हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरातों रात स्टार बना ये आशिकी एक्टर अब जी रहा गुमनामी की जिंदगी, मुश्किल वक्त में सलमान खान बने थे सहारा

रातों रात स्टार बना ये आशिकी एक्टर अब जी रहा गुमनामी की जिंदगी, मुश्किल वक्त में सलमान खान बने थे सहारा

Rahul Roy birthday: आशिकी से रातों-रात स्टार बने राहुल रॉय का करियर उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. 11 दिनों में 47 फिल्में साइन करने वाले राहुल रॉय हिट हो गए थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 Feb 2026 12:35 PM (IST)
फिल्म इंडस्ट्री में कई कलाकार आए लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो एक फिल्म से इतिहास बन गए. राहुल रॉय उन्हीं में से एक हैं. 1990 में आई फिल्म ‘आशिकी’ ने राहुल को ऐसा स्टारडम दिया कि हर तरफ उन्हीं की चर्चा होने लगी थी. रोमांटिक हीरो के तौर पर लोग उन्हें हाथों-हाथ लेने लगे थे. आज की जनरेशन शायद उन्हें कम जानती हो लेकिन एक समय राहुल रॉय हर दिल की धड़कन थे.

11 दिन में 47 फिल्में
‘आशिकी’ की कामयाबी के बाद राहुल रॉय की डिमांड आसमान पर पहुंच गई थी.बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था कि उन्होंने सिर्फ 11 दिनों के अंदर 47 फिल्में साइन कर ली थीं. दिलचस्प बात ये है कि डेब्यू फिल्म के लिए उन्हें सिर्फ 30 हजार रुपये मिले थे और उसके बाद अचानक सब कुछ बदल गया. हालांकि राहुल ने ये भी बताया कि शुरुआती छह महीने उन्हें कोई काम नहीं मिला था लेकिन फिर जो रफ्तार आई वो हैरान कर देने वाली थी.

करियर ने ली करवट
राहुल रॉय को ‘मझधार’, ‘दिलवाले कभी ना हारे’, ‘प्यार का साया’, ‘जुनून’ और ‘जानम’ जैसी फिल्मों में पसंद तो किया गया लेकिन ये फिल्में ‘आशिकी’ जैसा कमाल नहीं दिखा पाई थी. वहीं ‘गजब तमाशा’, ‘सपने साजन के’ और ‘फिर तेरी कहानी याद आई’ बॉक्स ऑफिस पर खास नहीं चलीं. धीरे-धीरे राहुल का करियर डगमगाने लगा और वो चमक फीकी पड़ने लगी जो कभी उनकी पहचान थी.

 
 
 
 
 
टीवी और बिग बॉस से की नई शुरुआत
फिल्मों में मुश्किलें आने के बाद राहुल रॉय ने टीवी की तरफ रुख किया. उन्होंने ‘करिश्मा: द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी’ और ‘कैसे कहूं’ जैसे शोज में काम किया और खुद को फिर से साबित करने की कोशिश की. साल 2006 में राहुल के करियर में बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ में हिस्सा लिया और उसका खिताब भी जीता. इस जीत ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया था.

सलमान खान नें की मदद
राहुल की पर्सनल लाइफ भी आसान नहीं रही है. साल 2000 में उन्होंने फैशन मॉडल राजलक्ष्मी खानविलकर से शादी की थी. लेकिन 2014 में दोनों का तलाक हो गया था. 2020 में राहुल को स्ट्रोक और हार्ट अटैक आया जिसके बाद उनका इलाज लंबा चला था. मेडिकल खर्चों की वजह से वो आर्थिक तंगी में आ गए थे. ऐसे मुश्किल वक्त में सलमान खान ने आगे बढ़कर उनकी मदद की और कर्ज चुकाने में सहयोग किया था. आपको बता दें एक्टर कल यानी 9 फरवरी को अपना जन्मदिन मना रहे हैं.

Published at : 08 Feb 2026 12:35 PM (IST)
