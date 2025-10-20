बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार नाओमिका सरन, पहली फिल्म में इस एक्टर संग आएंगी नजर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआलिया भट्ट के 'भाई' संग रोमांस करेंगी राजेश खन्ना की नातिन, 'स्त्री 2' के मेकर्स की फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू

आलिया भट्ट के 'भाई' संग रोमांस करेंगी राजेश खन्ना की नातिन, 'स्त्री 2' के मेकर्स की फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू

Naomika Saran Bollywood Debut:

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 20 Oct 2025 01:50 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के लीजेंड्री एक्टर रहे राजेश खन्ना भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं. लेकिन उनके बच्चों ने उनकी विरासत को संभालकर रखा. सालों तक ट्विंकल खन्ना ने बॉलीवुड फिल्में कीं. वहीं राजेश की दूसरी बेटी रिंकी खन्ना ने भी प्यार में कभी कभी और जिस देश गंगा में रहता है जैसी फिल्मों में काम किया. हालांकि एक वक्त के बाद उनकी दोनों ही बेटियों ने शोबिज से दूरी बना ली. लेकिन अब राजेश खन्ना की नातिन नाओमिका सरण अपने नाना के नक्श-ए-कदम पर चलने के लिए तैयार हैं.

आलिया भट्ट के 'भाई' संग रोमांस करेंगी राजेश खन्ना की नातिन, 'स्त्री 2' के मेकर्स की फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू

मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक नाओमिका सरन बहुत जल्द बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं. वो 'स्त्री 2' के मेकर्स मैडॉक फिल्म्स की रोमांटिक मूवी के साथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए तैयार हैं. नाओमिका के साथ फिल्म में आलिया भट्ट के ऑन-स्क्रीन भाई वेदांग रैना इश्क फरमाते दिखाई देंगे. इस फिल्म की शूटिंग 2026 के मिड तक शुरू हो सकती है.

एक साल से एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहीं नाओमिका सरन
रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है- 'नाओमिका पिछले एक साल से एक्टिंग और डांस वर्कशॉप्स में ट्रेनिंग ले रही हैं. दिनेश और उनकी टीम इस बात को लेकर स्पष्ट थी कि जब तक वह पूरी तरह से तैयार नहीं हो जातीं, तब तक वे उनके डेब्यू की घोषणा नहीं करना चाहते. वेदांग और नाओमिका की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. जब टीम ने उन्हें साथ देखा, तो उन्हें तुरंत पसंद आ गए. वेदांग इस समय इम्तियाज अली की फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और उसके बाद इस फिल्म की ओर रुख करेंगे.'

आलिया भट्ट के 'भाई' संग रोमांस करेंगी राजेश खन्ना की नातिन, 'स्त्री 2' के मेकर्स की फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू

वेदांग रैना का फिल्मी करियर
बता दें कि नाओमिका सरन को अक्सर ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार के बच्चों के साथ एंजॉय करते देखा जाता है. वहीं वेदांग रैना की बात करें तो उन्होंने 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'द आर्चीज' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. इसके बाद वो 2024 की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'जिगरा' में बड़े पर्दे पर दिखाई दिए. इस फिल्म में उन्होंने आलिया भट्ट के भाई का किरदार अदा किया था.

 
और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 20 Oct 2025 01:45 PM (IST)
Tags :
Rajesh Khanna Stree-2 Vedang Raina Naomika Saran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
चुनाव 2025
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
बॉलीवुड
आलिया भट्ट के 'भाई' संग रोमांस करेंगी राजेश खन्ना की नातिन, 'स्त्री 2' के मेकर्स की फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू
बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार नाओमिका सरन, पहली फिल्म में इस एक्टर संग आएंगी नजर
Advertisement

वीडियोज

पीएम मोदी ने नौ सेना जवानों के साथ खास अंदाज में मनाई दिवाली
Diwali 2025 : दिवाली पर जवानों के बीच पीएम मोदी | Goa | INS Vikrant | ABP News
Diwali 2025: कतई न चूकें! दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का सही समय क्या है? |ABPLIVE
KHESARI LAL YADAV कभी फुटपाथ पर लगाते थे ठेला, अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं! | ABPLIVE
UP Politics: Yogi के 'दोनों डिप्टी' नाराज हैं? | ABP News | CM Yogi | UP News | Diwali 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
चुनाव 2025
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
बॉलीवुड
आलिया भट्ट के 'भाई' संग रोमांस करेंगी राजेश खन्ना की नातिन, 'स्त्री 2' के मेकर्स की फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू
बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार नाओमिका सरन, पहली फिल्म में इस एक्टर संग आएंगी नजर
विश्व
Trump Tariff: 'अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो...', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी और टैरिफ लगाने की धमकी
'अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो...', ट्रंप ने फिर दी और टैरिफ लगाने की धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
शिक्षा
IAS Success Story: हौसले और संघर्ष की वो कहानी, जिसने असफलता को जीत में बदला, पढ़ें अंकिता की उड़ान
हौसले और संघर्ष की वो कहानी, जिसने असफलता को जीत में बदला, पढ़ें अंकिता की उड़ान
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं किशमिश? आज जान लें बेहद आसान तरीका
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं किशमिश? आज जान लें बेहद आसान तरीका
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget