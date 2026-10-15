'एक्टर के साथ रात बिताने को तैयार हैं?' दिग्गज एक्ट्रेस ने किया कास्टिंग काउच का खुलासा

फिल्म इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेसेस को कास्टिंग काउच का दर्द झेलना पड़ा है. बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की कई एक्ट्रेसेस इस मुद्दे पर खुलकर बात कर चुकी हैं. ऐसी ही एक एक्ट्रेस ने भी अपना कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस शेयर किया था. उन्होंने बॉलीवुड ही नहीं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने साथ हुई गंदी डिमांड का खुलासा किया था.

हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस राधिका आप्टे की. उन्होंने साल 2016 में ही एक इंटरव्यू में अपना कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस शेयर किया था. उन्होंने बताया था कि उनसे एक फिल्म के बदले रात गुजारने की मांग हुई थी जिसका उन्होंने करारा जवाब दिया था.

'कॉल किया और फ्लर्ट करने की कोशिश की'

बॉलीवुड लाइफ को दिए एक इंटरव्यू में राधिका आप्टे ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस शेयर था. उन्होंने कहा था, 'एक बार साउथ के एक एक्टर ने मुझे मेरे कमरे के फोन पर कॉल किया और फ्लर्ट करने की कोशिश की और मैंने उसके साथ बहुत रूखा बर्ताव किया था. मुझे लगता है कि बाद में उसने मुझसे लड़ाई की. लेकिन वैसे भी, मुझे कभी ऐसी रिक्वेस्ट नहीं मिली कि आपको हमारे साथ सोना होगा.'

'आप साथ में सोना पसंद करेंगी?'

इसके बाद राधिका आप्टे ने बॉलीवुड की पोल खोली. उन्होंने कहा था, 'एक बार मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि वो बॉलीवुड में ये फिल्म बना रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप उनसे मिलें. लेकिन क्या आप उस इंसान के साथ सोना पसंद करेंगी? और मैं हंसने लगी और मैंने कहा कि आप बहुत फनी हैं, आप बहुत मजेदार हैं और मैंने कहा नहीं मैं नहीं हूं. उससे कहो कि वो भाड़ में जाए.'

ऐसा रहा राधिका आप्टे का करियर

राधिका आप्टे बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में शामिल हैं, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से अलग पहचान बनाई है. उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया है.

राधिका ने अपने करियर की शुरुआत साल 2005 में फिल्म 'वाह! लाइफ हो तो ऐसी!' से की थी. इसके बाद वो 'बदलापुर', 'मांझी: द माउंटेन मैन', 'पार्च्ड', 'अंधाधुन' और 'पैडमैन' जैसी फिल्मों में नजर आईं. फिल्मों के साथ-साथ उन्होंने 'सेक्रेड गेम्स', 'घोल' और 'मेड इन हेवन' जैसी वेब सीरीज में भी काम किया.