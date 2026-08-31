अमिताभ बच्चन के किरदार की मौत पर रोए, राजकुमार राव के किस्से

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअमिताभ बच्चन के किरदार की मौत पर रोए, लड़की के चक्कर में हुई पिटाई, राजकुमार राव के किस्से

अमिताभ बच्चन के किरदार की मौत पर रोए, लड़की के चक्कर में हुई पिटाई, राजकुमार राव के किस्से

संघर्ष से सफलता का स्वाद चखने वाले बेहतरीन एक्टर राजकुमार राव ने अपनी दमदार एक्टिंग से लाखों फैंस बनाए हैं. शुरू से ही उन्हें एक्टर बनने का शौक था और मुंबई आकर उन्होंने इस सपने को पूरा किया था.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 31 Aug 2026 07:23 AM (IST)
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बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेता राजकुमार राव आज अपना 42वां जन्मदिन मना रहे हैं. अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दे चुके राजकुमार राव ने संघर्ष से सफलता तक का शानदार सफर तय किया है. आज एक्टर के बर्थडे के मौके पर आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास और दिलचस्प बातों के बारे में.

पारले-जी बिस्कुट खाकर करते थे गुजारा

राजकुमार राव का जन्म 31 अगस्त 1984 को हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ था. एक्टर का असली नाम राजकुमार यादव है. राजकुमार ने बतौर लीड एक्टर डेब्यू साल 2010 में फिल्म 'लव सेक्स और धोखा' से किया था. हालांकि इससे पहले मुंबई में उन्हें कड़े संघर्ष से गुजरना पड़ा था. मुंबई में स्ट्रगल के दिनों में उन्हें कई दफा खाना तक नसीब नहीं होता था. तब एक्टर पारले-जी बिस्कुट खाकर और फ्रूटी पीकर गुजारा करते थे.

अमिताभ बच्चन के किरदार की मौत पर रोए, लड़की के चक्कर में हुई पिटाई, राजकुमार राव के किस्से

स्कूल में 25 लड़कों ने की थी राजकुमार राव की पिटाई

राजकुमार राव ने 'ईआईसी बनाम बॉलीवुड' शो में अपने स्कूल के दिनों के एक किस्से का खुलासा करते हुए बताया था कि एक बार उनकी 25 लड़कों ने पिटाई कर दी थी. दरअसल 11वीं क्लास के दौरान एक्टर एक लड़की पर दिल हार बैठे थे.

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इसके बाद उस लड़की ने भी राजकुमार को डेट करना शुरू कर दिया था. हालांकि उस लड़की का पहले से बॉयफ्रेंड था. जब ये बात उस लड़की को पता चली तो वो राजकुमार राव को पीटने के लिए लड़के लेकर पहुंच गया था. एक्टर ने कहा था, 'वो मुझे पीट रहे थे, 25 लड़के चिल्ला रहे थे, 'बंदूक निकालो, बंदूक निकालो, इसे गोली मारो, बंदूक निकालो.' इसके बाद राजकुमार के दो दोस्तों ने आकर उन्हें बचाया था. 

अमिताभ बच्चन के किरदार की मौत पर रोए, लड़की के चक्कर में हुई पिटाई, राजकुमार राव के किस्से

जब अमिताभ बच्चन के किरदार की मौत पर खूब रोए एक्टर

राजकुमार राव शुरू से ही एक्टर बनना चाहते थे और वो अमिताभ बच्चन एवं शाहरुख खान जैसे एक्टर्स को काफी पसंद करते हैं. अमिताभ बच्चन की साल 1990 की फिल्म 'अग्निपथ' देखने के बाद राजकुमार खूब रोए थे. ये खुलासा उन्होंने बिग बी के सामने ही उनके शो 'कौन बनेगा करोड़पति' पर किया था.

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अमिताभ बच्चन के किरदार की मौत पर रोए, लड़की के चक्कर में हुई पिटाई, राजकुमार राव के किस्से

राजकुमार ने बताया था कि जब फिल्म में अमिताभ बच्चन के किरदार की मौत हो गई थी तो उन्हें काफी बुरा लगा था और वो तकिये में अपना मुंह छिपाकर जोर-जोर से रोए थे. एक्टर ने कहा था, 'मैं भगवान से कहने लगा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान अमिताभ बच्चन को जिंदा कर दो. अमिताभ बच्चन नहीं मर सकते.'

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 07:23 AM (IST)
Tags :
Rajkummar Rao
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