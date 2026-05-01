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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड8 साल में दीं 6 मूवीज, यहां देखें टीवी से बॉलीवुड में आईं राधिका मदान का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड

8 साल में दीं 6 मूवीज, यहां देखें टीवी से बॉलीवुड में आईं राधिका मदान का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड

Radhika Madan Birthday: राधिका मदान 1 मई, 2026 को अपना 31वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए इस मौके पर उनके फिल्मी सफर पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 01 May 2026 11:52 AM (IST)
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टीवी से लेकर बॉलीवुड तक का सफर पूरा करने वाले कलाकारों का जिक्र किया जाए तो उसमें राधिका मदान का नाम जरूर शामिल होगा. एक्ट्रेस ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अलग जगह बनाई है. वो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उनका नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है. राधिका मदान 1 मई, 2026 को अपना 31वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए इस मौके पर उनके फिल्मी सफर पर एक नजर डालते हैं.

छोटे पर्दे से की करियर की शुरुआत
राधिका मदान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत छोटे पर्दे के पॉपुलर शो 'मेरी आशिकी तुम से ही' से की थी. इस शो ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई और उनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया. टीवी में सफलता मिलने के बाद राधिका ने फिल्मों की ओर कदम बढ़ाया. साल 2018 में उन्होंने विशाल भारद्वाज की फिल्म 'पटाखा' से बॉलीवुड में एंट्री की. इसके बाद राधिका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने एक्टिंग करियर को नई ऊचांइयों तक पहुंचा दिया.

राधिका मदान की पहली फिल्म ही हुई फ्लॉप
राधिका ने साल 2018 में आई फिल्म 'पटाखा' से बॉलीवुड डेब्यू किया था, लेकिन उनकी पहली ही फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई. बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट के मुताबिक, 'पटाखा' ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 6.95 करोड़ रुपये कमाए थे और इसे फ्लॉप करार दिया गया. फिल्म में राधिका के साथ सान्या मल्होत्रा नजर आई थीं.

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यहां देखिए राधिका मदान का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड
इसके बाद राधिका फिल्म 'मर्द को दर्द नहीं होता' में नजर आईं. जो साल 2019 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अभिमन्यु दासानी, गुलशन देवैया और महेश मांजरेकर जैसे एक्टर्स नजर आए थे. फिल्म के टीजर और ट्रेलर को तो ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म औंधे मुंह गिरी. बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट के मुताबिक, 'मर्द को दर्द नहीं होता' बॉक्स ऑफिस पर केवल 2.03  करोड़ रुपये का कलेक्शन कर पाई थी.  

8 साल में दीं 6 मूवीज, यहां देखें टीवी से बॉलीवुड में आईं राधिका मदान का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड

'अंग्रेजी मीडियम' ने कमाए इतने करोड़ रुपये
राधिका मदान साल 2020 में फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' लेकर आईं और उनकी ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई. बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट के मुताबिक, 'अंग्रेजी मीडियन' ने टिकट खिड़की पर केवल 9.36 करोड़ रुपये जुटाए थे. इस फिल्म में इरफान खान, दीपक डोबरियाल और करीना कपूर खान जैसे एक्टर्स ने भी अभिनय किया था. 

'कुत्ते' का भी बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल
राधिका मदान की फ्लॉप मूवीज में फिल्म 'कुत्ते' का नाम भी शामिल है. इस फिल्म में तब्बू, अर्जुन कपूर, नसीरुद्दीन शाह, कोंकणा सेन शर्मा और कुमुद मिश्रा जैसे कलाकार नजर आए थे, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी. बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट के मुताबिक, 'कुत्ते' ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 4.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर पाई. 

मुंह के बल गिरी 'सजिनी शिंदे का वायरल वीडियो'
इसके बाद राधिका फिल्म 'सजिनी शिंदे का वायरल वीडियो' में नजर आईं, निम्रत कौर, भाग्यश्री, सुबोध भावे और चिन्मय मंडलेकर भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह था, लेकिन पर्दे पर आते ही पूरा माहौल ठंडा हो गया. बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2023 में आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 40 लाख रुपये कमाए थे. 

8 साल में दीं 6 मूवीज, यहां देखें टीवी से बॉलीवुड में आईं राधिका मदान का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड

अक्षय कुमार के साथ कर चुकी हैं काम
राधिका मदान की फिल्म 'सरफिरा' 12 जुलाई, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म के होरी अक्षय कुमार हैं. परेश रावल भी इसका हिस्सा हैं. राधिका की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई. बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट के मुताबिक, 'सरफिरा' ने बॉक्स ऑफिस पर 22.13 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. 

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राधिका मदान की OTT पर आईं ये फिल्में
सिनेमाघरों के अलावा राधिका मदान की कुछ फिल्में OTT पर भी रिलीज हुई हैं, जिनमें 'सूबेदार', 'कच्चे लिंबू' और 'शिद्दत' शामिल हैं. 

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Published at : 01 May 2026 11:45 AM (IST)
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