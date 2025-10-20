बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार नाओमिका सरन, पहली फिल्म में इस एक्टर संग आएंगी नजर

बॉलीवुड के लीजेंड्री एक्टर रहे राजेश खन्ना भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं. लेकिन उनके बच्चों ने उनकी विरासत को संभालकर रखा. सालों तक ट्विंकल खन्ना ने बॉलीवुड फिल्में कीं. वहीं राजेश की दूसरी बेटी रिंकी खन्ना ने भी प्यार में कभी कभी और जिस देश गंगा में रहता है जैसी फिल्मों में काम किया. हालांकि एक वक्त के बाद उनकी दोनों ही बेटियों ने शोबिज से दूरी बना ली. लेकिन अब राजेश खन्ना की नातिन नाओमिका सरण अपने नाना के नक्श-ए-कदम पर चलने के लिए तैयार हैं.

मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक नाओमिका सरन बहुत जल्द बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं. वो 'स्त्री 2' के मेकर्स मैडॉक फिल्म्स की रोमांटिक मूवी के साथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए तैयार हैं. नाओमिका के साथ फिल्म में आलिया भट्ट के ऑन-स्क्रीन भाई वेदांग रैना इश्क फरमाते दिखाई देंगे. इस फिल्म की शूटिंग 2026 के मिड तक शुरू हो सकती है.

एक साल से एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहीं नाओमिका सरन

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है- 'नाओमिका पिछले एक साल से एक्टिंग और डांस वर्कशॉप्स में ट्रेनिंग ले रही हैं. दिनेश और उनकी टीम इस बात को लेकर स्पष्ट थी कि जब तक वह पूरी तरह से तैयार नहीं हो जातीं, तब तक वे उनके डेब्यू की घोषणा नहीं करना चाहते. वेदांग और नाओमिका की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. जब टीम ने उन्हें साथ देखा, तो उन्हें तुरंत पसंद आ गए. वेदांग इस समय इम्तियाज अली की फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और उसके बाद इस फिल्म की ओर रुख करेंगे.'

वेदांग रैना का फिल्मी करियर

बता दें कि नाओमिका सरन को अक्सर ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार के बच्चों के साथ एंजॉय करते देखा जाता है. वहीं वेदांग रैना की बात करें तो उन्होंने 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'द आर्चीज' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. इसके बाद वो 2024 की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'जिगरा' में बड़े पर्दे पर दिखाई दिए. इस फिल्म में उन्होंने आलिया भट्ट के भाई का किरदार अदा किया था.