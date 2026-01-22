'देखो मैंने देखा है ये एक सपना...' इस एक गाने के साथ ही फिल्म का नाम, कास्ट और पूरी कहानी जहन में आ जाती है. ये 'लव स्टोरी' थी ही इतनी प्यारी, कि किसी भी समय में इसे देखो तो ताजा ही लगती है. इस फिल्म से विजयता पंडित और कुमार गौरव दोनों ने डेब्यू किया था. इन दोनों की जोड़ी को इतना पसंद किया गया था कि रियल लाइफ में भी लोग इन्हें साथ देखना चाहते थे. इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ गया, लेकिन इस प्यार के दुश्मन बने कुमार गौरव के पिता राजेंद्र कुमार.

राजेंद्र कुमार थे असली विलेन

राजेंद्र ने इस एक फिल्म के बाद विजयता और कुमार गौरव को कभी साथ में काम ही नहीं करने दिया. इस बारे में खुद विजयता पंडित ने लहरें रेट्रो के पॉडकास्ट में बताया था कि राजेंद्र कुमार ने उनका करियर बर्बाद कर दिया था. विजयता ने बताया कि, 'बंटी (कुमार गौरव) ने जितनी फिल्मों में काम किया, वो सभी रोमांटिक जोनर की ही थीं. उनकी फिल्म 'रोमांस' के लिए रामानंद सागर जी ने मुझे फोन किया था और कहा था कि मेरी फिल्म बन रही है मैं लव स्टोरी फिल्म ही बना रहा हूं. मैं चाहता हूं तुम काम करो इसमें, तो मैंने बोला अंकल मैं काम करूंगी'.

निकलवा दिया था फिल्मों से

आगे विजयता बताती हैं कि उन्हें तो काम करना ही था इसलिए उन्होंने हां ही कहा था लेकिन राजेंद्र कुमार ने मना कर दिया कि उनके बेटे विजयता के साथ काम नहीं करेंगे. उन्होंने कहा, 'ये जितनी भी फिल्में थी 'लवर्स', 'रोमांस', 'तेरी कसम' इन सबमें मैं ही हीरोइन थी. एक फिल्म भी हमारी शूट हुई थी 'राही' नाम की, राजेंद्र जी ने उसके बाद हर फिल्म से मुझे निकलवा दिया. वो ही मेन पर्सन थे जिन्होंने बंटी (कुमार गौरव) के साथ मुझे काम करने ही नहीं दिया'.

'हीरोइन से पिक्चर हिट नहीं होती'

इतना ही नहीं जब कई प्रोड्यूसर उनसे कहते थे कि 'सर विजयता और बंटी को लेना है साथ में उनका अफेयर हिट है'. तो वो बोलते थे कि 'हीरोइन से पिक्चर हिट नहीं होती है, हीरो से हिट होती है'. तो हर फिल्म के समय वो विजयता की जगह किसी और हीरोइन का नाम ले लेत थे और विजयता के हाथ से फिल्म निकल जाती थी. बता दें कि कुमार गौरव और विजयता पंडित का अफेयर उस समय में काफी चर्चा में रहा था. लेकिन अफेयर के बीच ही कुमार गौरव ने राज कपूर की बेटी रीमा कपूर से सगाई कर ली थी. हालांकि ये सगाई भी टूट गई थी और कुमार गौरव ने संजय दत्त की बहन नम्रता दत्त के साथ शादी की.

तो वहीं विजयता पंडित ने साल 1990 में मशहूर सिंगर और म्यूजिक प्रोड्यूसर आदेश श्रीवास्तव के साथ शादी की थी. लेकिन साल 2015 में आदेश ने कैंसर से जंग लड़ते हुए महज 51 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया. आदेश और विजयता के दो बेटे भी हैं.