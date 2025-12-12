जुब्बल राजघराने की दिव्या कुमारी ने बाॅलीवुड अभिनेता राहुल बाेस पर फर्जी हिमाचली प्रमाण पत्र बनाने के आरोप लगाया है. अब ये मामला हाईकोर्ट भी पहुंच चूका है. 18 दिसम्बर को इस मामले की सुनवाई होगी. आरोप ये हैं कि रग्बी फुटबॉल अध्यक्ष का पद हासिल करने के लिए उन्होंने ये फर्जी हिमाचली डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया है.

फर्जी हिमाचली प्रमाण पत्र बनाने का आरोप

बाॅलीवुड अभिनेता राहुल बाेस पर फर्जी हिमाचली प्रमाण पत्र बनाने के आरोप लगाए गए हैं. शिमला के जुब्बल राजघराने की दिव्या कुमारी ने आरोप लगाया है कि राहुल बोस ने हिमाचल प्रदेश रग्बी फुटबॉल यूनियन चुनाव के लिए नकली हिमाचल निवास प्रमाण पत्र बनवाया है. ये प्रमाण पत्र सोलन जिला के कसौली में बनाया गया है. राहुल ने अपने फायदे के लिए रग्बी के चुनावों में हेरफेर करने के लिए नकली हिमाचली डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है. जिसको देखते हुए दिव्या ने राहुल बाेस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जांच की मांग उठाई है.



क्या है पूरा मामला ?

दिव्या कुमारी के अनुसार राहुल बोस ने 24 सितम्बर 2025 को हिमाचल प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल किया था. इसमें दावा किया गया था कि वह 16 साल से कसौली में रह रहे हैं. लेकिन राहुल बोस असल में मुंबई के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र से रग्बी का चुनाव लड़ चुके हैं तो अचानक हिमाचली कैसे हो गए? उनके आधार और पासपोर्ट में मुंबई लिखा है, ऐसे में उन्होंने हिमाचल से इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन (IRFU) चुनाव लड़ने के योग्य होने के लिए सर्टिफिकेट हासिल किया था और 18 अक्तूबर को उन्होंने अचानक एक नया हिमाचल रग्बी एसोसिएशन भी बना दिया.

इस दौरान कोई चुनाव नहीं हुआ और न ही कोई जिला प्रतिनिधि बुलाया गया, जबकि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में रग्बी को बनाने के लिए 2 साल तक अच्छी नीयत से काम किया था. राहुल बोस ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि मान्यता मिलने के बाद उन्हें स्टेट एसोसिएशन को लीड करने दिया जाएगा. 4 जिलों की यूनिट्स बनाई गईं थीं. इनमें शिमला, कुल्लू, सिरमौर, सोलन और कई टीमों को भी ट्रेनिंग दी गई थी, खिलाड़ियों को नैशनल इवैंट्स के लिए भेजा गया और इस खेल के लिए खुद फंड्स भी जुटाए थे.



शाही परिवार से किया गया वादा नहीं हुआ पूरा

दिव्या की माने तो वर्ष 2023 में राहुल बोस ने शिमला के शाही परिवार से वायदा किया था कि वह एक स्टेट लेवल रग्बी एसोसिएशन बनाने और उसे पहचान दिलाने में मदद करेंगे. 2 साल बाद भी वायदा पूरा नहीं किया गया. शाही परिवार से रिश्ता रखने वाली दिव्या कुमारी राहुल बोस के खिलाफ अब हाईकोर्ट में पहुंच गईं हैं. राहुल बोस पर आरोप लगाया है कि 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद कई जिलों के सैंकड़ों मैंबर्स वाली एसोसिएशन को दरकिनार किया जा रहा है.

शिकायत में यह भी कहा गया है कि राहुल बोस ने रग्बी फैडरेशन में अपने फायदे के लिए शाही परिवार के नाम का इस्तेमाल किया. राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद पाने के लिए धोखे से हिमाचल प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल किया. ऐसे में सवाल यह है कि एक इंसान के पास 2 राज्यों के डोमिसाइल कैसे हो सकते हैं. फिलहाल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 18 दिसम्बर को रखी गई है.