बॉडीगार्ड संग फराह के घर पहुंचे राघव जुयाल, किया पांच मंजिला घर का खुलासा

राघव जुयाल को उनके डांस रियलिटी शो की ऑडिशन के वीडियो के वायरल होने के बाद लोकप्रियता मिली. वह बैकग्राउंड डांसर बनने की उम्मीद में मुंबई आए और जल्दी ही एक मशहूर डांसर बन गए. बाद में उन्होंने टीवी शो होस्ट करना शुरू किया और फिर अभिनेता भी बन गए.

उनकी बढ़ती लोकप्रियता हाल ही में तब उजागर हुई जब वह फिल्ममेकर फराह खान की यूट्यूब सीरीज में नजर आए. उन्होंने डेनिम लुक में शानदार एंट्री की और उनके साथ बॉडीगार्ड भी था, जिससे फराह का ध्यान उनकी ओर गया.

फराह बोली “ओह माय गॉड!

राघव की शानदार एंट्री देख फराह ने कहा, “ओह माय गॉड! यही स्टारडम होता है. आप बिल्कुल हॉलीवुड के रॉकस्टार लग रहे हैं. पहले आप नाला सोपारा से जैसे लगते थे अब आप बदल गए हैं. ”मुस्कुराते हुए उन्होंने यह भी कहा, “आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, सफलता आपके लिए काम कर रही है.”

राघव ने दिया फराह खान को क्रेडिट

पहली एक्टिंग का मौका याद करते हुए, बातचीत के दौरान राघव ने मजाक में फराह से कहा कि उन्होंने उन्हें दिलीप की तरह स्टार नहीं बनाया. फराह हैरान होकर बोलीं, “आप क्या कह रहे हैं? आपको पहला एक्टिंग ऑडिशन किसने दिलवाया?”

फिर राघव ने प्यार से कहा, “असल में, फराह मैम ने ही मुझे सलाह दी थी कि मैं ‘सत्ते पे सत्ते’ के लिए कास्टिंग डायरेक्टर अनमोल आहुजा के पास ऑडिशन दूं. मेरा ऑडिशन से सभी कास्टिंग डायरेक्टर्स चौंक गए, जिससे मेरे रास्ते के दगरवाजे खुले और ‘किल’ जैसी फिल्मों में रोल्स मिले. फराह ने ‘सत्ते पे सत्ते’ का जिक्र करते हुए कहा, “फिल्म तो बनी नहीं, पर तू निकल पड़ा!”

जब राघव फराह के घर पहुंचे तो, फराह ने पूछा, “आप क्या पिएंगे?” राघव ने कहा, “कॉफी.” तो फराह ने छेड़ते हुए कहा, “तुम्हारा अमेरिकानो? अब तुम नाला सोपारा के नहीं रहे!” फिर इसी बात पर राघव हंसते हुए बोले, “अब मैं उल्हासनगर से लेस वेगास पहुंच गया हूं!”

हॉलीवुड रॉकस्टार लुक से इंस्पायर होकर फराह ने पूछा, “ये हॉलीवुड रॉकस्टार लुक कैसे आया?” और जब राघव ने इसका जवाब नहीं दिया, तो फराह ने मजाकिया अंदाज में कहा, “क्या ये बदलाव ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की सफलता के बाद हुआ?” तो राघव बोले, “पता नहीं, उस शो ने मुझे बहुत मान्यता और तारीफ दी.

फराह ने की राघव की तारीफ

फराह ने आर्यन खान सीरीज में उनके प्रदर्शन की भी तारीफ की, खासकर इमरान हाशमी के साथ एक सीन में. फिर उन्होंने पूछा, “अरबी आपने कब सीखी?” तो राघव मुस्कुराते हुए बोले, “ज्यादातर ट्रैवल करते हुए.”

पहाड़ों पर बनवाया है घर

देहरादून वाले घर के बारे में राघव ने गर्व से बताया, “मैं देहरादून में एक बड़ा घर बना रहा हूं. यह पांच मंजिला इमारत होगी.” उन्होंने ये भी कहा कि घर पूरा बनने के बाद वह फराह को अपने घर वीडियो शूट के लिए बुलाएंगे. इसी बात पर फराह ने फिर पूछा, “तो आप बॉम्बे में किराए पर रहते हैं?” तो राघव ने आत्मविश्वास से कहा, “बिलकुल नहीं! मेरा यहां अपना घर है.“