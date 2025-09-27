शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली डायरेक्शनल नेटफ्लिक्स सीरीज "द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड" में जरज सक्सेना के रूप में अपने दमदार अभिनय के बाद अभिनेता रजत बेदी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. लेकिन इस बार, सिर्फ़ उनके किरदार ने ही इंटरनेट पर धूम नहीं मचाई है, बल्कि उनकी बेटी वेरा बेदी ने भी सुर्खियां बटोरी हैं. हालांकि वेरा अब तक लाइमलाइट से दूर रही हैं, लेकिन मुंबई में आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलीवुड के ग्रैंड प्रीमियर पर अपने पिता रजत बेदी के साथ स्पॉट होने के बाद से वे इंटरनेट सेंसेशन बन गई हैं. कई लोग तो वेरा की तुलना अभिनेत्री करीना कपूर खान से कर रहे हैं. वहीं इस पर अब रजत बेदी ने अपना रिएक्शन दिया है.

बेटी वेरा की करीना से तुलना होने पर क्या बोले रजत बेदी?

दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए रजत ने कहा, "मेरा पूरा परिवार सुर्खियों में आ गया है. सिर्फ़ मैं ही नहीं हूं. मेरे बच्चे भी इस समय मेरी और शो की वजह से सुर्खियों में हैं. वे वायरल हो गए हैं, और यह वाकई कमाल की बात है."

वेरा और करीना कपूर के बीच हो रही तुलना पर, अभिनेता ने कहा, "वह बहुत ज्यादा खुश हैं... क्योंकि ये अटेंशन सिर्फ़ भारत से ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से आ रहा है. लोग अमेरिका, कनाडा, लंदन, दुबई, हर जगह से फ़ोन कर रहे हैं, वह बहुत ही सिंपल हैं, और उन्हें पहले कभी इस तरह की किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा. ये उनकी लाइफ में पहली बार है जब वह अपने पिता के साथ किसी रेड कार्पेट इवेंट में गई हैं."

अटेंशन से कैसे डील कर रहे हैं रजत बेदी के बच्चे?

रजत बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं, और वे सुर्खियों के साथ आने वाले फ़ायदों और नुकसानों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, जिसमें लोगों का ज़ोरदार ध्यान भी शामिल है. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने अपने बच्चों से इस बारे में बात की है, रजत ने कहा कि ओवरनाइट अटेंशन के बावजूद वे ज़मीन से जुड़े हुए हैं.

उन्होंने कहा, "मैंने अभी तक उनसे इस बारे में बात नहीं की है कि इससे कैसे निपटना है. लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें हर किसी के साथ विनम्र और सम्मानजनक होना चाहिए. आप मेरे बच्चों को कभी किसी के साथ कोई रवैया या कुछ भी करते नहीं देखेंगे... हालांकि, यह सब उनके लिए बिल्कुल नया है, और वे भी बहुत खुश हैं. "

क्या रजत बेदी का बेटा शोबिज की दुनिया में कदम रखेगा?

रजत ने यह भी बताया कि उनके बेटे विवान बेदी, आर्यन खान के साथ दो साल से ज़्यादा समय से 'द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड' में काम कर रहे हैं और अब आधिकारिक तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने एक्साइटमेंट से कहा, "अभी उन्हें लॉन्च करने की प्लानिंग चल रही है. तो, ईश्वर की कृपा से, आप जल्द ही इस बारे में कुछ देखेंगे."

वेरा की बात करें तो, शुरुआत में बॉलीवुड में करियर बनाने की उनकी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन रजत ने स्वीकार किया, "वह इसके बारे में सोच रही हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब सोच रही हैं."