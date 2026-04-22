विक्की-कैटरीना और विराट-अनुष्का के पड़ोसी बने अल्लू अर्जुन, मुंबई में रेंट पर लिया पेंटहाउस

साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म राका की शूटिंग के लिए मुंबई शिफ्ट होने वाले हैं. मुंबई में उन्होंने पूरे ठाठ-बाठ से रहने की प्लानिंग भी कर ली है. पुष्पा एक्टर ने जुहू में समुद्र के पास 5BHK का अपार्टमेंट किराए पर लिया है. इसे उन्होंने तीन साल के लीज एग्रीमेंट पर लिया है, जिसके लिए वो हर महीने 16 लाख रुपए रेंट देंगे.

एक्टर अब कुछ वक्त मुंबई में रहेंगे तो कुछ वक्त हैदराबाद में रहेंगे.जुहू तारा रोड जंक्शन पर स्थित इस अपार्टमेंट में अल्लू अर्जुन के पसंद की हर चीज मौजूद है.वो अपने इस घर से समुद्र की खूबसूरत लहरों को देख सकते हैं. दरअसल, एक्टर एक ऐसा घर चाहते थे जिसके सामने समुद्र हो.

अल्लू अर्जुन के पेंटहाउस में है ये खासियत

मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार,'अल्लू अर्जुन अपनी वाइफ स्नेहा और दो बच्चों अल्लू अयान और अल्लू अरहा के लिए समुद्र के सामने वाला ही घर चाहते थे.बच्चे स्कूल की छुट्टियों के दौरान एक्टर के साथ रहेंगे.6,000 वर्ग फुट में फैले इस आलीशान अपार्टमेंट में एक छोटा स्विमिंग पूल और चार कार पार्किंग की जगह है.'

ये भी पढ़ें:-दीपिका पादुकोण को राका के लिए अल्लू अर्जुन से मिली 7 गुना कम फीस?शॉकिंग गैप देख मचा हंगामा

इस पेंटहाउस की कीमत तकरीबन 25 करोड़ रुपये बताई जा रही है.रिपोर्ट के अनुसार अल्लू अर्जुन और उनकी वाइफ स्नेहा ने पिछले एक साल में कई बार इस पेंटहाइस का दौरा किया था और खुद इसके इंटीरियर डिजाइनिंग पर खास ध्यान दिया.

रिपोर्ट में ये भी कहा गया,'अल्लू अर्जुन और स्नेहा एक ऐसी जगह की तलाश में थे जो सुकून भरी हो, जिसके चारों तरफ हरियाली हो और समुद्र की आवाज सुनाई दे.' रिपोर्ट में बताया गया कि अल्लू अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म रागा और लोकेश कनगराज की ज्यादातर शूटिंग मुंबई में ही करने वाले हैं.

ये भी पढ़ें:-'राका' के बाद बॉक्स ऑफिस पर अल्लू अर्जुन का बड़ा दांव, इन टॉप डायरेक्टर्स संग बना रहे मेगा प्लान

इन सेलेब्स के पड़ोसी बनेंगे अल्लू अर्जुन

ऐसे में ये लोकेशन उनके तैयारी के लिहाज से काफी अच्छा रहेगा.रिपोर्ट के अनुसार एक्टर अब कैटरीना कैफ, विक्की कौशल और अनुष्का शर्मा, विराट कोहली के पड़ोसी बन जाएंगे. मालूम हो एटली कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली राका में अल्लू अर्जुन के संग दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आएंगी.

ये भी पढ़ें:-अल्लू अर्जुन की फिल्म राका में शाहरुख खान की हुई एंट्री? इस अहम रोल में आएंगे नजर