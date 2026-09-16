रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार ने मुंबई स्थित अपने घर ‘एंटीलिया’ में गणपति बप्पा को धूमधाम से विदाई दी. गणपति विसर्जन के दौरान पूरा अंबानी परिवार भक्ति के रंग में रंगा नजर आया. इस दौरान राधिका मर्चेंट ने ढोल की थाप पर जमकर डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. गणपति विसर्जन के दौरान पूरा अंबानी परिवार बप्पा की भक्ति में डूबा नजर आया.

बप्पा की भक्ति में डूबा अंबानी परिवार

हर साल की तरह इस बार भी अंबानी परिवार ने अपने घर पर गणपति बप्पा की स्थापना की थी. 14 सितंबर को अंबानी परिवार ने एक भव्य आयोजन किया, जिसमें सलमान खान, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह समेत बॉलीवुड के कई सेलेब्स शामिल हुए.

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वहीं, 15 सितंबर को पूरे परिवार ने गणपति बप्पा का विसर्जन किया. इस दौरान भगवान गणेश की मूर्ति को फूलों और लाइटों से सजे एक बड़े रथ पर रखा गया.

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नीता अंबानी, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट समेत परिवार के कई सदस्य इस जुलूस में शामिल हुए. इस दौरान पूरा परिवार ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आया.

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ढोल की थाप पर थिरकीं राधिका मर्चेंट

गणपति विसर्जन के दौरान राधिका मर्चेंट ने जमकर डांस किया. ढोल-ताशों की थाप पर वो पूरे उत्साह के साथ थिरकती नजर आईं. इस दौरान उनके पति अनंत अंबानी और सास नीता अंबानी भी उनके साथ नजर आईं.

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राधिका का देसी अंदाज और उनका डांस लोगों को काफी पसंद आ रहा है. इस दौरान वो रंगों में रंगी हुई भी नजर आईं. नीता अंबानी भी बप्पा के जयकारे लगाती नजर आईं. अंबानी परिवार के गणपति विसर्जन के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

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गिरगांव चौपाटी पर हुआ विसर्जन

अंबानी परिवार का गणपति विसर्जन जुलूस एंटीलिया से निकलकर गिरगांव चौपाटी पहुंचा. यहां अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने बप्पा की आरती की और पूरे विधि-विधान से विसर्जन की रस्म पूरी की. इस दौरान नीता अंबानी के लुक ने भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. उन्होंने ग्रीन कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी, जिस पर गोल्डन कलर का चौड़ा बॉर्डर था. उन्होंने बालों में गजरा लगाकर अपने लुक को पूरा किया.

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