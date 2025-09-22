बॉलीवुड के दो खूंखार विलेन की बेटियां, एक पर दिल हार बैठे हैं फैंस, दूसरी पहले ही बन चुकी हैं सुपरस्टार
Guess Who: इन दिनों वेरा बेदी की फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. इसी बीच हम उस विलेन की बेटी से आपको रूबरू करवाएंगे, जो अब सुपरस्टार बन चुकी हैं.
आर्यन खान की सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के इन दिनों खूब चर्चे हैं. सीरीज के प्रीमियर से पहले इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी. जिसमें सारी लाइमलाइट बॉलीवुड विलेन रजत बेदी की बेटी वेरा बेदी ने लूट ली. सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज और वीडियो खूब वायरल हो रही हैं. लेकिन आज हम आपको बी-टाउन के एक और खूंखार विलेन की बेटी से रूबरू करवा रहे हैं. जो सालों पहले इंडस्ट्री में आई, लेकिन आज भी उनका चार्म बरकरार है, यूजर्स उन्हें अभी भी नेशनल क्रश कहते हैं. जानिए ये कौन हैं.
श्रद्धा कपूर ने बना रखा है फैंस को दीवाना
दरअसल हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सुपरस्टार श्रद्धा कपूर की. जिन्होंने फिल्म ‘तीन पत्ती’ से बड़े पर्दे पर कदम रखा था. लेकिन उनसे असली पहचान और स्टारडम फिल्म ‘आशिकी 2’ से मिला. ये श्रद्धा की दूसरी फिल्म थी. जोकि एक रोमांटिक लव स्टोरी थी. फिल्म में उनके साथ आदित्य रॉय कपूर थे. दोनों की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की थी. वहीं इनकी जोड़ी पर भी फैंस दिल हार बैठे थे.
View this post on Instagram
सालों बाद भी कम नहीं हुआ एक्ट्रेस का चार्म
‘आशिकी 2’ से ही फैंस ने श्रद्धा कपूर को नेशनल क्रश का टैग दे दिया था. उनकी सादगी और भोली सूरत फैंस के दिलों पर छा गई थी. खास बात तो ये हैं कि इस फिल्म को रिलीज हुए सालों बीत गए हैं लेकिन श्रद्धा का स्टारडम कम नहीं हुआ बल्कि ये फिल्म के साथ बढ़ता ही जा रहा है. आखिरी बार एक्ट्रेस ‘स्त्री 2’ में नजर आई थी. इस फिल्म ने भी बॉक्स फिस पर खूब पैसे लूटे थे.
View this post on Instagram
कौन हैं श्रद्धा कपूर के बॉयफ्रेंड?
श्रद्धा कपूर की सिर्फ फिल्में ही नहीं सोशल मीडिया पोस्ट भी फैंस को खूब भाती है. उनके अनोखे कैप्शन और मस्तीभरी सेल्फी पर यूजर्स खूब प्यार लुटाते हैं. एक्ट्रेस हर तस्वीर अपलोड होते ही वायरल होने लगती है.इसी से उनके स्टारडम का अंदाजा लगाया जा सकता है. इन दिनों श्रद्धा अपनी लव लाइफ को लेकर भी चर्चा में हैं. खबरों के अनुसार वो राहुल मोदी को डेट कर रही हैं. दोनों कई बार एकसाथ स्पॉट हो चुके हैं.
ये भी पढ़ें -
Navratri Day 2: रेड कलर में सजधज करनी है मां की पूजा, तो इन बॉलीवुड हसीनाओं से लें इंस्पिरेशन
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL