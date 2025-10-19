परिणीति-राघव के घर आने वाला है नन्हा मेहमान, डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हुईं एक्ट्रेस

बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में हैं. अब खबर आई है कि एक्ट्रेस डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हो चुकी हैं और वो किसी भी वक्त अपने बच्चे को जन्म दे सकती हैं. शादी के दो साल बाद एक्ट्रेस और राघव चड्ढा पेरेंट्स बनेंगे.

डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हुईं परिणीति

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, परिणीति चोपड़ा को आज यानि संडे के दिन ही डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस वक्त एक्ट्रेस के पास उनके पति राघव चड्ढा है. जो उनका ख्याल रख रहे हैं. अब चड्ढा फैमिली में नन्हे बच्चे की किलकारी कभी भी गूंज सकती है. वहीं इससे पहले ये खबर आई थी कि परिणीति दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं. दरअसल एक्ट्रेस अपने पहले बेबी की डिलीवरी ससुराल में ही करवाना चाहती हैं.

एक्ट्रेस ने खाया था पिज्जा के साथ आचार

बता दें कि परिणीति चोपड़ा इन दिनों काम से दूर प्रेग्नेंसी पीरियड एंजॉय कर रही थी. एक्ट्रेस ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था. जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें प्रेग्नेंसी में पिज्जा की क्रेविंग हो रही है. लेकिन पिज्जा वो अकेले नहीं बल्कि आचार के साथ खा रही हैं. परी ने यूट्यूब पर अपना व्लॉगिंग चैनल भी शुरू किया है. जिसे फैंस ने काफी ज्यादा प्यार दिया है.

कब हुई थी राघव-परी की शादी?

परिणीति चोपड़ा ने राजनेता राघव चड्ढा से साल 2023 में 24 सितंबर को शादी की थी. दोनों की शादी राजस्थान में धूमधाम से हुई थी. जिसमें फैमिली के लोग ही शामिल हुए थे. अब ये कपल शादी एक साल बाद ही पेरेंट्स बनने जा रहा है. जिसको लेकर दोनों की फैमिली काफी ज्यादा एक्साइटिड है.

