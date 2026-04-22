ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म 'राजा शिवाजी' बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. रितेश देशमुख स्टारर ये फिल्म 1 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. वो इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं. फिल्म में संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन और जेनेलिया डिसूजा जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. चलिए 'राजा शिवाजी' की रिलीज से पहले जानते हैं कि फिल्म की स्टार कास्ट को कितनी फीस मिली है.

रितेश देशमुख

'राजा शिवाजी' में रितेश देशमुख छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभा रहे हैं. टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म के लिए एक्टर ने तगड़ी फीस वसूली है. उन्होंने 'राजा शिवाजी' के लिए 15 करोड़ रुपये से 18 करोड़ रुपये के बीच फीस ली है.

जेनेलिया डिसूजा

'राजा शिवाजी' में रितेश देशमुख की पत्नी जेनेलिया डिसूजा भी मुख्य भूमिका निभा रही हैं. वो सईबाई भोसले का रोल प्ले करने वाली हैं. टाइम्स नाउ के मुताबिक, जेनेलिया डिसूजा अपनी इस भूमिका के लिए 1 से 2 करोड़ रुपये वसूल रही हैं.

अभिषेक बच्चन

'राजा शिवाजी' में अभिषेक बच्चन संभाजी शाहजी भोसले की भूमिका में नजर आएंगे. इस फिल्म से वो मराठी सिनेमा में डेब्यू करने वाले हैं. टाइम्स नाउ के मुताबिक, इस फिल्म के लिए उन्हें 6 से 8 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.

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संजय दत्त

'राजा शिवाजी' में बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजय दत्त अफजल खान की भूमिका निभाते नजर आएंगे. ट्रेलर में उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई. इस ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म के लिए संजय दत्त को 8 से 10 करोड़ रुपये मिले हैं.

महेश मांजरेकर

एक्टर महेश मांजरेकर फिल्म 'राजा शिवाजी' में लखुजी जाधव का किरदार निभा रहे हैं. टाइम्स नाउ के मुताबिक, इस फिल्म में एक्टिंग करने के लिए उन्हें 2 से 3 करोड़ रुपये मिले हैं.

फरदीन खान

बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान भी फिल्म 'राजा शिवाजी' का हिस्सा हैं. इसमें वो मुगल बादशाह शाहजहां की भूमिका निभा रहे हैं. टाइम्स नाउ के मुताबिक, अभिनेता को इस फिल्म के लिए 2 से 3 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.

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भाग्यश्री

बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री फिल्म 'राजा शिवाजी' में अहम भूमिका निभा रही हैं. वो फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई के किरदार में नजर आएंगी.



टाइम्स नाउ के मुताबिक, इस फिल्म के लिए भाग्यश्री को 1 से 2 करोड़ रुपये मिले हैं.