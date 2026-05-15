हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRaja Shivaji BO Day 14: 'राजा शिवाजी' का बॉक्स ऑफिस पर लहरा रहा परचम, 14वें दिन भी कमाल का रहा कलेक्शन, जानें-100 करोड़ से है कितनी दूर

Raja Shivaji BO Day 14: 'राजा शिवाजी' का बॉक्स ऑफिस पर लहरा रहा परचम, 14वें दिन भी कमाल का रहा कलेक्शन, जानें-100 करोड़ से है कितनी दूर

Raja Shivaji BO Day 14: रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' ने सिनेमाघरों में सक्सेसफुली दो हफ्ते पूरे कर लिए हैं. वहीं अब ये फिल्म तीसरे हफ्ते में एंट्री कर रही है. उससे पहले इसने अपनी लागत भी वसूल ली है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 15 May 2026 07:04 AM (IST)
Preferred Sources

रितेश देशमुख की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म 'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर बेहद शानदार परफॉर्म किया है. छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस, विजन और लीगेसी पर बेस्ड इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया और इसने खासतौर पर महाराष्ट्र में अपनी पकड़ बनाए रखी. अब इसने सिनेमाघरों में रिलीज के दो हफ्ते पूरे कर लिए हैं. चलिए इसी के साथ यहां जानते हैं 'राजा शिवाजी' ने रिलीज के दूसरे गुरुवार यानी 14वें दिन कितना कलेक्शन किया है?

'राजा शिवाजी' ने 14वें दिन कितनी की कमाई?
'राजा शिवाजी' की रिलीज से पहले ही इतनी चर्चा हो चुकी थी कि इसके बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उडाने की पूरी उम्मीद थी और हुआ भी ऐसा ही, 1 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद इस फिल्म की ऐतिहासिक कहानी और कलाकारों की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल छू लिया. इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है और दिलचस्प बात ये है कि रिलीज के पहले दिन से लेकर अब तक ये करोड़ों में ही कमाई कर रही है. हालांकि इसके कलेक्शन में वीकडेज में उतार-चढ़ाव भी देखा गया बावजूद इसके ये फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल हो चुकी है और अपनी पूरी लागत भी वसूल कर चुकी है. अब ये मुनाफा कमा रही है.

  • इसी के साथ फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'राजा शिवाजी' ने पहले हफ्ते में 52.65 करोड़ का कलेक्शन किया था.
  • वहीं रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड आंकड़ों के मुताबिक फिल्म की कमाई 1.90 करोड़ रुपये रही.
  • जिसके बाद 'राजा शिवाजी' का दूसरे हफ्ते का कलेक्शन 24.30 करोड़ रुपये हुआ है.
  • और रितेश देशमुख की इस फिल्म का भारत में 14 दिनों का टोटल कलेक्शन अब 76.95 करोड़ रुपये हो गया है.

100 करोड़ से कितनी दूर है 'राजा शिवाजी'? 
'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के 14 दिनों में 77 करोड़ की कमाई कर डाली है. अब ये फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा छूने की ओर बढ़ रही है. इसके लिए इसे 23 करोड़ और कमाने होंगे. फिल्म की शानदार परफॉर्मेंस देखकर उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म तीसरे वीकेंड पर कमाई में तेजी दिखाएगी और तीसरे हफ्ते में इस मील के पत्थर को पार कर कमाल कर देगी. फिलहाल हर किसी की निगाहें बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई हैं. 

'राजा शिवाजी' के बारे में
'राजा शिवाजी' को रितेश देशमुख ने निर्देशित किया है और उन्होंने इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का लीड रोल भी प्ले किया है. फिल्म में संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, जेनेलिया डिसूजा, बोमन ईरानी, भाग्यश्री,विद्या बालन सहित कई दिग्गड कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. फिल्म में सलमान खान का भी कैमियो रोल है. 

