परिणीति-राघव के घर आने वाला है नन्हा मेहमान, डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हुईं एक्ट्रेस

हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपरिणीति-राघव के घर आने वाला है नन्हा मेहमान, डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हुईं एक्ट्रेस

Parineeti Chopra Delivery: एक्ट्रेस परिणीती चोपड़ा अपनी डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हो चुकी हैं. अब एक्ट्रेस किसी भी वक्त अपने पहले बच्चे को जन्म दे सकती हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 19 Oct 2025 01:56 PM (IST)
बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में हैं. अब खबर आई है कि एक्ट्रेस डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हो चुकी हैं और वो किसी भी वक्त अपने बच्चे को जन्म दे सकती हैं. शादी के दो साल बाद एक्ट्रेस और राघव चड्ढा पेरेंट्स बनेंगे.  

डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हुईं परिणीति

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, परिणीति चोपड़ा को आज यानि संडे के दिन ही डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस वक्त एक्ट्रेस के पास उनके पति राघव चड्ढा है. जो उनका ख्याल रख रहे हैं. अब चड्ढा फैमिली में नन्हे बच्चे की किलकारी कभी भी गूंज सकती है. वहीं इससे पहले ये खबर आई थी कि परिणीति दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं. दरअसल एक्ट्रेस अपने पहले बेबी की डिलीवरी ससुराल में ही करवाना चाहती हैं.

 
 
 
 
 
एक्ट्रेस ने खाया था पिज्जा के साथ आचार

बता दें कि परिणीति चोपड़ा इन दिनों काम से दूर प्रेग्नेंसी पीरियड एंजॉय कर रही थी. एक्ट्रेस ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था. जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें प्रेग्नेंसी में पिज्जा की क्रेविंग हो रही है. लेकिन पिज्जा वो अकेले नहीं बल्कि आचार के साथ खा रही हैं. परी ने यूट्यूब पर अपना व्लॉगिंग चैनल भी शुरू किया है. जिसे फैंस ने काफी ज्यादा प्यार दिया है.  

कब हुई थी राघव-परी की शादी?

परिणीति चोपड़ा ने राजनेता राघव चड्ढा से साल 2023 में 24 सितंबर को शादी की थी. दोनों की शादी राजस्थान में धूमधाम से हुई थी. जिसमें फैमिली के लोग ही शामिल हुए थे. अब ये कपल शादी एक साल बाद ही पेरेंट्स बनने जा रहा है. जिसको लेकर दोनों की फैमिली काफी ज्यादा एक्साइटिड है.

Diwali 2025: सैफ-करीना ने फैमिली संग मनाया धनतेरस का जश्न, इब्राहिम ने दिए तैमूर-जेह के साथ फनी पोज

 

 

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 19 Oct 2025 01:50 PM (IST)
Raghav Chadha Bollywood PARINEETI CHOPRA
विश्व
बिहार
विश्व
क्रिकेट
