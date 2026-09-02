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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकृति सेनन के रक्षाबंधन ऐड विवाद पर रघु राम ने तोड़ी चुप्पी, ट्रोलर्स से पूछे ये दो सवाल

कृति सेनन के रक्षाबंधन ऐड विवाद पर रघु राम ने तोड़ी चुप्पी, ट्रोलर्स से पूछे ये दो सवाल

कृति सेनन के रक्षाबंधन ऐड पर हुए विवाद को लेकर अब 'रोडीज' फेम रघु राम ने अपनी बात रखी है. उन्होंने महिलाओं के कपड़ों पर सवाल उठाने वालों से दो तीखे सवाल किए हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 02 Sep 2026 08:25 AM (IST)
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कृति सेनन के रक्षाबंधन ऐड को लेकर खूब बवाल हुआ था. अगस्त में रिलीज हुए इस ऐड में कृति अपने भाई को राखी बांधती नजर आईं. हालांकि, विज्ञापन में दिखाए गए ज्वेलरी प्रोडक्ट के बजाय उनके आउटफिट पर लोगों का ध्यान ज्यादा गया. सोशल मीडिया पर उनके कपड़ों पर सवाल उठाए गए. विवाद बढ़ने के बाद कंपनी ने ऐड को हटा दिया. कृति भी इस मामले पर अपनी सफाई दे चुकी हैं. अब 'रोडीज' फेम रघु राम ने इस पूरे विवाद पर चुप्पी तोड़ी है. 

रघु राम ने उठाए दो सवाल 
रघु राम ने कृति सेनन की ट्रोलिंग पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो महिलाओं के कपड़ों को लेकर की जाने वाली निगरानी पर बात करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा, 'कृति सेनन के राखी ऐड का विवाद आया और चला गया. शायद ये मामला खत्म हो गया है या जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ नया सामने आएगा, जो हमें दोबारा परेशान करेगा. लेकिन मेरे पास आप लोगों के लिए दो सवाल हैं, जिन पर मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में बात करें.'

इस ऐड में गलत क्या है?
रघु राम ने आगे कहा, 'सबसे पहले मैं सोच रहा था कि आखिर इसमें विवाद क्या है? एक बहन अपने भाई को राखी बांध रही है. भाई को कोई परेशानी नहीं है, फिर आपको क्यों है? फिर मैंने सोचा कि शायद मैं कुछ ऐसा मिस कर रहा हूं, जो आप मुझे समझा सकते हैं. क्योंकि मैं इसे समझना चाहता हूं.'

 
 
 
 
 
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महिलाओं के कपड़ों को लेकर कही ये बात
इसके बाद रघु ने महिलाओं के कपड़ों को लेकर सवाल उठाते हुए कहा, 'मेरे दो सवाल हैं. महिलाओं के कम कपड़े पहनने से आखिर समस्या क्या है और असल में दिक्कत क्या है? ये मत कहना कि इसकी वजह से महिलाओं के साथ रेप या छेड़छाड़ होती है. ऐसा मत कहना. ये एक बेहद घटिया और आपराधिक मानसिकता है.'

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रेप को कपड़ों से जोड़ने पर भी जताई आपत्ति
रघु राम ने अपने वीडियो में उस तरह की सोच पर भी निशाना साधा, जिसमें महिलाओं के कपड़ों को रेप से जोड़कर देखा जाता है. उन्होंने कहा, 'एक नेता ने तो रेप को सही ठहराने की कोशिश तक की थी और कहा था कि अगर मिठाई का डिब्बा खुला छोड़ देंगे तो मक्खियां आएंगी.' इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा सवाल रखा. रघु ने कहा, 'मेरा दूसरा सवाल है कि पुरुषों को ऐसा कौन सा खास अधिकार मिला है कि उन्हें लगता है कि वो ये तय कर सकते हैं कि महिलाओं को क्या पहनना चाहिए?'

क्या था कृति सेनन के विज्ञापन का विवाद?
कृति सेनन हाल ही में एक ज्वैलरी ब्रांड के विज्ञापन में नजर आई थीं. इस ऐड में वो अपने भाई के साथ रक्षाबंधन का त्योहार सेलिब्रेट कर रही थीं. उन्होंने भाई के साथ अपने पालतू डॉग को भी राखी बांधी. विज्ञापन में कृति इंडो-वेस्टर्न आउटफिट पहने नजर आईं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा.

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लोगों ने उनके पहनावे को लेकर सवाल उठाए और देखते ही देखते विज्ञापन विवादों में आ गया. मामला बढ़ने के बाद कंपनी ने इस विज्ञापन को हटा दिया था. कृति ने भी इस आलोचना पर रिएक्ट करते हुए सवाल उठाया था कि आखिर क्यों किसी महिला के कपड़ों को बार-बार उसकी संस्कृति और परंपराओं के प्रति सम्मान से जोड़कर देखा जाता है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 02 Sep 2026 08:25 AM (IST)
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