 

Published at : 15 May 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Riteish Deshmukh Raja Shivaji BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 14: 'राजा शिवाजी' का बॉक्स ऑफिस पर लहरा रहा परचम, 14वें दिन भी कमाल का रहा कलेक्शन, जानें-100 करोड़ से है कितनी दूर
'राजा शिवाजी' का बॉक्स ऑफिस पर लहरा रहा परचम, 14वें दिन भी कमाल का रहा कलेक्शन
बॉलीवुड
Thursday Box Office: 'राजा शिवाजी' का दबदबा बरकरार, 'धुरंधर 2' को टक्कर दे रही 'मोर्टेल कॉम्बेट', जानें बाकी का हाल
'राजा शिवाजी' का दबदबा बरकरार, 'धुरंधर 2' को टक्कर दे रही 'मोर्टेल कॉम्बेट', जानें बाकी का हाल
बॉलीवुड
बंगाल में 'आखिरी सवाल' की रिलीज का ऐलान, मिथुन चक्रवर्ती बोले- 'बंगाल फाइल्स भी आएगी'
बंगाल में 'आखिरी सवाल' की रिलीज का ऐलान, मिथुन चक्रवर्ती बोले- 'बंगाल फाइल्स भी आएगी'
बॉलीवुड
Raja Shivaji Box Office: मराठी सिनेमा में इतिहास रचने वाले हैं रितेश देशमुख, 'सैराट' तो पछाड़ने से बस इतना दूर
'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस: मराठी सिनेमा में इतिहास रचने वाले हैं रितेश देशमुख, 'सैराट' तो पछाड़ने से बस इतना दूर
Advertisement

वीडियोज

UP Storm Death News : UP में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही | Weather Update
Sansani: कंगाल बॉयफ्रेंड की करोड़पति गर्लफ्रेंड | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi | Inflation:3 साल का Record टूटा, 3.88% से सीधे 8.30% पहुंची महंगाई दर!
UP Storm Death News : उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही | Weather Update | Bharat Ki Baat
Wholesale Inflation | Sandeep Chaudhary: PM अपील के बाद महंगाई का महा-विस्फोट | PM Modi Appeal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आज से 5 देशों के दौरे पर PM मोदी, सबसे पहले क्यों जा रहे हैं UAE, आखिर में जाएंगे इटली
आज से 5 देशों के दौरे पर PM मोदी, सबसे पहले क्यों जा रहे हैं UAE, आखिर में जाएंगे इटली
दिल्ली NCR
दिल्ली में तूफान और बारिश का अलर्ट, पर नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, तापमान पहुंचेगा 41 डिग्री के पार
दिल्ली में तूफान और बारिश का अलर्ट, पर नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, तापमान पहुंचेगा 41 डिग्री के पार
आईपीएल 2026
IPL Playoffs Qualification Scenarios: मुंबई से हारने के बाद पंजाब किंग्स की उम्मीदों को लगा झटका, 5 पॉइंट्स में समझिए प्लेऑफ का गणित
मुंबई से हारने के बाद पंजाब किंग्स की उम्मीदों को लगा झटका, 5 पॉइंट्स में समझिए प्लेऑफ का गणित
बॉलीवुड
रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल
रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल
इंडिया
केरलम के नए CM सतीशन ने राज्यपाल से की मुलाकात, सरकार बनाने का दावा किया पेश, जानें कब होगा शपथ ग्रहण
केरलम के नए CM सतीशन ने राज्यपाल से की मुलाकात, सरकार बनाने का दावा किया पेश, जानें कब होगा शपथ ग्रहण
बिहार
7 बजते ही गूंजी सायरन की आवाज, पटना सहित बिहार के 6 जिलों में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट
7 बजते ही गूंजी सायरन की आवाज, पटना सहित बिहार के 6 जिलों में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट
जनरल नॉलेज
Gold Purchase Limit: एक बार में कितना गोल्ड खरीद सकते हैं भारतीय, क्या इसकी भी है कोई लिमिट?
एक बार में कितना गोल्ड खरीद सकते हैं भारतीय, क्या इसकी भी है कोई लिमिट?
नौकरी
Indian Army TES 56 Entry 2026: जेईई के बाद वर्दी का रास्ता, इंडियन आर्मी TES 56 से बनें अधिकारी
जेईई के बाद वर्दी का रास्ता, इंडियन आर्मी TES 56 से बनें अधिकारी
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget