पूर्व राज्य सभा सदस्य और एक्टर राज बब्बर ने अपनी दिवंगत पत्नी और एक्ट्रेस स्मिता पाटिल को उनकी 71वीं बर्थ एनिवर्सरी पर याद किया है. उन्होंने बताया है कि उन्हें आज भी स्मिता की याद आती है.

राज बब्बर ने सोशल मीडिया पर स्मिता की फोटो शेयर करते हुए उनके लिए एक इमोशनल नोट भी लिखा है. उन्होंने उनके नेचर और एक्टिंग की तारीफ करते हुए लिखा, ‘स्मिता में एक अलग तरह की संवेदनशीलता थी. उनकी जिंदगी का सफर भले ही बहुत छोटा रहा, लेकिन उनकी कला ने लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी. वह सिर्फ किरदार नहीं निभाती थीं, बल्कि उनमें जान डाल देती थीं.’

उन्होंने स्मिता की याद में कहा, ‘मुझे उनकी याद आती है. उनका अपनापन, उनकी शानदार एक्टिंग और उनकी हर वह बात, जो उन्हें इतना खास बनाती थी.’

उन्होंने आगे कहा, ‘उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर स्मिता पाटिल को याद कर रहा हूं. उनकी विरासत आज भी कई पीढ़ियों को प्रेरित करती है, लोगों के दिलों को छूती है और उनके बीच अपनी जगह बनाए हुए है. कलाकार जब दुनिया से विदा लेते हैं, तो उनके जाने का वक्त तय होता है, लेकिन स्मिता अपने पीछे उन सभी लोगों के दिलों में अपना एक हिस्सा छोड़ गईं, जो उनके करीब थे.’

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31 साल की उम्र में हुआ था स्मिता पाटिल का निधन

स्मिता पाटिल हिंदी सिनेमा की उन एकेट्रेसेस में शामिल थीं, जिन्होंने दमदार एक्टिंग के बल पर 70 और 80 के दशक में इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई. उन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया. 'भूमिका', 'अर्थ' और 'मंथन' जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग का काफी तारीफ की गई. वे अपने किरदारों को नेचुरल अंदाज में पर्दे पर उतारने के लिए जानी जाती थीं. फिल्मी जगत में योगदान के लिए उन्हें 2 बार नेशनल अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया था. उन्होंने अपना पहला नेशनल अवॉर्ड मात्र 21 वर्ष की आयु में जीता था.

स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को हुआ था. उनका जीवन बहुत छोटा रहा और महज 31 साल की उम्र में 13 दिसंबर 1986 को उनका निधन हो गया था. बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म देने के कुछ ही दिनों बाद प्रेग्नेंसी की कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से उनकी मौत हो गई थी.

राज बब्बर और स्मिता पाटिल की प्रेम कहानी

राज बब्बर और स्मिता पाटिल की मुलाकात फिल्मों में काम करने के दौरान हुई थी. 80 के दशक में फिल्म 'भीगी पलकें' में काम करने के दौरान दोनों एक-दूसरे के करीब आए.

राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे. पहली पत्नी से उनके दो बच्चे भी थे. इसके बावजूद उन्होंने स्मिता के साथ रहना शुरु कर दिया था. इसी कारण उस वक्त उनके रिश्ते ने खूब सुर्खियां बटोरीं थीं. राज बब्बर ने बिना तलाक के ही 1983 में स्मिता पाटिल से शादी कर ली थी और 1986 में उन्होंने प्रतीक बब्बर को जन्म दिया. बेटे के जन्म के कुछ ही दिन बाद उनकी मौत हो गई थी.