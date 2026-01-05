हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राहुल खन्ना ने क्यों नहीं देखी अपने भाई अक्षय खन्ना की 'धुरंधर'? खुद बताई चौंकाने वाली वजह, बोले- 'मैं इंतजार कर...'

राहुल खन्ना ने क्यों नहीं देखी अपने भाई अक्षय खन्ना की 'धुरंधर'? खुद बताई चौंकाने वाली वजह, बोले- 'मैं इंतजार कर...'

Rahul Khanna On Dhurandhar: अक्षय खन्ना की 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. वहीं अक्षय के भाई राहुल खन्ना ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है. राहुल ने खुद इसकी वजह भी बताई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 05 Jan 2026 02:28 PM (IST)
Preferred Sources

अक्षय खन्ना अपने करियर के सबसे सुनहरे दौर में हैं. दरअसल उनकी फिल्म 'धुरंधर'  का बॉक्स ऑफिस पर डंका बज रहा है.लोग फिल्म में उनकी एक्टिंग के दीवाने हो चुके हैं. इन सबके बीच अक्षय खन्ना के भाई राहुल खन्ना ने अभी तक 'धुरंधर'  को नहीं देखा है. वहीं राहुल ने एक इंटरव्यू में खुद इसकी वजह का खुलासा भी किया है.  

राहुल खन्ना ने क्यों नहीं अभी तक देखी 'धुरंधर'?
 रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 'जवान' और 'पठान' जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है और बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है. वहीं अक्षय खन्ना के रहमान डकैत के किरदार की भी खूब तारीफ हुई है और दर्शकों ने इसे उनके बेहतरीन अभिनय में से एक बताया है. वहीं अक्षय खन्ना के सगे भाई राहुल खन्ना ने मिड-डे के साथ हाल ही में हुई बातचीत में बताया कि उन्होंने क्यों अपने भाई की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म नहीं देखी है.  राहुल ने कहा, "मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है. मैं उनके मुझे फिल्म दिखाने का इंतजार कर रहा हूं."

 उन्होंने अक्षय की स्क्रीन प्रेजेंस और स्टाइल के बारे में भी बात की और कहा, "वह जो कुछ भी पहनते हैं, वह उन पर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे यकीन है कि वह फिल्म में भी शानदार दिखेंगे."

अक्षय की राहुल संग कैसी है बॉन्डिंग?
राहुल और अक्षय, दिवंगत दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना और गीतांजलि खन्ना के बेटे हैं. उनके पारिवारिक इतिहास पर अक्सर चर्चा होती रही है, खासकर विनोद खन्ना के फिल्मों और पारिवारिक जीवन से दूर रहकर आध्यात्मिक गुरु ओशो का अनुसरण करने और फिर कई सालों बाद अभिनय में लौटने के फैसले पर.टीओआई को दिए एक पुराने इंटरव्यू में अक्षय ने राहुल के साथ अपने रिश्ते और माता-पिता से परे उनके अटूट बंधन के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा, "उस लिहाज से, यह नहीं बदला है. लेकिन किसी इंसान के लिए सबसे क्लोज परिवार माता-पिता और भाई-बहन होते हैं, और जब यह छोटा होने लगता है, तो आप बचे हुए को और भी ज्यादा अहमियत देते हैं." विनोद खन्ना ने बाद में कविता दफ्तरी से शादी की, जिनसे उनकी दो बेटियां साक्षी और श्रद्धा खन्ना हुई थीं.

साल 2025 रहा अक्षय खन्ना के लिए शानदार
2025 अक्षय के लिए एक ऐतिहासिक साल साबित हुआ. धुरंधर के साथ-साथ उन्होंने विक्की कौशल स्टारर फिल्म 'छावा' में अकबर के रूप में एक दमदार निगेटिव रोल भी निभाया था. 'छावा' साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी, जब तक कि दिसंबर में 'धुरंधर' ने इसे पीछे नहीं छोड़ दिया. दोनों फिल्मों की सफलता के साथ, अक्षय शाहरुख खान के बाद एक ही साल में बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ रुपये का क्यूम्यूलेटिव कलेक्शन करने वाले दूसरे बॉलीवुड अभिनेता बन गए हैं.

Published at : 05 Jan 2026 02:28 PM (IST)
