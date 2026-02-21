हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमनी लॉन्ड्रिंग केस में बेल मिलने के बाद शिल्पा को नई कार से लेने पहुंचे राज कुंद्रा, स्टाइलिश राइड हुई वायरल

मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेल मिलने के बाद शिल्पा को नई कार से लेने पहुंचे राज कुंद्रा, स्टाइलिश राइड हुई वायरल

Raj kundra Shilpa Shetty: शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को हाल ही में बिटकॉइन स्कैम केस में बेल मिली. इसके बाद अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी को लेने के लिए एक शानदार नई कार में पहुंचे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Feb 2026 08:52 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. मुंबई की स्पेशल पीएमएलए (PMLA) कोर्ट ने करोड़ रुपये के कथित बिटकॉइन स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज कुंद्रा को जमानत दे दी है. जमानत के बाद राज कुंद्रा काफी खुश नजर आए और उन्हें नई चमचमाती कार में देखा गया. जिसके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

शिल्पा को लग्जरी कार में लेने पहुंचे राज कुंद्रा
बता दें, राज कुंद्रा के ऊपर 150 करोड़ के 'प्रोसीड्स ऑफ क्राइम' का आरोप लगा था, वहीं अब हाल ही में उन्हें जमानत मिल गई हैं. अदालत से जमानत मिलने के बाद, बिजनेसमैन राज कुंद्रा अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी को लेने के लिए एक शानदार नई कार में पहुंचे. उनकी इस स्टाइलिश राइड के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

क्या था मामला?
बता दें, राज कुंद्रा का नाम एक बिटकॉइन स्कैम में आया था. इसी मामले में उन्हें शुक्रवार, 20 फरवरी को जमानत मिली. केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने आरोप लगाया है कि राज कुंद्रा ने यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फर्म बनाने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी स्कैम के कथित मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन लिए थे.  ईडी ने दावा किया कि डील पूरी नहीं हुई. ऐसे में राज कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइन हैं, जिनकी कीमत अभी 150 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

150 करोड़ के बिटकॉइन घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने पहली बार रिएक्ट किया. उनके बयान के वीडियोज भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं.  कोर्ट से बेल मिलने पर उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था. जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, तो मुझे जमानत मिलनी ही थी. भगवान की मेहरबानी है कि सब कुछ ठीक हो गया.

और पढ़ें
Published at : 21 Feb 2026 08:51 PM (IST)
Tags :
Shilpa Shetty Raj Kundra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेल मिलने के बाद शिल्पा को नई कार से लेने पहुंचे राज कुंद्रा, स्टाइलिश राइड हुई वायरल
मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेल मिलने के बाद शिल्पा को नई कार से लेने पहुंचे राज कुंद्रा, स्टाइलिश राइड हुई वायरल
बॉलीवुड
प्रेगनेंसी की खबरों पर भड़कीं सरगुन मेहता, बोलीं- 'दो साल से मैं प्रेग्नेंट ही हूं'
प्रेगनेंसी की खबरों पर भड़कीं सरगुन मेहता, बोलीं- 'दो साल से मैं प्रेग्नेंट ही हूं'
बॉलीवुड
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
बॉलीवुड
शादी की दूसरी सालगिरह मना रहे हैं रकुल प्रीत-जैकी भगनानी, रोमांटिक पोस्ट शेयर किया विश
शादी की दूसरी सालगिरह मना रहे हैं रकुल प्रीत-जैकी भगनानी, रोमांटिक पोस्ट शेयर किया विश
Advertisement

वीडियोज

US Supreme Court ने Trump Tariffs को Illegal ठहराया | $175 Billion Refund कैसे मिलेगा? | Paisa Live
Pati Brahmachari: गुलाब सिंह की खौफनाक साज़िश, क्या ईशा बचा पाएगी अपनी मां को?
June में release होगी ‘Kulli’, Makers का दावा Theatre में गूंजेंगी चीखें |
Gippy Grewal की नई film: हंसी, entertainment और दमदार कहानी का वादा
Bollywood News: ‘धुरंधर 2’ के ट्रेलर को लेकर हलचल, रणवीर सिंह के नए अवतार पर फोकस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में ही बनेंगे राफेल फाइटर जेट, रक्षा मंत्रालय ने कसी कमर, CCS को भेजा जाएगा नोट, कब तक शुरू हो जाएगा काम?
भारत में ही बनेंगे राफेल फाइटर जेट, रक्षा मंत्रालय ने कसी कमर, कब तक शुरू हो जाएगा काम?
दिल्ली NCR
राजधानी हाई अलर्ट पर, लाल किला-मंदिरों पर आतंकी नजर, लश्कर ने की धमाके की साजिश
राजधानी हाई अलर्ट पर, लाल किला-मंदिरों पर आतंकी नजर, लश्कर ने की धमाके की साजिश
क्रिकेट
PAK vs NZ: आज रद्द होने पर दोबारा होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच? क्या बारिश के लिए है रिजर्व डे का नियम, यहां जानें
आज रद्द होने पर दोबारा होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच? क्या बारिश के लिए है रिजर्व डे का नियम
बॉलीवुड
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
विश्व
50%, 25%, 18% या फिर 10%... सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत से कितना टैरिफ वसूलेंगे डोनाल्ड ट्रंप? समझें
50, 25, 18 या फिर 10%... सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत से कितना टैरिफ वसूलेंगे ट्रंप?
इंडिया
'हम इस पर बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को बताया गैरकानूनी तो आया भारत का पहला रिएक्शन
'हम बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', यूएस SC ने टैरिफ को बताया अवैध तो आया भारत का पहला रिएक्शन
बिहार
पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव स्थगित, 28 फरवरी को होना था मतदान, क्यों लिया गया यह फैसला?
पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव स्थगित, 28 फरवरी को होना था मतदान, क्यों लिया गया यह फैसला?
शिक्षा
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget