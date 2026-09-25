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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: 'तुम मेरे लिए बहुत खास हो...', तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर परिणीति चोपड़ा संग रोमांटिक हुए राघव चड्ढा

Video: 'तुम मेरे लिए बहुत खास हो...', तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर परिणीति चोपड़ा संग रोमांटिक हुए राघव चड्ढा

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा बॉलीवुड के क्यूट कपल्स में से एक हैं. दोनों की शानदार केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आती है. कपल ने 24 सितंबर को अपनी तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 25 Sep 2026 12:12 PM (IST)
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बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने 24 सितंबर 2023 को अपने बॉयफ्रेंड और बीजेपी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा से शादी रचाई थी. दोनों ने राजस्थान के उदयपुर स्थित आलीशान 'द लीला पैलेस' में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में सात फेरे लिए थे. अब इस कपल की शादी को तीन साल पूरे हो चुके हैं.

तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर राघव चड्ढा ने परिणीति चोपड़ा पर जमकर प्यार लुटाया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक रोमांटिक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कपल के वेकेशन के कई खूबसूरत पल देखने को मिल रहे हैं. वीडियो में परिणीति राघव को किस करती नजर आ रही हैं. दोनों की प्यारी बॉन्डिंग और शानदार केमिस्ट्री ने एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है.

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'मैं कैसे बताऊं कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो...'
राघव चड्ढा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'तीन साल हो गए हैं और मुझे अब भी नहीं पता कि मैं कैसे बताऊं कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो. ये कहना बड़ी बात है, क्योंकि मेरे पास शब्दों की कभी कमी नहीं होती. साथ में किए गए उस पहले ब्रेकफास्ट से लेकर अब तक, तुमने जिंदगी के हर पल को ज्यादा अपनापन, खुशियों और घर जैसा एहसास दिया है.'

'मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूं...'
उन्होंने आगे लिखा, 'खासकर, पिछले साल ने हमें संजोने के लिए बहुत कुछ दिया है और उस जिंदगी के लिए मुझे और भी शुक्रगुजार बनाया है, जिसे हम साथ मिलकर बना रहे हैं. हैप्पी एनिवर्सरी परिणीति चोपड़ा. मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूं कि मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का मौका मिला है.' 

Video: 'तुम मेरे लिए बहुत खास हो...', तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर परिणीति चोपड़ा संग रोमांटिक हुए राघव चड्ढा

राघव चड्ढा के इस रोमांटिक वीडियो पर परिणीति चोपड़ा ने भी प्यार लुटाया है. उन्होंने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, 'माय बेस्ट बॉय.'

ये भी पढ़ें:- 'हुंकार' की स्क्रीनिंग में रणवीर सिंह ने लूटी लाइमलाइट, फातिमा-अनीत पड्डा ने बिखेरा जलवा

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की लव स्टोरी
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. दोनों की पहली मुलाकात लंदन में ब्रिटिश काउंसिल के एक अवॉर्ड फंक्शन में हुई थी. उस वक्त परिणीति को राघव के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया. अगले दिन दोनों अपनी-अपनी टीमों के साथ नाश्ते पर मिले. यहीं से दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे एक खास रिश्ते में बदलने लगी. 

Video: 'तुम मेरे लिए बहुत खास हो...', तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर परिणीति चोपड़ा संग रोमांटिक हुए राघव चड्ढा

पंजाब में बढ़ी नजदीकियां
साल 2022 में परिणीति अपनी फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' की शूटिंग के लिए पंजाब में थीं. इसी दौरान राघव भी उनसे मिलने पहुंचते थे. दोनों ने अपने रिश्ते को काफी समय तक प्राइवेट रखा. दोनों चमकौर साहिब गुरुद्वारे भी साथ गए थे. राघव और परिणीति के लिए ये मुलाकात बेहद खास थी. धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई.

Video: 'तुम मेरे लिए बहुत खास हो...', तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर परिणीति चोपड़ा संग रोमांटिक हुए राघव चड्ढा

बेटे नीर के पेरेंट्स हैं परिणीति-राघव
आखिरकार 13 मई 2023 को दोनों ने दिल्ली के कपूरथला हाउस में सगाई कर ली. इसके बाद 24 सितंबर 2023 को दोनों ने राजस्थान के उदयपुर में शादी रचाई. शादी के करीब दो साल बाद, 2025 में परिणीति और राघव ने अपने बेटे नीर का स्वागत किया.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 25 Sep 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
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