़ा बढ़ा हुआ लग रहा है. उनके फेस पर सूजन देखने को मिल रही है.
राजकुमार राव ने अपकमिंग फिल्म के लिए अपनाया नया लुक?
राजकुमार राव के इस वीडियो को देख फैंस हैरान नजर आए. वहीं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि राजकुमार राव ने ये लुक सौरव गांगुली के बायोपिक के लिए अपनाया है.जी हां, जल्द ही राजकुमार राव को क्रिकेटर सौरव गांगुली पर बन रही बायोपिक में देखा जाएगा.
रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म की शूटिंग मार्च 2026 से शुरू हो जाएगी.ऐसे में राजकुमार ने हो सकता है कि अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए लुक बदला हो.हालांकि, इसमें सच क्या है ये तो खुद राजकुमार राव ही बता सकते हैं.वायरल वीडियो के कैप्शन में फैंस ने एक्टर के हेल्थ को लेकर भी चिंता जताई है.
Different shades of Rajkummar Rao… but this latest look genuinely shocked me.— Sapna Madan (@sapnamadan) February 15, 2026
I could barely recognise him. Honestly, he never had conventional charm. What he had was uniqueness. Now even that feels replaced by something overly polished and artificial. pic.twitter.com/X1TNVrFWlI
क्योंकि, वो वीडियो में बफ्ड अप दिखाई दे रहे हैं. एक यूजर ने कॉमेंट में लिखा,'उनका वजन बढ़ गया है और अब उनके बाल भी झड़ रहे हैं.' कई लोगों ने एक्टर के बालों के बारे में पूछा. वहीं,कुछ लोगों ने वीडियो को देख कहा कि एक्टर ने चिन फिल्टर हटवा दिया है.
