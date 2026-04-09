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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर 2' के 'चौधरी असलम' की राघव चढ्ढा ने की जमकर तारीफ, घर पर किया शानदार स्वागत

'धुरंधर 2' के 'चौधरी असलम' की राघव चढ्ढा ने की जमकर तारीफ, घर पर किया शानदार स्वागत

Raghav Chadha Post: 'धुरंधर 2' के एसपी असलम हाल ही में नेता राघव चड्ढा के घर पहुंचे. सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में दोनों की बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, वहीं राघव ने संजय दत्त की खूब तारीफ की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 Apr 2026 03:48 PM (IST)
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हाल ही में 'आम आदमी पार्टी' के नेता राघव चड्ढा ने अपने घर पर बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त का स्वागत किया. इस मुलाकात में दोनों के बीच अपनापन और सम्मान साफ नजर आ रहा है. राघव ने इस खास पल को सोशल मीडिया पर शेयर किया और संजय दत्त को गर्मजोशी से भरा इंसान बताया. उनकी इस पोस्ट को फैंस बहुत पसंद कर रहे है और साथ ही उनके बीच की बॉन्डिंग भी देखने को मिल रही है.

राघव चड्ढा ने की संजय दत्त की तारीफ 

राघव चड्ढा ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की और लिखा, 'कुछ समय पहले मुझे अपने घर पर सबसे गर्मजोशी से भरे इंसानों में से एक, संजय दत्त को बुलाने का मौका मिला. 'धुरंधर' के लिए आपको मिल रहा इतना सारा प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. आपकी वही पुरानी चमक आज भी बरकरार है और लोगों का आपके लिए प्यार भी वैसा ही बना हुआ है. आप सच में इसके हकदार हैं. मैं हमेशा आपके लिए अच्छा ही चाहता हूं और आपका साथ देता रहूंगा.' इस पोस्ट के बाद सभी फैंस कमेंट में उनकी जमकर तारीफ कर रहे है. 

 
 
 
 
 
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एसपी असलम के किरदार ने बटोरी सुर्खियां 

बता दें कि दिसंबर 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' में एक भारतीय खुफिया एजेंट की कहानी दिखाई गई है, जो पाकिस्तान में जाकर आतंकी नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश करता है. वहीं मार्च 2026 में आई इसके दूसरे पार्ट की कहानी और आगे बढ़ती है, जहां एजेंट बड़े खतरों का सामना करता है और 26/11 जैसे हमलों का बदला लेने की कोशिश करता है. इस फिल्म की कहानी असली घटनाओं पर बनाई गई है, जिसमें संजय दत्त पाकिस्तान के एसपी असलम के किरदार से खूब सुर्खियां बटोर चुके है. फिल्म के दोनों पार्ट ने ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है और कई रिकॉर्ड तोड़े है.

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Published at : 09 Apr 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Raghav Chadha Dhurandhar The Revenge
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