'राजा शिवाजी' ने रिलीज से पहले ही कमा डाला 70 फीसदी मुनाफा, 'भूत बंगला' के उड़ा दिए परखच्चे

अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार परफॉर्म कर रही है. रिलीज के 13 दिनों में इस फिल्म ने 120 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली है. वहीं अब एक अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' को पीछे छोड़ चुकी है, इस फिल्म ने अब तक 70 करोड़ का मुनाफा कमा डाला है. दरअसल हम रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' की बात कर रहे हैं जिसने रिलीज से पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है.

'राजा शिवाजी' ने रिलीज से पहले ही कर डाली मोटी कमाई

रितेश देशमुख द्वारा निर्देशित फिल्म 'राजा शिवाजी' की खूब चर्चा हो रही है. वहीं 'राजा शिवाजी' के 'नॉन-थिएट्रिकल राइट्स' की कुल कीमत 193 करोड़ रुपये बताई जा रही है, यह रकम फिल्म के बजट से कहीं ज्यादा है. नतीजतन, फिल्म निर्माताओं ने रिलीज से पहले ही भारी मुनाफा कमा लिया है.

रिपोर्ट के मुताबिक राजा शिवाजी' के ओटीटी राइट्स 95 करोड़ रुपये में बिके हैं.

इनमें से 28 करोड़ रुपये म्यूजिक राइट्स से और 70 करोड़ रुपये सैटेलाइट राइट्स से मिले हैं.

इन तीनों रकमों को जोड़ें तो 'राजा शिवाजी' ने रिलीज से पहले ही कुल 193 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है.

वहीं फिल्म का बजट लगभग 120 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. इस तरह प्रोडक्शन टीम को अब तक 70 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुनाफा हो चुका है.

#RajaShivaji - creates HISTORY before release 🔥

OTT Rights: ₹95 Cr

Music Rights: ₹28 Cr

Satellite Rights: ₹70 Cr



Total Non-Theatrical: ₹193 Cr



Budget: ₹120 Cr - Already in ₹70+ Cr PROFIT 💥



This isn’t just a film… it’s already a BLOCKBUSTER before release.… pic.twitter.com/zgKynS5ZuI — Ravi Chaudhary (@BURN4DESIRE1) April 28, 2026

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'राजा शिवाजी' कब रिलीज होगी?

'राजा शिवाजी' छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है. फिल्म में रितेश देशमुख मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. दर्शकों में इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट है. हालांकि कई लोग इसे एक ऐतिहासिक गाथा के रूप में देख रहे हैं, वहीं कुछ लोग फिल्म के ट्रेलर और कुछ सीन्स पर सवाल उठा रहे हैं, इन सबके बीत फिल्म जगत के जानकारों के अनुसार, रिलीज से पहले ही इतना अच्छा बिजनेस किसी भी फिल्म के लिए पॉजिटिव संकेत है.

ओटीटी प्लेटफॉर्म, म्यूजिक कंपनियां और टीवी चैनल इस फिल्म पर भरोसा जता चुके हैं, अगर यह फिल्म सिनेमाघरों में अच्छा परफॉर्म करती है, तो यह ब्लॉकबस्टर बन सकती है. बता दें कि 'राजा शिवाजी' 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

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