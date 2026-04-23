'राजा शिवाजी' बन पाएगी रितेश के करियर की सबसे बड़ी ओपनर, जानें- प्रीडिक्शन?

Raja Shivaji Box Office Prediction: 'राजा शिवाजी' बन पाएगी रितेश के करियर की सबसे बड़ी ओपनर, जानें- पहले दिन कितने करोड़ से कर सकती है शुरुआत?
Raja Shivaji Box Office: ‘राजा शिवाजी’ के ट्रेलर को मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला है. ऐसे में क्या ये फिल्म रितेश देशमुख के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन पाएगी?
‘राजा शिवाजी’ साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. इस ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है जिसमें एक एक्साइटिंग स्टार कास्ट को एक साथ देखने का मौका मिला. इस बड़ी फिल्म में रितेश देशमुख ने न केवल लीड रोल प्ले किया है बल्कि इसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया है. ‘राजा शिवाजी’ एक बाइलिंग्वल फिल्म है, जिसे मराठी और हिंदी में एक साथ शूट किया गया है, और इसका बजट काफी मोटा बताया जा रहा है. वहीं फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों से मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला है, ऐसे में चलिए यहां जानते हैं ‘राजा शिवाजी’ कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है.
‘राजा शिवाजी’ कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग ?
‘राजा शिवाजी’ के ट्रेलर को बेशक मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है इसके बावजूद ये फिल्म मभारतीय बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत करने का लक्ष्य लेकर चल रही है. यह फिल्म 1 मई को महाराष्ट्र दिवस/मजदूर दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. चूंकि फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है और रितेश मराठी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, इसलिए यह बड़ी फिल्म महाराष्ट्र में अपने पहले दिन अच्छा परफॉर्म कर सकती है.
हालांकि अन्य राज्यों में भी छुट्टी है, लेकिन इसका फिल्म की कमाई पर खास असर नहीं पड़ेगा।. संजय दत्त और सलमान खान (कैमियो) की मौजूदगी से कुछ दर्शक जरूर आएंगे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी, और ऐसे में इस फिल्म के लिए कमाई का मेन मार्केट महाराष्ट्र ही होगा.
कुल मिलाकर, राजा शिवाजी का लक्ष्य भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 7-11 करोड़ रुपये (सभी भाषाओं में) के कलेक्शन के साथ ओपनिंग करना है. इसी के साथ ही, ये फिल्म रितेश देशमुख की सबसे बड़ी सोलो ओपनिंग दर्ज कर सकती है और वेद (2.25 करोड़ रुपये नेट) को पीछे छोड़ सकती है.
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दमदार है ‘राजा शिवाजी’ की स्टार कास्ट
छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ पर बेस्ड फिल्म ‘राजा शिवाजी’ में रितेश देशमुख के अलावा संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, सचिन खेडेकर, अमोल गुप्ते, भाग्यश्री, जेनेलिया देशमुख और जितेंद्र जोशी भी अहम भूमिकाओं में हैं. साथ ही फिल्म में सलमान खान कैमियो रोल में नजर आएंगे.
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Source: IOCL