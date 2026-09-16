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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडगणपति विसर्जन में जमकर थिरकीं राधिका मर्चेंट, ढोल-नगाड़ों के बीच अंबानी परिवार ने दी बप्पा को विदाई

गणपति विसर्जन में जमकर थिरकीं राधिका मर्चेंट, ढोल-नगाड़ों के बीच अंबानी परिवार ने दी बप्पा को विदाई

अंबानी परिवार ने धूमधाम से गणपति बप्पा को विदाई दी. इस दौरान राधिका मर्चेंट के डांस और नीता अंबानी के लुक ने सभी का ध्यान खींचा. विसर्जन के दौरान नीता अंबानी का ट्रेडिशनल अंदाज भी देखने लायक रहा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 16 Sep 2026 01:21 PM (IST)
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रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार ने मुंबई स्थित अपने घर ‘एंटीलिया’ में गणपति बप्पा को धूमधाम से विदाई दी. गणपति विसर्जन के दौरान पूरा अंबानी परिवार भक्ति के रंग में रंगा नजर आया. इस दौरान राधिका मर्चेंट ने ढोल की थाप पर जमकर डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. गणपति विसर्जन के दौरान पूरा अंबानी परिवार बप्पा की भक्ति में डूबा नजर आया.

बप्पा की भक्ति में डूबा अंबानी परिवार
हर साल की तरह इस बार भी अंबानी परिवार ने अपने घर पर गणपति बप्पा की स्थापना की थी. 14 सितंबर को अंबानी परिवार ने एक भव्य आयोजन किया, जिसमें सलमान खान, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह समेत बॉलीवुड के कई सेलेब्स शामिल हुए.

 
 
 
 
 
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वहीं, 15 सितंबर को पूरे परिवार ने गणपति बप्पा का विसर्जन किया. इस दौरान भगवान गणेश की मूर्ति को फूलों और लाइटों से सजे एक बड़े रथ पर रखा गया.

 
 
 
 
 
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नीता अंबानी, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट समेत परिवार के कई सदस्य इस जुलूस में शामिल हुए. इस दौरान पूरा परिवार ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आया.

 
 
 
 
 
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ढोल की थाप पर थिरकीं राधिका मर्चेंट
गणपति विसर्जन के दौरान राधिका मर्चेंट ने जमकर डांस किया. ढोल-ताशों की थाप पर वो पूरे उत्साह के साथ थिरकती नजर आईं. इस दौरान उनके पति अनंत अंबानी और सास नीता अंबानी भी उनके साथ नजर आईं.

 
 
 
 
 
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राधिका का देसी अंदाज और उनका डांस लोगों को काफी पसंद आ रहा है. इस दौरान वो रंगों में रंगी हुई भी नजर आईं. नीता अंबानी भी बप्पा के जयकारे लगाती नजर आईं. अंबानी परिवार के गणपति विसर्जन के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

 
 
 
 
 
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गिरगांव चौपाटी पर हुआ विसर्जन
अंबानी परिवार का गणपति विसर्जन जुलूस एंटीलिया से निकलकर गिरगांव चौपाटी पहुंचा. यहां अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने बप्पा की आरती की और पूरे विधि-विधान से विसर्जन की रस्म पूरी की. इस दौरान नीता अंबानी के लुक ने भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. उन्होंने ग्रीन कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी, जिस पर गोल्डन कलर का चौड़ा बॉर्डर था. उन्होंने बालों में गजरा लगाकर अपने लुक को पूरा किया.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 16 Sep 2026 01:21 PM (IST)
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